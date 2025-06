Ultimele cuvinte ale cosmonautului care a căzut din spațiu. Rusul Vladimir Komarov știa că urma să moară

În 1967, Uniunea Sovietică aniversa 50 de ani de existență, iar în programul festivităților fusese inclus și un moment simbolic în spațiu. A fost însă o decizie fatală pentru cosmonautul Vladimir Komarov, care avea să devină prima victimă umană a unei misiuni spațiale. Moartea sa nu a fost doar tragică, ci și previzibilă – iar potrivit unor relatări, Komarov știa perfect că nu se va mai întoarce viu pe Pământ.

O misiune cu probleme grave, ignorate de autorități

presupunea lansarea a două nave: Soyuz 1, cu Komarov la bord, și Soyuz 2, care urma să se lanseze la o zi distanță. Planul era ca cele două nave să se cupleze în spațiu, Komarov să facă un transfer între ele în timpul unei ieșiri în vid, după care echipajele să se întoarcă pe Pământ. O demonstrație de putere tehnologică sovietică, menită să impresioneze lumea într-un moment festiv.

Totuși, potrivit cărții Starman: The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin, inginerii știau de luni bune că Soyuz 1 era plină de defecte – se vorbea despre 203 probleme structurale identificate într-un raport de zece pagini. Nimeni nu a avut însă curajul să îl confrunte direct pe liderul sovietic Leonid Brejnev și să ceară anularea misiunii.

Vladimir Komarov, conștient de riscuri, ar fi refuzat să se retragă, de teamă că locul său ar fi fost luat de prietenul său apropiat, Yuri Gagarin. Într-un gest de sacrificiu, Komarov a acceptat zborul, chiar dacă știa că era condamnat.

Ultimul zbor și ultimele cuvinte

La lansare, totul a decurs aparent normal, dar imediat după intrarea în spațiu au apărut problemele. Unul dintre panourile solare nu s-a deschis, ceea ce a dus la lipsa de energie și control asupra navei. Agenția spațială a decis revenirea forțată pe Pământ, dar situația a scăpat rapid de sub control: capsula a început să se rotească necontrolat, iar sistemul de frânare nu s-a activat.

Vladimir Komarov a căzut din spațiu ca o cometă nefrânată, impactul cu solul fiind echivalentul prăbușirii unui meteorit de 2,8 tone. Potrivit unor interceptări radio americane, cosmonautul și-a exprimat furia în ultimele clipe, urlând „Nava asta blestemată! Nimic din ce ating nu funcționează cum trebuie!”

Transcrierile oficiale sovietice susțin însă o altă versiune, în care Komarov ar fi spus calm: „Mă simt excelent, totul e în regulă. Mulțumesc pentru transmisiune. Separarea s-a produs.” Aceste cuvinte ar fi fost urmate de încercările disperate ale centrului de control de a restabili contactul: „Rubin, aici Zarya, mă auzi?… Rubin, aici Zarya, răspunde.”

O tragedie cunoscută, dar inevitabilă

Povestea lui Vladimir Komarov rămâne una dintre cele mai tulburătoare din istoria zborurilor spațiale. Un om conștient că pleacă spre moarte, dar care a ales să nu-și trădeze colegii. Moartea sa a fost un eșec de sistem, dar și o lecție despre curaj, sacrificiu și prețul ascuns al mândriei politice.

În Moscova, pe Aleea Cosmonauților, un bust din bronz amintește de Komarov. Dar adevărata lui amintire e scrisă în paginile dureroase ale istoriei spațiale.