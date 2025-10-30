Toyota lansează marca ultra-luxoasă Century, rivalul japonez pentru Bentley și Rolls-Royce

Toyota a introdus oficial noua gamă Century, un sub-brand de lux care marchează o etapă importantă în strategia companiei.

Conceput pentru a concura direct cu nume precum Bentley Bentayga și Rolls-Royce Cullinan, modelul Century SUV redefinește standardele pentru automobilele de lux japoneze.

Noua mașină, produsă în ediție limitată, promite o experiență rafinată pentru pasageri, cu accent pe discreție, confort și tehnologie de ultimă generație.

Lansarea marchează extinderea tradiției Century, inițial reprezentată de limuzina emblematică destinată oficialităților și demnitarilor japonezi.

Toyota a dorit să păstreze această moștenire, dar într-o formă adaptată cerințelor actuale ale pieței globale, unde SUV-urile de lux domină cererea, potrivit AutoBlog.

Toyota Century are un design inspirat din eleganța japoneză

Toyota Century SUV impresionează printr-un design sobru și rafinat, care reflectă filosofia estetică japoneză „omotenashi”, arta ospitalității.

Caroseria are linii fluide, proporții echilibrate și accente cromate discrete. Grila masivă, flancată de faruri LED cu design geometric, sugerează putere și prestigiu fără a fi ostentativă.

Interiorul este conceput pentru a oferi o experiență comparabilă cu cea dintr-un lounge privat. Materialele premium includ piele naturală, lemn de esență rară și inserții din aluminiu prelucrate manual.

Pasagerii din spate beneficiază de scaune complet rabatabile, ventilație individuală, masaj integrat și ecrane tactile dedicate. În plus, izolarea fonică avansată asigură o liniște completă la rulare, chiar și la viteze mari.

Motorizare hibridă și producție limitată

Sub capotă, noul Century SUV este echipat cu un sistem hibrid avansat ce combină un motor V6 de 3,5 litri cu un propulsor electric de înaltă performanță.

Puterea totală depășește 400 de cai, oferind o accelerație lină și eficiență crescută în consumul de combustibil. Tracțiunea integrală inteligentă și suspensia adaptivă contribuie la o experiență de condus confortabilă și stabilă, indiferent de teren.

Toyota va produce doar câteva sute de unități anual, subliniind caracterul exclusiv al mărcii. Vehiculele vor fi asamblate manual de meșteri specializați în fabrica Motomachi, fiecare exemplar fiind personalizat la cererea clientului.

Compania intenționează să comercializeze Century SUV inițial în Japonia, urmând ca ulterior să exploreze piețele din Orientul Mijlociu și Europa.

Prin lansarea acestei noi mărci, Toyota confirmă ambiția de a rivaliza direct cu giganții industriei de lux, dar păstrând specificul nipon al perfecțiunii discrete și al atenției pentru detalii.

Century SUV nu reprezintă doar un automobil, ci o declarație despre cum poate arăta luxul modern reinterpretat prin prisma tradiției japoneze.