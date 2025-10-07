Cod roșu de ploi torențiale în București și cinci județe. Fenomene meteo extreme în jumătate din țară

Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 11:24
de Ana Ionescu

Bucureștiul și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră, începând de marți seară, sub avertizare cod roșu de ploi torențiale, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În aceste zone, cantitățile de apă vor putea ajunge până la 140 de litri pe metru pătrat, iar specialiștii avertizează că jumătate din țară va fi afectată de fenomene meteo extreme până miercuri după-amiază.

Alerte succesive de la ANM

În intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, Capitala și cele cinci județe menționate se vor afla sub cod roșu de ploi abundente. Meteorologii avertizează că în unele localități se pot înregistra cantități record de precipitații, care pot provoca inundații locale și scurgeri pe versanți.

Totodată, ANM a emis și un cod portocaliu de ploi puternice, valabil până miercuri seara, care vizează Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei. În aceste regiuni, se pot acumula între 60 și 90 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat chiar și 100 de litri.

Pe lângă acestea, un cod galben de ploi și vânt puternic este în vigoare în restul țării, unde sunt posibile și ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri.

Vreme rece și ploi abundente în sudul țării

Până la mijlocul săptămânii, vremea va fi rece și închisă în cea mai mare parte a României. În sud, centru și nord-est, valorile termice vor fi mai mici decât mediile normale pentru această perioadă. În Muntenia și Dobrogea, cantitățile de apă pot depăși local 80-100 l/mp, iar în Carpații Meridionali, la peste 2.000 de metri altitudine, se va depune un strat consistent de zăpadă.

Vântul va sufla cu intensificări temporare, mai ales în estul și sud-estul țării, unde se vor atinge viteze de până la 70 km/h, amplificând senzația de frig. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 18 grade Celsius, iar minimele între 5 și 12 grade, cu valori ușor mai ridicate pe litoral, unde se vor înregistra chiar 14-15 grade Celsius.

De joi, vremea se va îmbunătăți

Meteorologii estimează că, de joi, 9 octombrie, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, iar temperaturile vor crește treptat în toate regiunile. Totuși, specialiștii avertizează că perioadele de instabilitate vor reveni la mijlocul lunii octombrie, când sunt posibile noi episoade de ploi abundente în sudul și estul țării.

