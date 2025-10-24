Imaginile din satelit care arată demolarea completă a unei părți din Casa Albă

Sateliții au surprins din spațiu ceea ce fotografiile la sol sugerau deja: Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc unui nou ballroom susținut de președintele Donald Trump. Imagini Planet Labs, publicate joi, arată perimetrul transformat în moloz, cu utilaje care sortează resturile și trasează noul contur al șantierului dinspre latura estică a reședinței prezidențiale, notează AP News.

Ce arată imaginile și cum se schimbă ansamblul

Comparativele „înainte–după” scot în evidență dispariția completă a construcției care găzduia, tradițional, birourile Primei Doamne și fluxurile de tururi publice, precum și îndepărtarea aproape totală a colonnadei care lega Aripa de Est de reședința principală. În cadrele recente se disting grămezile de dărâmături și excavatoare care compactează materialul pentru evacuare; totodată, se conturează excavațiile inițiale pentru viitoarea fundație.

Potrivit relatărilor CNN, demolarea s-a derulat accelerat, în câteva zile, și precede un proiect de sală de bal evaluat la 300–350 de milioane de dolari, cu o suprafață de circa 90.000 de metri pătrați (aprox. 8.400 m²). Administrația afirmă că finanțarea este preponderent privată, însă criticii reclamă lipsa de transparență și amploarea intervenției asupra unui reper istoric.

Reacții oficiale și controverse

La briefingul de la Casa Albă, secretarul de presă Karoline Leavitt a recunoscut că „anvergura proiectului a crescut în timp”, a cerut publicului „să aibă încredere în proces” și a susținut că echipa a comunicat planurile pe măsură ce randările au fost gata. În paralel, publicațiile care au difuzat imaginile AP și Planet Labs notează că demolarea a stârnit critici din partea conservatorilor patrimoniului și a unor lideri democrați, pe fondul nelămuririlor legate de avize și proceduri în contextul actual de blocaj guvernamental.

Dincolo de bătălia politică, întrebarea practică rămâne impactul pe termen scurt: tururile Casei Albe și o parte a circulațiilor interne sunt deja afectate, iar zona de șantier schimbă temporar logistica evenimentelor oficiale. Pe termen mediu, proiectul ar include, pe lângă sala de bal, și noi spații de birouri și cazare pentru oaspeți, însă planul detaliat și calendarul finalizării nu au fost comunicate public integral.

Imaginile din satelit sunt, pentru moment, cea mai neutră fereastră către amploarea reală a intervenției: ele confirmă că Aripa de Est a dispărut din peisaj și că lucrările pentru înlocuitor au început. Ce rămâne de clarificat ține de finanțare, regim de avizare și identitatea arhitecturală a viitorului volum într-un loc unde fiecare modificare poartă greutatea istoriei. Până atunci, contrastul dintre cadrele din 2024 și cele de acum spune povestea unei transformări fără precedent a complexului prezidențial.