Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM

România se confruntă în aceste ore cu o nouă manifestare extremă a vremii, adusă de ciclonul Barbara, care a declanșat o serie de avertizări meteorologice severe. Începând de marți seară, o mare parte din țară, în special sud-estul, se află sub cod roșu de ploi abundente, iar meteorologii anunță cantități record de precipitații și vânturi puternice.

Fenomenul vine dinspre Marea Mediterană și a fost descris de specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) drept „rapid, dar cu o intensitate neobișnuită”, un episod care ar putea lăsa în urma sa pagube considerabile, mai ales în zonele de câmpie și pe litoral.

Cum s-a format ciclonul Barbara și care este traseul său

Potrivit Florinelei Georgescu, directoarea de prognoză a ANM, ciclonul Barbara s-a format în bazinul Mării Mediterane, la limita sudică a Mării Adriatice, și a început să se deplaseze spre nord-est, ajungând deasupra Mării Negre.

„Meteorologic vorbind, este un ciclon, adică o formațiune de presiune atmosferică joasă. Este unul extratropical, nu trebuie confundat cu ciclonii tropicali, uragane și alte lucruri. În România nu avem așa ceva, pentru că nu trăim la tropice”, a explicat specialista pentru HotNews.

Ciclonul a intrat în România dinspre sud și, potrivit estimărilor, va traversa țara pe direcția sud-vest – nord-est, urmând ca în următoarele 36 de ore să iasă spre Ucraina și Republica Moldova. Oana Păduraru, meteorolog ANM, a completat că deplasarea sa nu este una lentă, ceea ce reprezintă o veste bună:

„În 24-36 de ore vom scăpa de el. Dacă ar exista un blocaj care să-l țină mai mult și să se alimenteze din Marea Neagră, ploile ar fi mult mai persistente”.

Zonele cele mai afectate de ploi și vânt

Cea mai intensă fază a ciclonului Barbara este așteptată miercuri, când, potrivit prognozelor, va ploua de până la trei ori peste media normală a întregii luni octombrie. În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București, avertizarea cod roșu este valabilă de marți seară, de la ora 21.00, până miercuri la prânz.

„În aceste zone va ploua torențial și abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80-100 și izolat 120-140 l/mp”, au transmis meteorologii în mesajul de avertizare.

Totodată, ANM a emis și o atenționare de vânt puternic, valabilă în intervalul miercuri ora 23.00 – joi ora 8.00, pentru sudul Moldovei, estul Munteniei și regiunea Dobrogea. Rafinamentele de vânt ar putea depăși local 50-70 km/h, un factor ce poate accentua riscul de avarii și întreruperi de energie electrică.

Cât de grave pot fi efectele în București

Capitala se numără printre zonele cu risc crescut de inundații, din cauza volumului mare de apă estimat. Conform datelor ANM, în București se pot acumula între 70 și 90 litri pe metru pătrat, aproape dublu față de media lunară pentru luna octombrie, care este de 44 l/mp.

Comparativ, cea mai ploioasă zi din istoria recentă a capitalei a fost pe 2 octombrie 2005, când la stația meteo Băneasa s-au înregistrat 76,6 l/mp. De asemenea, un alt episod similar a avut loc în 1 octombrie 2013, când s-au raportat 64 l/mp la stația Filaret.

„Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează meteorologii, subliniind că volumul mare de precipitații într-un timp scurt poate genera acumulări de apă în subsoluri, curți și zone urbane joase.

Un episod extrem, dar de scurtă durată

Chiar dacă intensitatea fenomenelor este considerabilă, specialiștii transmit că durata scurtă a ciclonului Barbara reprezintă un avantaj. În cel mult o zi și jumătate, sistemul atmosferic se va retrage spre est, lăsând în urmă o răcire temporară a vremii, dar și riscuri de viituri locale în regiunile cele mai afectate.

Astfel, după ce va părăsi teritoriul României, ciclonul se va deplasa către Ucraina și Crimeea, reducând treptat din forță, dar continuând să provoace precipitații abundente în estul Europei.