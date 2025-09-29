Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 11:25
de Vieriu Ionut

Trei zile de ploi și frig în România. ANM anunță că temperaturile scad și mai mult în toată țara

METEO - VREME - ANM
Trei zile de ploi și frig în România. ANM anunță că temperaturile scad și mai mult în toată țara
ANM anunță trei zile de ploi și frig în România

România intră într-o perioadă de vreme capricioasă, marcată de frig, precipitații și chiar ninsori la altitudini mari. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru următoarele trei zile, care va aduce schimbări semnificative în regimul termic din întreaga țară.

Informarea meteo emisă de ANM

În intervalul 29 septembrie – 2 octombrie, meteorologii prognozează ploi moderate cantitativ, temperaturi scăzute și ninsori în zonele montane înalte. Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, iar valorile termice vor coborî sub normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 20 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, mai coborâte în depresiunile intramontane.

Precipitațiile vor fi mai frecvente și mai consistente în estul Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei, unde se estimează acumulări de apă de 20–25 l/mp. La munte, în special la altitudini de peste 1700 m, ploile vor fi înlocuite de ninsori, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5–10 cm.

Vezi și:
ANM anunță cod portocaliu de vijelii cu rafale de 90 km/h. Care sunt localitățile vizate
Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână

Bucureștiul, sub alertă de vreme rece și instabilă

Capitala nu scapă de schimbările bruște. Între 29 septembrie și 2 octombrie, Bucureștiul se află sub informare de vreme rece, cu temperaturi în scădere și cer predominant noros.

  • 29–30 septembrie: cer mai mult noros, ploi temporare și vânt slab până la moderat; maxime între 16 și 18 grade, minime de 8–9 grade.
  • 30 septembrie – 1 octombrie: vremea rămâne rece, cu maxime de aproximativ 19 grade și minime de 6–8 grade; cer variabil și ploi slabe trecătoare.
  • 1–2 octombrie: un nou episod de vreme rece, cer temporar noros și șanse crescute de ploi spre finalul intervalului; maxime de 16–18 grade, minime de 7–8 grade.

Astfel, zilele următoare vor aduce o vreme instabilă, în care umbrela și hainele mai groase devin esențiale pentru locuitorii Capitalei.

Vreme rece și ploi în toată țara

Pe lângă București, și restul țării se confruntă cu o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată. Temperaturile coborâte vor domina atât ziua, cât și noaptea, iar ploile vor afecta temporar majoritatea regiunilor.

În zonele montane, vremea rece se va simți mai pregnant, iar la altitudini mari zăpada își va face simțită prezența. Stratul de zăpadă estimat de meteorologi – între 5 și 10 cm – marchează unul dintre primele semne clare ale tranziției către sezonul rece.

Concluzii după prognoza ANM

Informarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie confirmă un început de octombrie mai rece decât media obișnuită. Cu ploi moderate, temperaturi scăzute și ninsori la munte, vremea va pune la încercare răbdarea și rezistența românilor.

Cei care circulă în zonele montane trebuie să fie pregătiți pentru condiții dificile, iar locuitorii din restul țării se vor confrunta cu frig și instabilitate atmosferică în următoarele zile.

Iarna a venit mai devreme în România. În Parâng și Harghita s-a depus primul strat de zăpadă. Imagini de poveste
Recomandări
Centrele de date OpenAI vor consuma mai multă energie decât întregul New York. Care vor fi consecințele
Centrele de date OpenAI vor consuma mai multă energie decât întregul New York. Care vor fi consecințele
Cine sunt cele două femei care au murit în urma incendiului de la hotelul din Prahova. Unitatea funcționa fără autorizație ISU
Cine sunt cele două femei care au murit în urma incendiului de la hotelul din Prahova. Unitatea funcționa fără autorizație ISU
Noua formulă de calcul pentru profesorii plătiți cu ora. Câți bani primesc dascălii
Noua formulă de calcul pentru profesorii plătiți cu ora. Câți bani primesc dascălii
Dr. Ana Maria Bîțică, MedLife: „Testul Babeș-Papanicolau și secvențierea genetică HPV nu se înlocuiesc, ci se completează. Virusul HPV e cameleonic și rămâne latent în organism mulți ani”
Dr. Ana Maria Bîțică, MedLife: „Testul Babeș-Papanicolau și secvențierea genetică HPV nu se înlocuiesc, ci se completează. Virusul HPV e cameleonic și rămâne latent în organism mulți ani”
Al șaptelea copil a murit din cauza bacteriei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași
Al șaptelea copil a murit din cauza bacteriei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași
Aplicația care îți taie pofta de mâncare, la propriu. Cum ar ajuta să nu mai mănânci fără limite
Aplicația care îți taie pofta de mâncare, la propriu. Cum ar ajuta să nu mai mănânci fără limite
Xiaomi a desfăcut trei mașini de-ale lui Elon Musk pentru a vedea ce au în interior. Motivul pentru care compania chineză este interesată de Tesla Model Y
Xiaomi a desfăcut trei mașini de-ale lui Elon Musk pentru a vedea ce au în interior. Motivul pentru care compania chineză este interesată de Tesla Model Y
Moartea agențiilor de turism, inevitabilă? De ce ai mai apela la agenți dacă ai ChatGPT care „știe tot”
Moartea agențiilor de turism, inevitabilă? De ce ai mai apela la agenți dacă ai ChatGPT care „știe tot”
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...