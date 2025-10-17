Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
17 oct. 2025 | 10:01
de Iulia Kelt

Toyota FT-Me, micro-mașina solară care ar putea deveni realitate datorită unui grant guvernamental britanic

AUTO
Toyota FT-Me, micro-mașina solară care ar putea deveni realitate datorită unui grant guvernamental britanic
Toyota FT-Me, un vis care ar putea deveni realitate / Foto: Toyota

Toyota a primit un grant de 15 milioane de lire sterline în Marea Britanie pentru a evalua producția conceptului său solar FT-Me, un micro-EV destinat mobilității urbane sustenabile.

Toyota a făcut un pas semnificativ spre transformarea unuia dintre cele mai neobișnuite concepte ale sale în realitate.

Proiectul FT-Me, o mașină electrică compact alimentată parțial cu energie solară, va beneficia de un grant guvernamental britanic de 15 milioane de lire sterline, scrie Carscoops.

Finanțarea va susține un studiu de fezabilitate care ar putea duce la producția limitată a acestui model în Marea Britanie, în următorii ani.

FT-Me, prezentat inițial în martie 2025, reprezintă răspunsul Toyota la modelele ultracompacte din segmentul L6e, precum Citroën Ami, Fiat Topolino sau Renault Mobilize Duo.

Cu o lungime de sub 2,5 metri și o arhitectură minimalistă, mașina este concepută pentru mobilitatea urbană de zi cu zi, promițând o reducere cu 90% a amprentei de carbon față de un automobil electric convențional.

FT-Me toyota masina solara

FT-Me / Foto: Toyota (perspectivă lateral-spate)

Finanțare prin programul Drive35 pentru producție sustenabilă

Investiția provine din programul Drive35, coordonat de organizația non-profit Advanced Propulsion Centre (APC), care sprijină inovațiile verzi în industria auto.

Toyota conduce un consorțiu ce include specialiștii în mașini ușoare ELM, compania de tehnologie solară Savcor și Universitatea din Derby.

Studiul va analiza posibilitatea dezvoltării unei versiuni de producție bazate pe conceptul FT-Me, testele urmând să aibă loc la uzina Toyota din Burnaston, Derbyshire.

Dacă rezultatele vor fi pozitive, aceeași fabrică ar putea găzdui o producție locală de serie mică.

Proiectul include evaluarea acoperișului solar integrat creat de Savcor, îmbunătățirea conectivității digitale și utilizarea extinsă a materialelor reciclate.

În plus, se va analiza compatibilitatea cu componentele mașinii electrice de livrare urbană lansat de ELM în 2024, pentru a reduce costurile și emisiile.

FT-Me toyota masina solara

FT-Me / Foto: Toyota (perspectivă spate)

FT-Me, un concept urban cu energie solară

Deși designul futurist al prototipului FT-Me ar putea fi simplificat pentru producție, principiile de bază vor fi păstrate: o caroserie extrem de compactă, spațiu pentru două persoane și un sistem electric cu autonomie de aproximativ 100 km.

Panourile solare montate pe acoperiș pot adăuga între 20 și 30 km suplimentari, în funcție de nivelul de expunere la soare.

Conform reglementărilor pentru categoria L6e, FT-Me va avea o putere maximă de 4 kW (5 CP) și o viteză limitată la 45 km/h. Acest lucru permite conducerea mașinii chiar de la 14 ani în unele țări europene, ceea ce îl transformă într-o soluție ideală pentru transportul urban accesibil și sustenabil.

Dariusz Mikolajczak, directorul general al Toyota Manufacturing UK, a declarat că sprijinul primit „permite explorarea viabilității unei mașini electrice de ultimă generație, adaptat nevoilor de mobilitate urbană verde”.

Dacă studiul confirmă fezabilitatea proiectului, FT-Me ar putea deveni unul dintre cele mai mici și eficiente mașini electrice produse de Toyota, marcând o nouă etapă în tranziția către mobilitatea curată în Europa. Lansarea versiunii de serie este așteptată în anii următori, odată ce testele și evaluările de producție vor fi finalizate.

FT-Me toyota masina solara

FT-Me / Foto: Toyota (perspectivă interior)

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
Angajările de absolvenți în IT scad cu 46% în această țară din Europa: Inteligența artificială preia joburile entry-level
Angajările de absolvenți în IT scad cu 46% în această țară din Europa: Inteligența artificială preia joburile entry-level
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei
Ce au observat locatarii blocului din Rahova cu puțin timp înainte de explozie. Martorii spun că se simțea un miros ciudat
Ce au observat locatarii blocului din Rahova cu puțin timp înainte de explozie. Martorii spun că se simțea un miros ciudat
RO-Alert după explozia blocului din Rahova: Evitați zona, îndepărtați-vă de locul accidentului
RO-Alert după explozia blocului din Rahova: Evitați zona, îndepărtați-vă de locul accidentului
Inteligența artificială a reușit să găsească un călău nazist după 80 de ani. Așa vezi cum AI-ul poate ajuta, nu numai păcăli realitatea
Inteligența artificială a reușit să găsească un călău nazist după 80 de ani. Așa vezi cum AI-ul poate ajuta, nu numai păcăli realitatea
Savurează momentul și bucură-ți simțurile – Aniversariada Auchan continuă cu oferte!
Savurează momentul și bucură-ți simțurile – Aniversariada Auchan continuă cu oferte!
Concediul medical vine cu drepturi suplimentari pentru angajații români. De ce nu ai voie să fii concediat
Concediul medical vine cu drepturi suplimentari pentru angajații români. De ce nu ai voie să fii concediat
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...