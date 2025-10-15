Imagini cu seismul din Maramureş. Oamenii au intrat în panică: „Se mişca podeaua”

Ultima ora
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
15 oct. 2025 | 13:24
de Ioana Bucur

Au fost publicate imagini surprinse de camerele de supraveghere în timpul cutremurului produs miercuri dimineață în județul Satu Mare. Mai mulți locuitori din municipiu și din localitățile învecinate au declarat pentru presa locală că seismul s-a simțit clar, deși a fost de intensitate moderată.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul, cu magnitudinea 4, a avut loc la ora 07:57, la o adâncime de doar 5 kilometri. Deși nu s-au înregistrat pagube majore, mișcarea telurică a fost resimțită puternic la etajele superioare ale blocurilor din Satu Mare.

„A durat câteva secunde, s-a simțit o legănare puternică, iar candelabrul s-a mișcat vizibil”, a declarat un locuitor pentru PresaSM.ro.
„S-a clătinat podeaua cu mine în Satu Mare, iar un vecin din Odoreu mi-a spus că a simțit exact la fel”, a relatat un alt martor.

Două școli, evacuate preventiv

Imediat după cutremur, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare a activat grupa operativă pentru monitorizarea situației și coordonarea intervențiilor din teren, conform Concepției Naționale de Răspuns Post-Seism.

Pentru verificarea posibilelor efecte, echipaje de recunoaștere au fost trimise în mai multe zone:

  • două echipaje au acționat pe raza municipiului Satu Mare;
  • un echipaj a verificat localitățile Odoreu, Medieșu Aurit, Apa, Livada, Ciuperceni și Botiz.

Ca măsură preventivă, două unități de învățământ au fost evacuate:

  • Școala Gimnazială Odoreu;
  • Școala Gimnazială Culciu.

Cutremur atipic pentru zona Satu Mare

Specialiștii îl consideră un cutremur atipic, întrucât zona de nord-vest a României este rar afectată de activitate seismică. De asemenea, adâncimea de doar 5 kilometri este neobișnuit de mică pentru un seism resimțit pe o suprafață atât de mare.

Cutremurul a fost perceput și în Maramureș, Baia Mare și chiar Zalău, regiuni considerate de obicei cu risc seismic scăzut.

Prin comparație, cele mai expuse zone din România rămân centrul, sudul și estul țării, în special regiunea Vrancea, unde au loc cele mai frecvente mișcări tectonice.

În ultimele luni, România a mai înregistrat seisme de peste 4 grade – unul în februarie, în județul Buzău, și altul în mai, în Vrancea. În 2024, în județul Buzău s-a produs și un cutremur cu magnitudinea de 5,4, cel mai puternic din ultimii ani.

