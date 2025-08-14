Noutăți pentru abonații PlayStation Plus Extra și Premium: Ce jocuri video noi primești în august, dar și alte surprize care ar face ziua mai frumoasă oricărui gamer

Luna august 2025 aduce o serie de jocuri noi în catalogul PlayStation Plus Extra și Premium, incluzând atât lansări de top, cât și jocuri clasice remasterizate.

Abonații se pot pregăti să exploreze lumi pline de zombie din era PS1, să lupte în bătălii tactice fantastice sau să se bucure de experiențe inedite și artistice. Toate jocurile noi vor fi disponibile începând cu 19 august, oferind opțiuni variate pentru fanii diferitelor genuri.

Abonații PlayStation Plus Premium vor putea, de asemenea, să încerce un trial limitat la cinci ore pentru mult-așteptatul „Death Stranding 2: On the Beach”, creat de Hideo Kojima și studioul său, Kojima Productions. Progresul realizat în timpul trialului va fi transferat în cazul achiziționării jocului complet, scrie GameSpot.

În același timp, catalogul PlayStation Plus va suferi și câteva eliminări, printre care „The Witcher 3: Wild Hunt” și alte 12 titluri, pentru a face loc noilor jocuri.

De asemenea, până pe 1 septembrie, abonații pot revendica titluri populare precum „Lies of P”, „DayZ” și „My Hero: One’s Justice 2”.

Lansări noi și titluri de top, perfecte pentru a atrage atenția oricui

Printre noutățile lunii august se numără „Sword of the Sea”, lansare day-one pentru PS Plus, dezvoltat de Matt Nava, director de artă al jocului „Journey”.

Acesta combină, practic, aventura și sportul, oferind o experiență de surfing într-un univers vast, în care jucătorii controlează o „Hoversword” rapidă, amintind de un mix între „Journey” și „Tony Hawk’s Pro Skater”.

Alte jocuri noi:

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4) – un shooter third-person cu stil retro, apreciat pentru acțiunea sa haotică și cooperativă.

Unicorn Overlord (PS5, PS4) – un RPG tactic complex, cu influențe din „13 Sentinels: Aegis Rim”, „Odin Sphere” și „Dragon’s Crown”.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4) – ultima aventură a lui Ryza, în care protagonista investighează o amenințare misterioasă la nivel cosmic.

Indika (PS5) – un joc arthouse cu poveste neobișnuită despre o călugăriță într-o călătorie de auto-descoperire.

Harold Halibut (PS5) – un joc narativ artizanal, plasat într-o navă spațială subacvatică uriașă.

Coral Island (PS5) – un joc relaxant despre viața pe insulă, cultivarea recoltei, îngrijirea animalelor și reconectarea cu natura.

Pe partea de acțiune și aventură, PlayStation Plus oferă inclusiv versiuni remasterizate ale clasicelor:

Resident Evil 2 (PS5, PS4) – PS1 classic cu upscaling, opțiuni de rewind, quick save și filtre video personalizate.

Resident Evil 3: Nemesis (PS5, PS4) – introduce Nemesis, o bioweapon aproape invincibilă, oferind o experiență intensă și înfricoșătoare.

Mai mult decât aatât, abonații PS5 vor avea acces la: „Mortal Kombat 1”, „Marvel’s Spider-Man” remasterizat, și alte titluri captivante, precum „Sword of the Sea”, „Earth Defense Force 6” și „Unicorn Overlord”.

Experiențe diverse pentru toți gamerii

Catalogul PlayStation Plus din august 2025 reflectă o diversitate impresionantă de experiențe: de la jocuri tactice și fantasy, la aventuri artistice și relaxante, și până la shooter-e intense și clasice remasterizate.

Selecția îi ajută pe abonați să exploreze universuri noi sau să revină la titluri iconice din trecut, beneficiind de optimizări moderne.

Trial-ul pentru „Death Stranding 2” și lansările day-one, cum este „Sword of the Sea”, demonstrează angajamentul PlayStation Plus de a oferi conținut proaspăt și relevant pentru jucători, păstrând totodată accesul la titluri clasice remasterizate.

Fiecare abonat, fie că optează pentru Extra sau Premium, are acum oportunitatea să experimenteze jocuri variate și captivante, adaptate atât pentru sesiuni scurte, cât și pentru maratoane de gaming.