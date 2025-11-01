Trump a decorat cu aur o baie de la Casa Albă. Președintele SUA se laudă cu noua renovare

Casa Albă, una dintre cele mai emblematice clădiri din lume, a trecut din nou printr-o transformare semnificativă sub conducerea lui Donald Trump. Președintele Statelor Unite, cunoscut pentru pasiunea sa pentru lux și opulență, a inaugurat recent o baie complet renovată, îmbrăcată în marmură și decorată cu accente aurii. Modificarea, descrisă chiar de liderul american ca fiind o readucere la eleganța epocii lui Abraham Lincoln, a stârnit reacții puternice în spațiul public.

O baie de epocă transformată în spațiu de lux

Donald Trump a prezentat vineri, pe platforma sa de socializare Truth Social, noua înfățișare a băii Lincoln, situată în Casa Albă. Spațiul a fost complet refăcut, trecând de la un design Art Deco, vechi din anii ’40, la un aspect rafinat, dominat de marmură și aur.

„Am renovat baia Lincoln din Casa Albă. Aceasta fusese renovată în anii 1940 în stil Art Deco, cu gresie verde, ceea ce este complet nepotrivit pentru perioada (președintelui Abraham) Lincoln”, a explicat Donald Trump, justificând intervenția.

Fostul magnat imobiliar a detaliat că în noua amenajare a folosit „marmură albă și neagră lustruită”, considerând că această combinație „se potrivește foarte bine cu epoca lui Abraham Lincoln și ar putea chiar să corespundă cu marmura originală”.

De la gresia verde la marmura albă cu aur

Înainte de lucrări, baia Lincoln avea o înfățișare modestă: gresie verde pal pe pereți și o chiuvetă albă montată pe un picior metalic. După renovare, spațiul a devenit o încăpere de lux, cu marmură albă pe pereți și podea, robinete aurii și un candelabru elegant.

Imaginile publicate de președinte pe rețelele de socializare prezintă un contrast puternic între vechiul design și noua versiune. Transformarea se aliniază gusturilor lui Donald Trump, recunoscut pentru stilul său extravagant și pentru preferința pentru materiale prețioase, pe care le-a folosit în numeroase proprietăți personale, dar și în decorul Biroului Oval.

Renovarea, parte dintr-un proiect mai amplu la Casa Albă

Refacerea băii Lincoln vine la scurt timp după o altă intervenție majoră decisă de liderul american: demolarea aripii estice a Casei Albe. Scopul acestei măsuri a fost construirea unei săli de bal impunătoare, evaluată la 300 de milioane de dolari — o sumă semnificativ mai mare decât estimarea inițială de 200 de milioane.

Potrivit informațiilor oficiale, proiectul este finanțat integral din donații private, provenite de la companii precum Amazon, Google și Lockheed Martin, fapt ce, conform Executivului american, „nu îi costă niciun cent pe contribuabili”.

Renovarea băii reprezintă însă prima lucrare de amploare realizată în interiorul reședinței prezidențiale de la începutul noului mandat al lui Trump.

Destinația băii renovate și oaspeții de la Casa Albă

Baia Lincoln, redecorată complet, nu face parte din apartamentele private ale președintelui, ci aparține unui apartament situat în apropierea zonei principale, destinat oaspeților de rang înalt. Printre cei care au folosit acest spațiu s-a numărat și Elon Musk, invitat în primăvară în calitate de președinte al Comitetului pentru eficiență guvernamentală, cunoscut sub numele de Doge.

Apartamentul care poartă numele lui Abraham Lincoln are o semnificație istorică aparte, fiind încăperea pe care marele președinte american o transformase, în secolul al XIX-lea, în propriul său birou de lucru.

Stilul Trump, din nou vizibil în Casa Albă

Donald Trump și-a impus deja amprenta estetică asupra Casei Albe. În anii anteriori, a decorat Biroul Oval cu detalii aurii, a transformat grădina de trandafiri într-un patio cu mobilier din fier forjat alb și a instalat două steaguri americane uriașe în curtea reședinței.

Cea mai recentă renovare — baia Lincoln — este o continuare firească a acestui stil personal, definit de lux, simetrie și materiale scumpe. În viziunea lui Trump, aceste schimbări aduc Casa Albă mai aproape de măreția simbolică a perioadei lui Lincoln, dar și de rafinamentul marilor reședințe istorice americane.