Adevărata competiție pentru Xbox nu este Playstation. Cu cine se bate gigantul acum, conform lui Matt Booty
Adevărata competiție pentru Xbox / Foto: IGN

Matt Booty, președintele diviziei de conținut și studiouri Xbox, a declarat într-un interviu pentru The New York Times că Microsoft își redefinește strategia în domeniul jocurilor video, mutând accentul de la competiția clasică cu alte console la lupta pentru atenția utilizatorilor într-un ecosistem digital mult mai vast.

Declarația sa a venit la scurt timp după anunțul istoric conform căruia franciza Halo, simbolul exclusivității Xbox, va fi disponibilă și pe PlayStation 5 în 2026.

Potrivit lui Booty, Microsoft urmărește „să ajungă la jucători acolo unde se află”, printr-o strategie care pune accentul pe accesibilitate și conectivitate, nu doar pe vânzarea de console. „Cea mai mare competiție a noastră nu este o altă consolă”, a afirmat el. „Ne confruntăm cu tot ceea ce consumă timpul oamenilor, de la TikTok la filme, la alte forme de divertisment digital”.

Halo ajunge pe PlayStation pentru prima dată

Microsoft a confirmat în cadrul Halo World Championship că Halo: Campaign Evolved, o reinterpretare modernă a campaniei din Halo: Combat Evolved,va fi lansat în 2026 pe PC, Xbox Series X/S și, pentru prima dată, pe PlayStation 5.

Mișcarea simbolizează o transformare majoră a filosofiei Xbox, care timp de peste două decenii a construit identitatea mărcii în jurul exclusivităților.

Noul titlu, descris drept „o versiune fidelă dar modernizată” a clasicului Halo, va aduce îmbunătățiri vizuale și de gameplay, dar va păstra esența care a consacrat seria.

Pentru Microsoft, decizia de a distribui jocul pe platformele rivale reprezintă o investiție în extinderea audienței și în consolidarea imaginii sale globale.

În contrast, Nintendo și Sony continuă să protejeze cu strictețe titlurile proprii. Sony a început abia recent să lanseze unele jocuri pe PC, însă doar la luni distanță de debutul pe PlayStation, păstrând exclusivitatea ca element-cheie al modelului său de afaceri.

Restructurări și repoziționare strategică

În același interviu, Matt Booty a discutat și despre valul de concedieri care a afectat compania în vara acestui an. Peste 9.000 de angajați au fost disponibilizați, inclusiv din studiourile de jocuri, o decizie pe care Microsoft a justificat-o prin nevoia de a „poziționa echipele pentru succes într-o piață dinamică”.

Printre proiectele afectate s-au numărat Everwild de la Rare, reboot-ul Perfect Dark de la The Initiative și un MMORPG aflat în dezvoltare la ZeniMax.

În același timp, aproximativ 200 de angajați de la King, studioul din spatele Candy Crush, au fost înlocuiți de instrumente AI pe care chiar ei le-au contribuit la dezvoltare.

Booty a recunoscut că deciziile au fost dificile, dar a insistat că fac parte dintr-un proces mai amplu de adaptare la o industrie în schimbare. „Trebuie să ne asigurăm că suntem flexibili și pregătiți pentru următoarea etapă a gamingului global”, a spus acesta.

