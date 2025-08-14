Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 09:43
de Iulia Kelt

Noutăți pentru abonații PlayStation Plus Extra și Premium: Ce jocuri video noi primești în august, dar și alte surprize care ar face ziua mai frumoasă oricărui gamer

Gaming
Noutăți pentru abonații PlayStation Plus Extra și Premium: Ce jocuri video noi primești în august, dar și alte surprize care ar face ziua mai frumoasă oricărui gamer
Noutăți pentru abonații PlayStation Plus Extra și Premium / Foto: PCMag

Luna august 2025 aduce o serie de jocuri noi în catalogul PlayStation Plus Extra și Premium, incluzând atât lansări de top, cât și jocuri clasice remasterizate.

Abonații se pot pregăti să exploreze lumi pline de zombie din era PS1, să lupte în bătălii tactice fantastice sau să se bucure de experiențe inedite și artistice. Toate jocurile noi vor fi disponibile începând cu 19 august, oferind opțiuni variate pentru fanii diferitelor genuri.

Abonații PlayStation Plus Premium vor putea, de asemenea, să încerce un trial limitat la cinci ore pentru mult-așteptatul „Death Stranding 2: On the Beach”, creat de Hideo Kojima și studioul său, Kojima Productions. Progresul realizat în timpul trialului va fi transferat în cazul achiziționării jocului complet, scrie GameSpot.

Vezi și:
Încă un joc video celebru se transformă în serial tv. Ce știm despre viitoarea ecranizare Far Cry?
O femeie pasionată de personalizări și inginerie a creat un Game Boy complet transparent. Cum a reușit să facă această operă de artă colecționabilă

În același timp, catalogul PlayStation Plus va suferi și câteva eliminări, printre care „The Witcher 3: Wild Hunt” și alte 12 titluri, pentru a face loc noilor jocuri.

De asemenea, până pe 1 septembrie, abonații pot revendica titluri populare precum „Lies of P”, „DayZ” și „My Hero: One’s Justice 2”.

Lansări noi și titluri de top, perfecte pentru a atrage atenția oricui

Printre noutățile lunii august se numără „Sword of the Sea”, lansare day-one pentru PS Plus, dezvoltat de Matt Nava, director de artă al jocului „Journey”.

Acesta combină, practic, aventura și sportul, oferind o experiență de surfing într-un univers vast, în care jucătorii controlează o „Hoversword” rapidă, amintind de un mix între „Journey” și „Tony Hawk’s Pro Skater”.

Alte jocuri noi:

  • Earth Defense Force 6 (PS5, PS4) – un shooter third-person cu stil retro, apreciat pentru acțiunea sa haotică și cooperativă.
  • Unicorn Overlord (PS5, PS4) – un RPG tactic complex, cu influențe din „13 Sentinels: Aegis Rim”, „Odin Sphere” și „Dragon’s Crown”.
  • Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4) – ultima aventură a lui Ryza, în care protagonista investighează o amenințare misterioasă la nivel cosmic.
  • Indika (PS5) – un joc arthouse cu poveste neobișnuită despre o călugăriță într-o călătorie de auto-descoperire.
  • Harold Halibut (PS5) – un joc narativ artizanal, plasat într-o navă spațială subacvatică uriașă.
  • Coral Island (PS5) – un joc relaxant despre viața pe insulă, cultivarea recoltei, îngrijirea animalelor și reconectarea cu natura.

Pe partea de acțiune și aventură, PlayStation Plus oferă inclusiv versiuni remasterizate ale clasicelor:

  • Resident Evil 2 (PS5, PS4) – PS1 classic cu upscaling, opțiuni de rewind, quick save și filtre video personalizate.
  • Resident Evil 3: Nemesis (PS5, PS4) – introduce Nemesis, o bioweapon aproape invincibilă, oferind o experiență intensă și înfricoșătoare.

Mai mult decât aatât, abonații PS5 vor avea acces la: „Mortal Kombat 1”, „Marvel’s Spider-Man” remasterizat, și alte titluri captivante, precum „Sword of the Sea”, „Earth Defense Force 6” și „Unicorn Overlord”.

