Donald Trump l-a refuzat pe prietenul Viktor Orban și nu-i acordă nicio scutire de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc

Relația strânsă dintre premierul ungar Viktor Orban și președintele american Donald Trump pare să fi întâmpinat un obstacol diplomatic semnificativ. Cu toate că cei doi lideri au menținut în timp o legătură politică apropiată, Washingtonul nu este dispus să facă excepții de la propriile sancțiuni economice. Discuțiile dintre Budapesta și Washington se anunță tensionate, mai ales în contextul interesului Ungariei pentru petrolul rusesc și al unei economii interne aflate într-un moment delicat.

Donald Trump respinge cererea lui Viktor Orban

Președintele american Donald Trump a confirmat că nu a acceptat solicitarea premierului ungar Viktor Orban de a fi exceptat de la sancțiunile impuse de Statele Unite asupra petrolului rusesc.

„A cerut o scutire și nu am acordat una, dar el a cerut-o. Este un prieten de-al meu”, a declarat Trump, potrivit Reuters.

Răspunsul liderului american marchează o poziție fermă din partea Washingtonului, care menține politica strictă față de companiile petroliere rusești, precum Rosneft și Lukoil. Acestea se află de mai mult timp sub regimul sancțiunilor americane, în contextul tensiunilor geopolitice generate de războiul din Ucraina.

Cei doi lideri urmează să se întâlnească pe 7 noiembrie, într-o reuniune care va include și alte subiecte economice majore. Premierul Ungariei anunțase anterior că va discuta despre „problema energetică” cu președintele american, dorind să obțină un acord care să faciliteze cooperarea dintre cele două țări.

😌Trump sent Orbán off to keep dreaming about Putin’s oil “Viktor Orbán asked for an exemption from US sanctions on Russian oil. We haven’t granted one, but he has asked. He’s a friend of mine,” the US President said. Trump is set to meet the Hungarian prime minister on… pic.twitter.com/L2AzcoRGYp — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2025

Viktor Orban, între sancțiuni și planuri economice interne

Premierul Viktor Orban a vorbit la postul de radio de stat din Ungaria despre intenția sa de a aborda în discuțiile cu Donald Trump impactul sancțiunilor asupra economiei ungare, dar și despre dorința de a încheia un acord economic amplu cu Statele Unite.

În paralel cu eforturile diplomatice, guvernul ungar a anunțat o nouă măsură internă destinată pensionarilor. Este vorba despre un supliment de pensii, numit „a 14-a lună”, ce va fi acordat celor care primesc deja un bonus anual. Potrivit economistului Peter Virovacz de la ING Bank, această inițiativă ar urma să coste aproximativ 0,6% din PIB-ul Ungariei, un efort financiar considerabil pentru un stat care se confruntă cu stagnare economică și inflație ridicată.

Economia ungară, sub presiune înaintea alegerilor din 2026

Viktor Orban a recunoscut că economia Ungariei a stagnat în trimestrul al treilea al anului, înregistrând o creștere aproape zero. Inflația persistentă continuă să fie una dintre principalele provocări, blocând eforturile băncii centrale de a reduce dobânzile.

În contextul alegerilor naționale din 2026, premierul a încercat să compenseze dificultățile economice printr-un pachet de măsuri populare. Printre acestea se numără reduceri de taxe pentru familii, majorări salariale și un program amplu de credite ipotecare subvenționate. Toate aceste măsuri au ca scop sprijinirea economiei interne și menținerea sprijinului politic într-o perioadă dificilă.

Totuși, în ciuda acestor politici interne, relația cu Washingtonul și poziția față de Rusia rămân teme sensibile pentru guvernul de la Budapesta. Refuzul administrației Trump de a face o excepție privind sancțiunile petroliere ar putea complica suplimentar relațiile bilaterale dintre cele două state.

Întâlnirea din noiembrie, moment decisiv pentru relațiile SUA–Ungaria

Donald Trump și Viktor Orban urmează să se întâlnească pe 7 noiembrie, într-o întâlnire ce se anunță esențială pentru relațiile economice și politice dintre cele două țări. Premierul ungar intenționează să ridice problema sancțiunilor impuse companiilor petroliere rusești și să discute perspectivele unui nou acord economic cu Statele Unite.

Deocamdată, însă, răspunsul clar venit din partea liderului de la Casa Albă arată că Washingtonul nu intenționează să slăbească presiunea economică asupra Moscovei. Refuzul acordării unei scutiri de la sancțiuni subliniază consecvența politicii americane în privința energiei rusești, chiar și atunci când este vorba despre un „prieten” politic precum Viktor Orban.