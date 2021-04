Povestea omului care a căzut din spațiu. Singura parte din corpul lui Vladimir Komarov care a rămas intactă

Vladimir Komarov, cosmonaut sovietic, a fost primul om care a zburat în spațiul cosmic mai mult de o dată, precum și primul om care a murit în timpul unei misiuni spațiale. Acesta, împreună cu Konstantin Feoktisov și Boris Yegorov, a fost membru al misiunii Voshod 1 (octombrie 1964), prima misiune spațială cu mai mulți oameni la bord.

Povestea lui Vladimir Komarov, omul care a căzut din spațiu. Singura parte a corpului care i-a rămas intactă

Ultimele clipe din viața lui Komarov, care era conștient că se îndreaptă spre o moarte sigură în urma impactului cu Terra, sunt descrise în volumul ”Starman, The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin” (Omul stelelor, Adevărul din spatele legendei lui Iuri Gagarin), scris de Jamie Doran și Piers Bizony, care a fost publicat în aprilie 2011.

Un analist din cadrul U.S Național Security, identificat în scrieri ca fiind Perry Fellwock, a interceptat conversația pe care Komarov a purtat-o cu ofițerii ruși din turnul de control și în timpul căreia le-a spus acestora că misiunea din 1967 va fi marcată de moartea sa. Cartea descrie și prietenia dintre cosmonaut și Gagarin, declarat erou al Uniunii Sovietice după ce a devenit primul om care a ajuns în spațiu.

Amândoi erau implicați în acea misiune spațială pe orbită și știau că acea capsulă spațială nu era sigură. Komorov, căsătorit și tată a trei copii, a refuzat să se retragă, deși știa că sarcina îi va deveni sfârșit. Gagarin era înlocuitorul lui și nu a dorit ca acesta să moară în locul lui.

L-a salvat pe Gagarin de la moarte

Savanții sovietici au planificat să lanseze capsula Soyuz 1 cu Komorov la bord, apoi un alt vehicul spațial cu doi cosmonauți la bord să decoleze la scurt timp după, urmând a se întâlni și conecta pe orbită a doua zi. Komorov trebuia să treacă dintr-unul în celălalt și să coboare pe Terra la bordul celui de-al doilea vehicul. Misiunea urma să fie un triumf al Uniunii Sovietice pentru a marca 50 de ani de la Revoluția comunistă.

O inspecție tehnică a rachetei Soyuz 1 a relevat că aceasta avea 203 probleme structurale, însă nimeni nu a îndrăznit să le reclame președintelui Leonid Brejnev din teama să nu fie retrogradați, concediați sau deportați în Siberia. Astfel, misiunea a continuat așa cum era planificată.

Cu mai puțin de o lună înainte de lansare, Komorov s-a întâlnit cu agentul KGB Veniamin Rusaiev și i-a spus: „Nu mă voi întoarce viu din acest zbor”. Rusaiev l-a întrebat de ce nu refuză misiunea, iar cosmonautul i-a replicat: „Dacă eu nu voi face acest zbor, ei vor trimite în locul meu un alt pilot. Iar acest pilot este Iura (n.r. Iuri Gagarin), iar el va muri în locul meu. Va trebui să avem grijă de el”.

Un os din călcâi a fost descoperit printre rămășițe

A zburat, după cum i-a fost dorința. Parașutele nu s-au desfăcut în mod corect, parașuta mare și cea de rezervă rămânând blocate în interiorul capsulei, și s-a izbit de Pământ cu forța unui meteorit, pe câmpia din apropiere de Orenburg, din Rusia. Capsula a fost aplatizată, iar proiectilele amortizoare de la bază au explodat la impactul cu solul.

Un os al călcâiului a fost descoperit printre rămășițe. Se spune că Gagarin nu și-a revenit niciodată după moartea amicului său și a sfârșit, la rându-i, într-un accident de avion, în 1968, cu un an înainte ca americanii să ajungă pe Lună.