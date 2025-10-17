Toyota devine cel mai valoros brand auto din lume în 2025: Giganții pe care a reușit să-i depășească fără să respire

Interbrand a publicat noul clasament al celor mai valoroase branduri globale pentru 2025, iar rezultatele aduc o surpriză în industria auto: Toyota este din nou cel mai valoros brand auto din lume, cu o valoare estimată la 74,2 miliarde de dolari, în creștere cu 2% față de anul precedent.

Constructorul japonez Toyota ocupă locul 6 la nivel global, fiind singurul producător auto din top 10 mondial dominat altfel de giganți tehnologici, scrie CarScoops.

Toyota, singura marcă auto din top 10 mondial

Conform raportului anual Interbrand, podiumul global este condus de Apple (470,9 miliarde dolari), Microsoft (388,5 miliarde dolari) și Amazon (319,9 miliarde dolari).

În acest context dominat de tehnologie, industria auto rămâne stabilă, demonstrând, potrivit raportului, „reziliență în fața unor condiții de piață dificile”.

Toyota a reușit să-și consolideze poziția datorită reputației pentru fiabilitate, inovație și adaptare rapidă la tranziția spre vehicule electrificate.

Cu toate că ritmul de creștere este modest, brandul nipon a menținut un nivel constant al încrederii consumatorilor la nivel global.

Pe locul al doilea în sectorul auto se află Mercedes-Benz, clasată pe poziția 10 în topul general, cu o valoare de 50,1 miliarde dolari, în scădere cu 15% față de anul trecut. BMW ocupă locul 14, cu 46,8 miliarde dolari, înregistrând o scădere de 10%.

Tesla pierde teren, BYD intră în top 100

O schimbare notabilă o reprezintă declinul Tesla, care a pierdut 35% din valoarea de brand din cauza intensificării competiției în segmentul vehiculelor electrice.

Interbrand estimează valoarea Tesla la 29,5 miliarde dolari, marcând una dintre cele mai mari scăderi din industrie.

În contrast, BYD, producătorul chinez care a devenit lider mondial la vânzările de mașini electrice, intră pentru prima dată în clasament, direct pe locul 90, cu o valoare de 8,1 miliarde dolari.

Manfredi Ricca, directorul global de strategie al Interbrand, a declarat că „BYD este cel mai mare factor de schimbare din industria auto de la Tesla încoace”, subliniind performanțele companiei în extinderea pe piața europeană.

Restul topului auto include nume precum Honda (locul 29), Hyundai (30), Audi (52), Ferrari (54), Volkswagen (56), Porsche (57), Nissan (82), Kia (89) și Range Rover (97).

Printre companiile conexe domeniului auto se regăsesc și Uber (64), respectiv Sony (34), care continuă să își extindă activitatea în zona mobilității inteligente.

Interbrand menționează că Ford și Volvo sunt branduri de urmărit în anii următori, pe fondul repoziționării strategice și al investițiilor în sustenabilitate.

Clasamentul complet confirmă, de altfel, o tendință clară: industria auto tradițională rezistă, dar presiunea inovatorilor din China și din domeniul tehnologic crește accelerat.