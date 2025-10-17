Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 15:44
de Iulia Kelt

Toyota devine cel mai valoros brand auto din lume în 2025: Giganții pe care a reușit să-i depășească fără să respire

AUTO
Toyota devine cel mai valoros brand auto din lume în 2025: Giganții pe care a reușit să-i depășească fără să respire
Toyota ia coroana / Foto: The Car Expert

Interbrand a publicat noul clasament al celor mai valoroase branduri globale pentru 2025, iar rezultatele aduc o surpriză în industria auto: Toyota este din nou cel mai valoros brand auto din lume, cu o valoare estimată la 74,2 miliarde de dolari, în creștere cu 2% față de anul precedent.

Constructorul japonez Toyota ocupă locul 6 la nivel global, fiind singurul producător auto din top 10 mondial dominat altfel de giganți tehnologici, scrie CarScoops.

Toyota, singura marcă auto din top 10 mondial

Conform raportului anual Interbrand, podiumul global este condus de Apple (470,9 miliarde dolari), Microsoft (388,5 miliarde dolari) și Amazon (319,9 miliarde dolari).

Vezi și:
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
Alternativa mai bună la Dacia Spring vine tot din China și uimește prin siguranță. A luat punctaj maxim la NCAP

În acest context dominat de tehnologie, industria auto rămâne stabilă, demonstrând, potrivit raportului, „reziliență în fața unor condiții de piață dificile”.

Toyota a reușit să-și consolideze poziția datorită reputației pentru fiabilitate, inovație și adaptare rapidă la tranziția spre vehicule electrificate.

Cu toate că ritmul de creștere este modest, brandul nipon a menținut un nivel constant al încrederii consumatorilor la nivel global.

Pe locul al doilea în sectorul auto se află Mercedes-Benz, clasată pe poziția 10 în topul general, cu o valoare de 50,1 miliarde dolari, în scădere cu 15% față de anul trecut. BMW ocupă locul 14, cu 46,8 miliarde dolari, înregistrând o scădere de 10%.

Tesla pierde teren, BYD intră în top 100

O schimbare notabilă o reprezintă declinul Tesla, care a pierdut 35% din valoarea de brand din cauza intensificării competiției în segmentul vehiculelor electrice.

Interbrand estimează valoarea Tesla la 29,5 miliarde dolari, marcând una dintre cele mai mari scăderi din industrie.

În contrast, BYD, producătorul chinez care a devenit lider mondial la vânzările de mașini electrice, intră pentru prima dată în clasament, direct pe locul 90, cu o valoare de 8,1 miliarde dolari.

Manfredi Ricca, directorul global de strategie al Interbrand, a declarat că „BYD este cel mai mare factor de schimbare din industria auto de la Tesla încoace”, subliniind performanțele companiei în extinderea pe piața europeană.

Restul topului auto include nume precum Honda (locul 29), Hyundai (30), Audi (52), Ferrari (54), Volkswagen (56), Porsche (57), Nissan (82), Kia (89) și Range Rover (97).

Printre companiile conexe domeniului auto se regăsesc și Uber (64), respectiv Sony (34), care continuă să își extindă activitatea în zona mobilității inteligente.

Interbrand menționează că Ford și Volvo sunt branduri de urmărit în anii următori, pe fondul repoziționării strategice și al investițiilor în sustenabilitate.

Clasamentul complet confirmă, de altfel, o tendință clară: industria auto tradițională rezistă, dar presiunea inovatorilor din China și din domeniul tehnologic crește accelerat.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Cât de bună este bateria unei mașini electrice second-hand. Ar fi inspirat să faci investiția într-un autoturism ”verde” la mâna a doua?
Cât de bună este bateria unei mașini electrice second-hand. Ar fi inspirat să faci investiția într-un autoturism ”verde” la mâna a doua?
Adolescenții iau cu asalt muzeul unde este expusă „Ofelia” din clipul cântăreței Taylor Swift
Adolescenții iau cu asalt muzeul unde este expusă „Ofelia” din clipul cântăreței Taylor Swift
A murit sora lui Adrian Năstase. Momente grele pentru fostul premier
A murit sora lui Adrian Năstase. Momente grele pentru fostul premier
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice ale INFP. Energia deflagrației, similară unui cutremur de 1,2 grade
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice ale INFP. Energia deflagrației, similară unui cutremur de 1,2 grade
Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă
Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...