Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
07 sept. 2025 | 06:51
de Iulia Kelt

Trucuri Microsoft Office pe care nu le știai pentru optimizarea timpului. Așa ai o viață mai aerisită

TEHNOLOGIE
Trucuri Microsoft Office pe care nu le știai pentru optimizarea timpului. Așa ai o viață mai aerisită
Trucuri Microsoft Office pentru economisirea timpului / Foto: Bleeping Computer

Mulți utilizatori cred că stăpânesc Microsoft Office, însă aplicațiile Word, Excel, PowerPoint și Outlook ascund numeroase funcții ascunse care pot economisi timp și pot îmbunătăți productivitatea.

În Excel, formulele avansate precum IFERROR permit înlocuirea erorilor cu mesaje personalizate, eliminând afișarea codurilor de eroare deranjante, iar combinația INDEX și MATCH oferă o alternativă mai flexibilă la clasicul VLOOKUP.

Funcțiile text, cum ar fi LEFT, RIGHT, MID și CONCAT, facilitează manipularea datelor, iar SUMIFS și COUNTIFS permit analizarea rapidă a datelor pe baza mai multor criterii simultan.

Vezi și:
Microsoft confirmă probleme de instalare a aplicațiilor după actualizările Windows din august
Robocopy, alternativa eficientă pentru copierea fișierelor mari în Windows. Așa știi sigur că totul este în siguranță și nu pierzi timp

Excel ar putea să nu mai fie cel mai plictisitor program dacă ai ști cum să-l folosești

Pe lângă formule, Excel include instrumente automate care simplifică munca: Flash Fill completează automat tiparele detectate, Quick Analysis generează grafice și statistici instant, iar tabelele și gruparea rândurilor permit o organizare clară a foilor complexe.

Funcția Freeze Panes menține vizibile capetele de tabel și coloanele importante, iar Go To Special ajută la selectarea rapidă a celulelor cu anumite caracteristici, optimizând corectarea datelor.

În Outlook, gestionarea eficientă a e-mailurilor este esențială. Folosirea Rules automatizează sortarea mesajelor, aplicarea de categorii sau semnalarea automată a mesajelor importante.

Quick Steps combină mai multe acțiuni într-un singur click, iar Inbox-ul Focused prioritizează mesajele relevante. Alte funcții utile includ trimiterea programată a e-mailurilor, Voting Buttons pentru luarea deciziilor în grup, partajarea calendarului și @Mentions pentru atenționarea rapidă a colegilor.

Word, PowerPoint și personalizarea Office

Word și PowerPoint ascund, de asemenea, instrumente subestimate. Format Painter copiază stilurile textului selectat și le aplică rapid altor blocuri de text, iar PowerPoint permite reutilizarea diapozitivelor din alte prezentări și sugerează automat layout-uri profesioniste prin panoul Design Ideas. Tranziția Morph animă obiectele între slide-uri, oferind un efect vizual atractiv pentru prezentări.

Office oferă și instrumente generale pentru eficientizarea muncii: personalizarea Quick Access Toolbar permite acces rapid la comenzile preferate, iar scurtăturile personalizate accelerează sarcinile repetitive.

Sistemele cloud OneDrive și SharePoint permit recuperarea versiunilor anterioare ale documentelor și gestionarea ușoară a fișierelor recente.

Conectarea între Excel, Outlook și Teams prin ecosistemul Microsoft 365 și utilizarea add-in-urilor completează modul în care poți optimiza fluxul de lucru.

Prin aplicarea acestor trucuri și funcții ascunse, utilizatorii pot lucra mult mai eficient, economisind timp prețios și obținând rezultate mai profesioniste, indiferent dacă gestionează date, creează documente sau coordonează proiecte.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate construi o casă în țara natală
Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate construi o casă în țara natală
Cine este prințul „Libelulă” al Japoniei, tânărul care poate fi ultimul împărat al celei mai vechi dinastii regale din lume
Cine este prințul „Libelulă” al Japoniei, tânărul care poate fi ultimul împărat al celei mai vechi dinastii regale din lume
Ce se întâmplă cu rovinieta în 2025 și 2026, cât vor plăti românii ca să conducă o mașină pe drumurile patriei
Ce se întâmplă cu rovinieta în 2025 și 2026, cât vor plăti românii ca să conducă o mașină pe drumurile patriei
Ce strică vacanțele în Egipt, mulți români sunt dezamăgiți de ce se întâmplă. Detaliul despre care agențiile nu vorbesc
Ce strică vacanțele în Egipt, mulți români sunt dezamăgiți de ce se întâmplă. Detaliul despre care agențiile nu vorbesc
Câștigătorul Leului de Aur de la Festivalul de Film de la Veneția e altfel în acest an: filmul lui Jim Jarmusch urcă pe cel mai înalt podium, iar „The Voice of Hind Rajab” ia argintul
Câștigătorul Leului de Aur de la Festivalul de Film de la Veneția e altfel în acest an: filmul lui Jim Jarmusch urcă pe cel mai înalt podium, iar „The Voice of Hind Rajab” ia argintul
Greșeala banală care îi costă pe români. Unde și de ce vor fi nevoiți să achite o taxă suplimentară de 60 de lei
Greșeala banală care îi costă pe români. Unde și de ce vor fi nevoiți să achite o taxă suplimentară de 60 de lei
Cele mai bune jocuri mobile pentru pauzele de 5 minute
Cele mai bune jocuri mobile pentru pauzele de 5 minute
7 septembrie în istorie: de la independența Braziliei la bătălia de la Borodino și începutul Blitz-ului
7 septembrie în istorie: de la independența Braziliei la bătălia de la Borodino și începutul Blitz-ului
Revista presei
Adevarul
Specialiștii au stabilit cauza tragediei de la Lisabona. Ce s-a întâmplat cu funicularul care a ucis 16 oameni
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 7 septembrie 2025. Zodia care atrage abundența la final de săptămână
Playtech Știri
Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea
Playtech Știri
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...