Ultima ora
Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
26 sept. 2025 | 15:39
de Iulia Kelt

Toyota Aygo X Full Hybrid 2025, consum record de 30 km cu un litru în oraș. Cât va costa, cu aproximație, noua hibridă a gigantului auto japonez

AUTO
Toyota Aygo X Full Hybrid 2025, consum record de 30 km cu un litru în oraș. Cât va costa, cu aproximație, noua hibridă a gigantului auto japonez
Toyota Aygo X Full Hybrid 2025 / Foto: Toyota

Toyota aduce în Europa o noutate importantă pentru segmentul mașinilor de oraș: noua Aygo X Full Hybrid, prima versiune complet hibridă a celei mai compacte modele din gama sa.

Cu o motorizare de 116 CP și un consum ce poate atinge 30 km cu un singur litru de benzină în regim urban, această citycar japoneză promite să redefinească standardele de eficiență.

Lansarea pe piața din Europa este programată pentru luna decembrie 2025, cu un preț de intrare estimat sub 20.000 de euro, scrie Gazzetta.it.

Vezi și:
Dacia Bigster, cum nu ai văzut-o niciodată. Versiunea germană taie respirația românilor, dar costă o avere
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD

Toyota Aygo X Full Hybrid are un design compact și interior modernizat

Aygo X 2025 păstrează caracterul urban, dar aduce și modificări esențiale. Lungimea crește cu 76 mm, ajungând la 3,77 metri, pentru a integra sistemul hibrid derivat din Toyota Yaris.

Linia frontală a fost redesenată, cu faruri noi și o priză de aer mai pronunțată, conferind mașinii un aspect mai robust.

La interior, modelul oferă loc pentru patru pasageri și un portbagaj de 231 litri, păstrând o arhitectură practică pentru utilizarea cotidiană.

Pentru prima dată, Aygo X va beneficia de un sistem multimedia cu ecran de 10,5 inch și actualizări software realizabile online.

Conectivitatea este extinsă prin aplicația MyToyota, care include funcții precum monitorizarea consumului, avertizări de siguranță și chiar utilizarea smartphone-ului pe post de cheie digitală.

O versiune sportivă, Aygo X GR Sport, va completa gama, cu detalii estetice specifice, suspensii mai rigide și direcție recalibrată pentru un plus de dinamism.

Toyota Aygo X Full Hybrid 2025

Toyota Aygo X Full Hybrid 2025 / Foto: Top Gear

Tehnologie hibridă și performanțe surprinzătoare

Sub capotă se află un motor pe benzină cu trei cilindri și 92 CP, asociat cu un motor electric de 80 CP. Puterea totală atinge 116 CP, gestionată de o transmisie e-CVT și livrată către puntea față.

Accelerarea de la 0 la 100 km/h se realizează în 9,2 secunde, iar viteza maximă ajunge la 172 km/h.

Ceea ce impresionează însă sunt valorile de consum și emisii.

Toyota declară un consum mediu de 3,7 l/100 km, dar testele pe drumurile din Berlin au arătat chiar rezultate mai bune: în mediul urban, mașina a înregistrat doar 2,9 l/100 km, ceea ce înseamnă circa 30 km parcurși cu un litru de carburant.

Emisiile de CO2 se situează la doar 85 g/km, un nivel record pentru o mașină din segmentul A.

Eficiența o face comparabilă, din punct de vedere al costurilor de rulare, cu multe modele electrice dedicate orașului, dar fără grija încărcării la priză.

Concret, Toyota Aygo X Full Hybrid 2025 demonstrează că segmentul micilor citycar are încă viitor, mai ales atunci când este susținut de tehnologii avansate.

Cu un design proaspăt, dotări moderne și un consum urban de neegalat, modelul devine o opțiune solidă pentru cei care caută o mașină compactă, economică și prietenoasă cu mediul.

Vine frigul în weekend: lapoviță și ninsoare la munte, temperaturi scăzute în toată țara. Vești proaste și pentru săptămâna viitoare
Recomandări
Pensia anticipată parțială: condițiile din 2025 și cât scade suma față de pensia la limită de vârstă
Pensia anticipată parțială: condițiile din 2025 și cât scade suma față de pensia la limită de vârstă
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
Xbox a dominat Tokyo Game Show 2025 cu anunțuri spectaculoase
Xbox a dominat Tokyo Game Show 2025 cu anunțuri spectaculoase
Amazon acceptă o amendă record de 2,5 miliarde de dolari pentru practicile înșelătoare legate de abonamentele Prime
Amazon acceptă o amendă record de 2,5 miliarde de dolari pentru practicile înșelătoare legate de abonamentele Prime
Consiliul Concurenței verifică vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria
Consiliul Concurenței verifică vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria
Cinci copii au murit la ATI la Spitalul Sf. Maria din Iași, contaminați cu bacteria Serratia. Prima reacție a ministrului Sănătății
Cinci copii au murit la ATI la Spitalul Sf. Maria din Iași, contaminați cu bacteria Serratia. Prima reacție a ministrului Sănătății
Octavian Strunilă revine pe micul ecran. Cum a devenit prezentator la Kanal D și ce rol are soția în fiecare pas: „Dacă m-am plâns vreodată de ceva, a fost de pauzele dintre proiecte”. Interviu EXCLUSIV
EXCLUSIV
Octavian Strunilă revine pe micul ecran. Cum a devenit prezentator la Kanal D și ce rol are soția în fiecare pas: „Dacă m-am plâns vreodată de ceva, a fost de pauzele dintre proiecte”. Interviu EXCLUSIV
Cât costă revizia unei centrale termice înainte de iarna 2025-2026 și cum îți poate salva sute de lei la facturi
Cât costă revizia unei centrale termice înainte de iarna 2025-2026 și cum îți poate salva sute de lei la facturi
Revista presei
Adevarul
Donald și Melania Trump, surprinși într-o discuţie tensionată, după vizita plină de peripeţii la ONU
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Salma Hayek, petrecere de pomină la 59 de ani. Actrița dovedește că vârsta e doar un număr FOTO
Playtech Știri
Noi detalii despre nepotul lui Nicolae Botgros. Cristian ar fi ajuns în comă în urma unei supradoze de stupefiante
Playtech Știri
Meghan Markle, criticată pentru rochia ponosită purtată la un concert. A costat mult, însă nu se potriveşte cu evenimentul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...