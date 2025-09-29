Trei zile de ploi și frig în România. ANM anunță că temperaturile scad și mai mult în toată țara

România intră într-o perioadă de vreme capricioasă, marcată de frig, precipitații și chiar ninsori la altitudini mari. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru următoarele trei zile, care va aduce schimbări semnificative în regimul termic din întreaga țară.

Informarea meteo emisă de ANM

În intervalul 29 septembrie – 2 octombrie, meteorologii prognozează ploi moderate cantitativ, temperaturi scăzute și ninsori în zonele montane înalte. Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, iar valorile termice vor coborî sub normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 20 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, mai coborâte în depresiunile intramontane.

Precipitațiile vor fi mai frecvente și mai consistente în estul Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei, unde se estimează acumulări de apă de 20–25 l/mp. La munte, în special la altitudini de peste 1700 m, ploile vor fi înlocuite de ninsori, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5–10 cm.

Bucureștiul, sub alertă de vreme rece și instabilă

Capitala nu scapă de schimbările bruște. Între 29 septembrie și 2 octombrie, Bucureștiul se află sub informare de vreme rece, cu temperaturi în scădere și cer predominant noros.

29–30 septembrie: cer mai mult noros, ploi temporare și vânt slab până la moderat; maxime între 16 și 18 grade, minime de 8–9 grade.

30 septembrie – 1 octombrie: vremea rămâne rece, cu maxime de aproximativ 19 grade și minime de 6–8 grade; cer variabil și ploi slabe trecătoare.

1–2 octombrie: un nou episod de vreme rece, cer temporar noros și șanse crescute de ploi spre finalul intervalului; maxime de 16–18 grade, minime de 7–8 grade.

Astfel, zilele următoare vor aduce o vreme instabilă, în care umbrela și hainele mai groase devin esențiale pentru locuitorii Capitalei.

Vreme rece și ploi în toată țara

Pe lângă București, și restul țării se confruntă cu o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată. Temperaturile coborâte vor domina atât ziua, cât și noaptea, iar ploile vor afecta temporar majoritatea regiunilor.

În zonele montane, vremea rece se va simți mai pregnant, iar la altitudini mari zăpada își va face simțită prezența. Stratul de zăpadă estimat de meteorologi – între 5 și 10 cm – marchează unul dintre primele semne clare ale tranziției către sezonul rece.

Concluzii după prognoza ANM

Informarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie confirmă un început de octombrie mai rece decât media obișnuită. Cu ploi moderate, temperaturi scăzute și ninsori la munte, vremea va pune la încercare răbdarea și rezistența românilor.

Cei care circulă în zonele montane trebuie să fie pregătiți pentru condiții dificile, iar locuitorii din restul țării se vor confrunta cu frig și instabilitate atmosferică în următoarele zile.