Experiențe diverse pentru toți gamerii

Catalogul PlayStation Plus din august 2025 reflectă o diversitate impresionantă de experiențe: de la jocuri tactice și fantasy, la aventuri artistice și relaxante, și până la shooter-e intense și clasice remasterizate.

Selecția îi ajută pe abonați să exploreze universuri noi sau să revină la titluri iconice din trecut, beneficiind de optimizări moderne.

Trial-ul pentru „Death Stranding 2” și lansările day-one, cum este „Sword of the Sea”, demonstrează angajamentul PlayStation Plus de a oferi conținut proaspăt și relevant pentru jucători, păstrând totodată accesul la titluri clasice remasterizate.

Fiecare abonat, fie că optează pentru Extra sau Premium, are acum oportunitatea să experimenteze jocuri variate și captivante, adaptate atât pentru sesiuni scurte, cât și pentru maratoane de gaming.

Iarnă cu zăpadă ca în copilărie. La Niña aduce ger şi nămeţi din belşug, ce este fenomenul ENSO
Recomandări
Românul care nu renunță la sala de curs: Povestea lui Ion Stoica, profesor miliardar la Berkeley
Românul care nu renunță la sala de curs: Povestea lui Ion Stoica, profesor miliardar la Berkeley
HBO Max se ia la trântă cu Netflix pe segmentul anime – Rețeaua de streaming introduce producții de la Studio Ghibli, Mamoru Hosoda, dar și alte capodopere
HBO Max se ia la trântă cu Netflix pe segmentul anime – Rețeaua de streaming introduce producții de la Studio Ghibli, Mamoru Hosoda, dar și alte capodopere
Ce nu ai voie să cumperi ”pe firmă” ca să scapi de Fisc. ANAF pune tunurile pe românii care își deduc TVA-ul abuziv.
Ce nu ai voie să cumperi ”pe firmă” ca să scapi de Fisc. ANAF pune tunurile pe românii care își deduc TVA-ul abuziv.
Gemini va ține minte conversațiile, urmând exemplul ChatGPT
Gemini va ține minte conversațiile, urmând exemplul ChatGPT
Cum arată viitorul Paramount sub Skydance: „Top Gun 3”, „Star Trek”, dar alte și planuri ambițioase pentru perioada 2025-2027
Cum arată viitorul Paramount sub Skydance: „Top Gun 3”, „Star Trek”, dar alte și planuri ambițioase pentru perioada 2025-2027
Povestea aplicației Bumble, ecranizată: Swiped – cum revoluționezi întâlnirile online printr-o poveste adevărată
Povestea aplicației Bumble, ecranizată: Swiped – cum revoluționezi întâlnirile online printr-o poveste adevărată
China a prezentat primul „robot antilopă” din lume, dotat cu 5G și inteligență artificială
China a prezentat primul „robot antilopă” din lume, dotat cu 5G și inteligență artificială
Mamaia, perla Mării Negre în anii ’70, aduna turişti din toată Europa. Era mai ieftină ca Mediterana: „Plajele erau amenajate ca în filme. Salvamarii bronzați păzeau siguranța”
Mamaia, perla Mării Negre în anii ’70, aduna turişti din toată Europa. Era mai ieftină ca Mediterana: „Plajele erau amenajate ca în filme. Salvamarii bronzați păzeau siguranța”
Revista presei
Adevarul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Irina Loghin şi-a făcut apariţia în public pentru prima oară de la moartea soţului. Cum arată îndrăgita cântăreaţă de muzică populară la o lună şi jumătate de la dispariţia lui Ion Cernea
Playtech Știri
O mai ții minte pe „Mama Natură”, din emisiunile lui Dan Negru? Cum arată și cu ce se ocupă Roxana Ionescu în prezent, la 40 de ani
Playtech Știri
Cea mai simplă rețetă de dulceață de smochine. Ingredientul secret folosit de gospodinele din Banat
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou