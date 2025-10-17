Toyota FT-Me, micro-mașina solară care ar putea deveni realitate datorită unui grant guvernamental britanic

Toyota a primit un grant de 15 milioane de lire sterline în Marea Britanie pentru a evalua producția conceptului său solar FT-Me, un micro-EV destinat mobilității urbane sustenabile.

Toyota a făcut un pas semnificativ spre transformarea unuia dintre cele mai neobișnuite concepte ale sale în realitate.

Proiectul FT-Me, o mașină electrică compact alimentată parțial cu energie solară, va beneficia de un grant guvernamental britanic de 15 milioane de lire sterline, scrie Carscoops.

Finanțarea va susține un studiu de fezabilitate care ar putea duce la producția limitată a acestui model în Marea Britanie, în următorii ani.

FT-Me, prezentat inițial în martie 2025, reprezintă răspunsul Toyota la modelele ultracompacte din segmentul L6e, precum Citroën Ami, Fiat Topolino sau Renault Mobilize Duo.

Cu o lungime de sub 2,5 metri și o arhitectură minimalistă, mașina este concepută pentru mobilitatea urbană de zi cu zi, promițând o reducere cu 90% a amprentei de carbon față de un automobil electric convențional.

Finanțare prin programul Drive35 pentru producție sustenabilă

Investiția provine din programul Drive35, coordonat de organizația non-profit Advanced Propulsion Centre (APC), care sprijină inovațiile verzi în industria auto.

Toyota conduce un consorțiu ce include specialiștii în mașini ușoare ELM, compania de tehnologie solară Savcor și Universitatea din Derby.

Studiul va analiza posibilitatea dezvoltării unei versiuni de producție bazate pe conceptul FT-Me, testele urmând să aibă loc la uzina Toyota din Burnaston, Derbyshire.

Dacă rezultatele vor fi pozitive, aceeași fabrică ar putea găzdui o producție locală de serie mică.

Proiectul include evaluarea acoperișului solar integrat creat de Savcor, îmbunătățirea conectivității digitale și utilizarea extinsă a materialelor reciclate.

În plus, se va analiza compatibilitatea cu componentele mașinii electrice de livrare urbană lansat de ELM în 2024, pentru a reduce costurile și emisiile.

FT-Me, un concept urban cu energie solară

Deși designul futurist al prototipului FT-Me ar putea fi simplificat pentru producție, principiile de bază vor fi păstrate: o caroserie extrem de compactă, spațiu pentru două persoane și un sistem electric cu autonomie de aproximativ 100 km.

Panourile solare montate pe acoperiș pot adăuga între 20 și 30 km suplimentari, în funcție de nivelul de expunere la soare.

Conform reglementărilor pentru categoria L6e, FT-Me va avea o putere maximă de 4 kW (5 CP) și o viteză limitată la 45 km/h. Acest lucru permite conducerea mașinii chiar de la 14 ani în unele țări europene, ceea ce îl transformă într-o soluție ideală pentru transportul urban accesibil și sustenabil.

Dariusz Mikolajczak, directorul general al Toyota Manufacturing UK, a declarat că sprijinul primit „permite explorarea viabilității unei mașini electrice de ultimă generație, adaptat nevoilor de mobilitate urbană verde”.

Dacă studiul confirmă fezabilitatea proiectului, FT-Me ar putea deveni unul dintre cele mai mici și eficiente mașini electrice produse de Toyota, marcând o nouă etapă în tranziția către mobilitatea curată în Europa. Lansarea versiunii de serie este așteptată în anii următori, odată ce testele și evaluările de producție vor fi finalizate.