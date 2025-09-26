Toyota Aygo X Full Hybrid 2025, consum record de 30 km cu un litru în oraș. Cât va costa, cu aproximație, noua hibridă a gigantului auto japonez

Toyota aduce în Europa o noutate importantă pentru segmentul mașinilor de oraș: noua Aygo X Full Hybrid, prima versiune complet hibridă a celei mai compacte modele din gama sa.

Cu o motorizare de 116 CP și un consum ce poate atinge 30 km cu un singur litru de benzină în regim urban, această citycar japoneză promite să redefinească standardele de eficiență.

Lansarea pe piața din Europa este programată pentru luna decembrie 2025, cu un preț de intrare estimat sub 20.000 de euro, scrie Gazzetta.it.

Toyota Aygo X Full Hybrid are un design compact și interior modernizat

Aygo X 2025 păstrează caracterul urban, dar aduce și modificări esențiale. Lungimea crește cu 76 mm, ajungând la 3,77 metri, pentru a integra sistemul hibrid derivat din Toyota Yaris.

Linia frontală a fost redesenată, cu faruri noi și o priză de aer mai pronunțată, conferind mașinii un aspect mai robust.

La interior, modelul oferă loc pentru patru pasageri și un portbagaj de 231 litri, păstrând o arhitectură practică pentru utilizarea cotidiană.

Pentru prima dată, Aygo X va beneficia de un sistem multimedia cu ecran de 10,5 inch și actualizări software realizabile online.

Conectivitatea este extinsă prin aplicația MyToyota, care include funcții precum monitorizarea consumului, avertizări de siguranță și chiar utilizarea smartphone-ului pe post de cheie digitală.

O versiune sportivă, Aygo X GR Sport, va completa gama, cu detalii estetice specifice, suspensii mai rigide și direcție recalibrată pentru un plus de dinamism.

Tehnologie hibridă și performanțe surprinzătoare

Sub capotă se află un motor pe benzină cu trei cilindri și 92 CP, asociat cu un motor electric de 80 CP. Puterea totală atinge 116 CP, gestionată de o transmisie e-CVT și livrată către puntea față.

Accelerarea de la 0 la 100 km/h se realizează în 9,2 secunde, iar viteza maximă ajunge la 172 km/h.

Ceea ce impresionează însă sunt valorile de consum și emisii.

Toyota declară un consum mediu de 3,7 l/100 km, dar testele pe drumurile din Berlin au arătat chiar rezultate mai bune: în mediul urban, mașina a înregistrat doar 2,9 l/100 km, ceea ce înseamnă circa 30 km parcurși cu un litru de carburant.

Emisiile de CO2 se situează la doar 85 g/km, un nivel record pentru o mașină din segmentul A.

Eficiența o face comparabilă, din punct de vedere al costurilor de rulare, cu multe modele electrice dedicate orașului, dar fără grija încărcării la priză.

Concret, Toyota Aygo X Full Hybrid 2025 demonstrează că segmentul micilor citycar are încă viitor, mai ales atunci când este susținut de tehnologii avansate.

Cu un design proaspăt, dotări moderne și un consum urban de neegalat, modelul devine o opțiune solidă pentru cei care caută o mașină compactă, economică și prietenoasă cu mediul.