Bitcoin se prăbușește, iar piața cripto pierde trilioane de dolari. Legătura cu febra AI
Piața criptomonedelor trece printr-o nouă corecție majoră, iar Bitcoin este în centrul scăderii. Cea mai importantă criptomonedă a pierdut aproximativ 25% în ultima lună și se află în zona pragului de 60.000 de dolari, mult sub maximul de aproximativ 126.000 de dolari atins în octombrie.
Potrivit Newsweek.com, valoarea totală a pieței cripto a coborât la aproximativ 2,1 trilioane de dolari, față de vârful de 4,2 trilioane de dolari înregistrat în octombrie. Asta înseamnă că în jur de 2 trilioane de dolari s-au evaporat din piață, iar sentimentul investitorilor a intrat în zona de „frică extremă”.
Bitcoin cade, iar frica revine în piața cripto
Bitcoin nu este singurul afectat. Ethereum și alte criptomonede importante au fost trase în jos de același val de vânzări, iar tokenurile mai mici au resimțit și mai dur lipsa de încredere. Indicele Cripto Fear & Greed, care măsoară sentimentul pieței pe baza volatilității, volumelor de tranzacționare și activității de pe rețelele sociale, a coborât la 16, adică în zona de „extreme fear”.
Căderea este cu atât mai dură cu cât Bitcoin fusese susținut în ultimii ani de optimismul legat de adoptarea instituțională, ETF-uri și promisiunile politice din SUA. Pe Playtech am scris anterior despre momentul în care Bitcoin urca după anunțul lui Donald Trump privind o rezervă strategică de criptomonede, un episod care a alimentat speranța că sectorul va fi împins mai aproape de zona financiară tradițională.
Ce legătură are febra AI cu prăbușirea cripto
Unul dintre motivele invocate de analiști este schimbarea apetitului investitorilor. În timp ce cripto pierde teren, bursele americane au continuat să fie susținute de entuziasmul pentru inteligența artificială. Nasdaq a crescut cu aproximativ 12% în 2026, în timp ce Bitcoin a pierdut aproape 30%, potrivit datelor citate de Newsweek.
Charles-Henry Monchau, director de investiții la Syz Group, a explicat pentru CNBC că speculatorii se mută masiv spre acțiuni AI și cipuri de memorie, mai ales în Coreea, iar viitoarele listări mari la bursă pot atrage și mai mulți bani din zona investitorilor de retail. Cu alte cuvinte, banii care altădată se duceau spre cripto caută acum noua poveste fierbinte: inteligența artificială.
Această rotație se vede și în interesul uriaș pentru cipurile Nvidia pentru inteligență artificială și pentru companiile care construiesc infrastructura din spatele modelelor AI. În locul promisiunii „aurului digital”, investitorii par să prefere acum companiile care vând hardware, servere, memorie și software pentru noua economie AI.
De ce nu mai convinge cripto ca refugiu
Criptomonedele au fost promovate ani la rând ca alternativă la sistemul financiar tradițional și ca posibil refugiu în perioade de inflație sau incertitudine. Scăderea actuală ridică însă o întrebare incomodă: cât de bine funcționează Bitcoin ca protecție, dacă se prăbușește exact când investitorii devin mai prudenți?
Sectorul cripto a mai trecut prin scăderi puternice. Pe Playtech am relatat și despre episoade în care Bitcoin și Ethereum s-au prăbușit într-un timp record, pe fondul deciziilor politice și al panicii din piețe. Diferența acum este că scăderea vine într-un moment în care AI-ul a devenit magnetul principal pentru capital speculativ.
În același timp, marile instituții financiare nu abandonează complet ideea blockchain. Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase, a scris în scrisoarea anuală către acționari că o nouă generație de competitori apare în jurul blockchainului, stablecoin-urilor, contractelor inteligente și tokenizării. Așadar, piața poate pierde valoare pe termen scurt, dar tehnologia din spate rămâne în continuare importantă pentru sistemul financiar.
Ce urmează pentru Bitcoin
Tranzacționările de pe platforma Kalshi indică așteptări ca Bitcoin să încheie anul în jurul valorii de 68.000 de dolari, peste nivelurile actuale, dar mult sub recordurile atinse anterior. Asta sugerează că investitorii nu văd neapărat sfârșitul Bitcoin, ci mai degrabă o resetare dură după un ciclu de euforie.
Pentru investitorii mici, lecția este aceeași ca în fiecare episod cripto: volatilitatea rămâne uriașă, iar promisiunile politice sau entuziasmul de moment nu garantează stabilitate. Bitcoin poate reveni, dar piața arată din nou că activele digitale nu sunt un drum liniar spre îmbogățire.
În prezent, cryito pare prins între două lumi: pe de o parte, susținerea politică și interesul instituțional; pe de altă parte, o bursă dominată de febra AI, unde investitorii cred că pot găsi următorul Nvidia înaintea celorlalți. Iar când banii se mută spre noua modă, chiar și „aurul digital” poate începe să ruginească.