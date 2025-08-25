Microsoft ar putea schimba tot ceea ce știai până acum. Ce ar putea fi diferit în viitor, impactul inteligenței artificiale

Microsoft conturează o viziune ambițioasă pentru următorii ani, care ar putea transforma complet modul în care interacționăm cu calculatoarele.

Compania americană propune înlocuirea treptată a mouse-ului și a tastaturii cu comenzi vocale și interacțiuni directe cu sistemul de operare, sprijinite de inteligența artificială.

David Weston, vicepreședinte al diviziei Enterprise & Security, consideră că, până în 2030, aceste periferice vor fi percepute ca relicve ale trecutului, la fel cum astăzi privim sistemele MS-DOS sau aplicațiile cu linie de comandă.

Cum n-avem nicio șansă să scăpăm de inteligența artificială

În această perspectivă, inteligența artificială nu se limitează la rolul de asistent virtual simplu. Microsoft propune conceptul de „angajați virtuali”, programe capabile să participe la ședințe pe Teams, să ofere suport tehnic și chiar să gestioneze probleme complexe de securitate cibernetică.

Acești angajați digitali vor prelua sarcini repetitive sau specializate, eliberând timpul utilizatorilor pentru activități strategice sau creative. Practic, interacțiunea cu computerul se va transforma într-un dialog natural, în care AI-ul va interpreta comenzile și va oferi soluții în timp real.

Reacțiile publicului și provocările adoptării AI

Cu toate că ideea marchează o schimbare radicală, reacțiile publicului au fost moderate. Clipul oficial al Microsoft de pe YouTube a primit mai multe dislike-uri decât aprecieri, iar comentariile reflectă scepticism și îngrijorare.

Utilizatorii se întreabă cât de practic va fi acest mod de lucru și ce riscuri implică integrarea tot mai profundă a inteligenței artificiale în activitățile cotidiene.

Totuși, susținătorii proiectului subliniază avantajele potențiale: creșterea eficienței, reducerea timpului petrecut pentru sarcini repetitive și posibilitatea de a primi recomandări personalizate de la AI.

În plus, „angajații virtuali” ar putea contribui la securitatea digitală a companiilor, monitorizând și prevenind amenințările cibernetice.

Experții în tehnologie subliniază însă că succesul acestei tranziții depinde de adoptarea de către utilizatori și de implementarea unor standarde solide de securitate, pentru a preveni abuzuri sau erori ale sistemelor inteligente.

În viitor, PC-urile vor deveni mai intuitive, iar interacțiunea cu ele va semăna tot mai mult cu comunicarea umană.

Microsoft mizează pe faptul că, pe măsură ce oamenii se obișnuiesc cu dialogul vocal și cu suportul AI, experiența digitală va deveni mai naturală și mai eficientă. Această schimbare promite să redefinească nu doar modul în care lucrăm, ci și felul în care accesăm informațiile și colaborăm la nivel profesional.