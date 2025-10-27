Ultima ora
27 oct. 2025 | 15:45
de Iulia Kelt

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

Tot ce știm până acum despre Halo: Campaign Evolved – primul joc Halo care ajunge și pe PlayStation 5

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Tot ce știm până acum despre Halo: Campaign Evolved – primul joc Halo care ajunge și pe PlayStation 5
Halo: Campaign Evolved - noutăți

Microsoft și studiourile Halo au anunțat oficial Halo: Campaign Evolved, un remake complet al legendarului titlu lansat în 2001, Halo: Combat Evolved.

Noul joc este dezvoltat în Unreal Engine 5 și promite o refacere detaliată a campaniei care a consacrat seria, cu grafică modernă, fizică realistă și un gameplay adaptat tehnologiei actuale.

Este primul joc Halo de la apariția Halo Infinite în 2021, iar vestea a atras deja atenția fanilor, mai ales datorită extinderii neașteptate pe o platformă Sony, scrie IGN.

Un remake total, nu doar o actualizare grafică

Damon Conn, producător executiv al proiectului, a explicat că Halo: Campaign Evolved este „o versiune reconstruită complet a poveștii care a început totul”, nu un simplu remaster.

Spre deosebire de reeditările grafice anterioare, noul joc rescrie de la zero campania clasică, păstrând esența narativă, dar modernizând sistemele de luptă, interfața și comportamentul inamicilor.

Toate acestea vor fi implementate prin Unreal Engine 5, motorul care permite efecte de iluminare realistă, detalii fizice complexe și o experiență cinematică.

Cea mai mare surpriză este însă lansarea multiplatformă. Pentru prima dată în istoria francizei, un joc Halo va fi disponibil și pe PlayStation 5.

Potrivit Halo Studios, versiunea PS5 va fi lansată simultan cu cele pentru Xbox Series X|S și PC. Decizia reflectă noua strategie Microsoft, care a început să publice titluri importante și pe alte platforme, urmărind extinderea bazei de jucători și creșterea vizibilității francizei.

Această colaborare neobișnuită a fost comparată de jurnaliștii din domeniu cu momentul în care Sonic the Hedgehog a apărut pe consolele Nintendo, o schimbare de paradigmă care a părut de neimaginat în urmă cu două decenii. Pentru fanii Halo, momentul marchează o deschidere istorică spre o comunitate de gaming mult mai diversă.

Co-op, cross-play și lansare așteptată în toamna lui 2026

Deși accentul principal rămâne pe campania solo, Halo: Campaign Evolved va include și opțiuni cooperative. Jucătorii vor putea explora lumea jocului în doi pe același ecran (split-screen) sau în echipe de până la patru persoane online.

Studiourile au confirmat, de asemenea, prezența funcției cross-play, care va permite colaborarea între utilizatorii de Xbox, PC și PS5. Aceasta este o premieră absolută pentru serie, promițând o experiență comună indiferent de platformă.

Întrebat despre posibile optimizări pentru viitorul model PS5 Pro, regizorul Greg Hermann a declarat că „jocul va fi ajustat pentru fiecare platformă țintă”, sugerând că echipa lucrează la optimizări dedicate pentru fiecare versiune.

Deși nu a oferit o dată exactă de lansare, studiourile Halo au menționat anul 2026 ca perioadă estimativă, iar analiștii se așteaptă ca debutul să aibă loc în jurul datei de 15 noiembrie 2026, la exact 25 de ani de la apariția primului Combat Evolved.

