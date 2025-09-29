Topul orașelor din România unde ieșitul la restaurant te costă cel mai mult. Brașovul, campion la prețul cafelei

Ieșitul la restaurant este un obicei tot mai prezent în viața urbană, însă pentru unii locuitori din România, costurile asociate cu o masă în oraș sau chiar cu o simplă cafea pot cântări greu în bugetul lunar. Un studiu recent realizat de platforma Chef’s Pencil, pe baza datelor colectate de Numbeo, a comparat prețurile din restaurante în raport cu salariile locale, pentru a evidenția unde mesele în oraș sunt accesibile și unde reprezintă un lux. Rezultatele arată că Brașovul ocupă un loc deloc favorabil, fiind orașul românesc unde cheltuielile pentru o ieșire la restaurant sunt cele mai ridicate raportat la veniturile medii.

Orașele lumii unde masa la restaurant e cel mai accesibilă

La nivel global, studiul a analizat peste 170 de orașe și a descoperit că, în 26 dintre acestea, localnicii cheltuiesc doar 1% sau chiar mai puțin din salariul lunar net pentru o masă într-un restaurant de nivel mediu. Cele mai multe dintre aceste orașe se află în Statele Unite și Asia de Est. Dallas, SUA, ocupă prima poziție, unde o masă de trei feluri pentru două persoane costă aproximativ 70 de dolari, adică doar 0,7% din venitul lunar mediu de 4.686 de dolari. Pe următoarele locuri se situează Muscat, capitala Omanului, și Berna, capitala Elveției.

Europa este dominată de orașele elvețiene, unde salariile mari fac ca mesele în oraș să fie relativ accesibile. Berna, Zurich și Geneva sunt printre cele mai bine plasate în clasament, în timp ce Paris și Luxemburg ocupă și ele poziții înalte. De cealaltă parte, sudul și estul continentului înregistrează rezultate mai slabe. În Italia, de exemplu, mesele la restaurant sunt mult mai puțin accesibile în orașe precum Milano, Napoli sau Florența. Atena se află aproape de finalul clasamentului global, între Kiev și Manila.

România, între accesibil și scump

Pentru România, rezultatele studiului arată diferențe notabile între marile orașe. Cluj-Napoca ocupă locul 115 la nivel mondial, cu 2,2% din salariul mediu lunar necesar pentru o masă la restaurant. Acest procent este similar cu cel din Porto (Portugalia) și Debrecen (Ungaria).

Bucureștiul se situează pe locul 128 în clasamentul global, unde 2,5% din salariul mediu lunar este alocat unei mese la restaurant. Capitala României stă mai bine decât Istanbul sau Atena, dar rămâne mai puțin avantajoasă comparativ cu alte capitale din regiune, precum Budapesta, Sofia, Varșovia sau Praga.

Brașovul, însă, apare în partea inferioară a clasamentului, pe locul 141 la nivel mondial. Aici, locuitorii cheltuiesc 2,7% din salariul mediu pentru o masă la restaurant, ceea ce îl plasează printre cele mai puțin accesibile orașe din Europa.

Cât costă cafeaua și berea în marile orașe din țară

Analiza a luat în calcul și cheltuielile zilnice pentru băuturi populare precum cafeaua și berea. Din acest punct de vedere, Brașovul ocupă din nou o poziție defavorabilă. Potrivit datelor, localnicii care își cumpără zilnic un cappuccino ajung să cheltuiască peste 10% din salariul lunar doar pe cafea. Comparativ, procentul este de 6,9% în București și 7,7% în Cluj.

În privința berii, diferențele nu sunt la fel de dramatice, însă Brașovul rămâne cel mai scump dintre marile orașe, cu 3,1% din salariu alocat acestei băuturi, față de 2,4% în București.