România, sub asediul ciclonului Barbara. Trei județe din țară intră sub cod roșu de ploi torențiale

România se află în fața unui nou episod de vreme extremă, provocat de ciclonul mediteranean Barbara, care aduce ploi torențiale și rafale puternice de vânt. Meteorologii avertizează că, în unele zone, cantitățile de precipitații vor fi uriașe, echivalente cu cele ale unei luni întregi. În fața riscului de inundații și a fenomenelor severe, autoritățile au activat planurile de urgență și le recomandă oamenilor să rămână în siguranță, evitând deplasările inutile.

Cât de grav va fi impactul ciclonului Barbara

Ciclonul Barbara a ajuns deja în sud-estul Europei, iar în următoarele ore va lovi puternic România. Județele Constanța, Călărași și Ialomița se află sub cod roșu de ploi abundente, valabil de luni seară, 7 octombrie, ora 21:00, până marți, 8 octombrie, ora 23:00.

Meteorologii avertizează că în aceste regiuni va ploua în doar 24 de ore cât pentru o lună întreagă, iar vântul va sufla cu putere, provocând disconfort accentuat și risc crescut de inundații.

Toate orașele de pe litoralul Mării Negre vor fi afectate de fenomen, iar autoritățile din Constanța au început deja să monteze saci de nisip în zonele cu risc major de inundații.

De asemenea, s-a decis închiderea școlilor, grădinițelor și creșelor în cursul zilei de miercuri, 8 octombrie, pentru a proteja copiii și personalul didactic.

Situația este cu atât mai alarmantă cu cât, în Bulgaria, același ciclon a provocat deja moartea a cinci persoane și pagube materiale considerabile.

Ce măsuri au luat autoritățile

De teama unor inundații devastatoare, autoritățile au activat Comandamentul de iarnă, deși ne aflăm abia la început de octombrie. Toate echipele de intervenție sunt în alertă, iar primăriile din județele vizate au fost instruite să colaboreze cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În Capitală și în județul Ilfov, meteorologii au emis cod portocaliu de ploi importante cantitativ, valabil până miercuri seară.

Se estimează acumulări de 60 până la 100 de litri de apă pe metru pătrat, suficiente pentru a provoca băltiri, blocaje rutiere și posibile întreruperi ale alimentării cu energie electrică. ISU București-Ilfov a transmis recomandări clare pentru populație:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

Ce alte fenomene extreme sunt așteptate

Pe lângă ploi torențiale, ciclonul Barbara aduce și o răcire bruscă a vremii, iar în zonele montane se anunță ninsori și risc crescut de avalanșă. La Vârful Omu, stratul de zăpadă a ajuns deja la aproape jumătate de metru, cel mai mare din țară la acest moment.

Astfel, România traversează o perioadă de instabilitate extremă, cu fenomene meteo violente pe întreg teritoriul. Ciclonul Barbara pune la încercare capacitatea autorităților de intervenție și rezistența infrastructurii, iar populația este îndemnată să rămână vigilentă și să respecte avertizările transmise de meteorologi și ISU.

