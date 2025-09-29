Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Numărarea voturilor s-a încheiat. Rezultate finale UPDATE
29 sept. 2025 | 14:03
de Vieriu Ionut

Topul orașelor din România unde ieșitul la restaurant te costă cel mai mult. Brașovul, campion la prețul cafelei

ACTUALITATE
Topul orașelor din România unde ieșitul la restaurant te costă cel mai mult. Brașovul, campion la prețul cafelei

Ieșitul la restaurant este un obicei tot mai prezent în viața urbană, însă pentru unii locuitori din România, costurile asociate cu o masă în oraș sau chiar cu o simplă cafea pot cântări greu în bugetul lunar. Un studiu recent realizat de platforma Chef’s Pencil, pe baza datelor colectate de Numbeo, a comparat prețurile din restaurante în raport cu salariile locale, pentru a evidenția unde mesele în oraș sunt accesibile și unde reprezintă un lux. Rezultatele arată că Brașovul ocupă un loc deloc favorabil, fiind orașul românesc unde cheltuielile pentru o ieșire la restaurant sunt cele mai ridicate raportat la veniturile medii.

Orașele lumii unde masa la restaurant e cel mai accesibilă

La nivel global, studiul a analizat peste 170 de orașe și a descoperit că, în 26 dintre acestea, localnicii cheltuiesc doar 1% sau chiar mai puțin din salariul lunar net pentru o masă într-un restaurant de nivel mediu. Cele mai multe dintre aceste orașe se află în Statele Unite și Asia de Est. Dallas, SUA, ocupă prima poziție, unde o masă de trei feluri pentru două persoane costă aproximativ 70 de dolari, adică doar 0,7% din venitul lunar mediu de 4.686 de dolari. Pe următoarele locuri se situează Muscat, capitala Omanului, și Berna, capitala Elveției.

Europa este dominată de orașele elvețiene, unde salariile mari fac ca mesele în oraș să fie relativ accesibile. Berna, Zurich și Geneva sunt printre cele mai bine plasate în clasament, în timp ce Paris și Luxemburg ocupă și ele poziții înalte. De cealaltă parte, sudul și estul continentului înregistrează rezultate mai slabe. În Italia, de exemplu, mesele la restaurant sunt mult mai puțin accesibile în orașe precum Milano, Napoli sau Florența. Atena se află aproape de finalul clasamentului global, între Kiev și Manila.

Vezi și:
Căt costă mâncarea în România față de Spania, principalele alimente. ”Chestia asta nu are cum să funcționeze”
România construiește cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume, la Brașov. Țara noastră, parteneriat cu Rheinmetall: „Un proiect cu o miză uriașă”

România, între accesibil și scump

Pentru România, rezultatele studiului arată diferențe notabile între marile orașe. Cluj-Napoca ocupă locul 115 la nivel mondial, cu 2,2% din salariul mediu lunar necesar pentru o masă la restaurant. Acest procent este similar cu cel din Porto (Portugalia) și Debrecen (Ungaria).

Bucureștiul se situează pe locul 128 în clasamentul global, unde 2,5% din salariul mediu lunar este alocat unei mese la restaurant. Capitala României stă mai bine decât Istanbul sau Atena, dar rămâne mai puțin avantajoasă comparativ cu alte capitale din regiune, precum Budapesta, Sofia, Varșovia sau Praga.

Brașovul, însă, apare în partea inferioară a clasamentului, pe locul 141 la nivel mondial. Aici, locuitorii cheltuiesc 2,7% din salariul mediu pentru o masă la restaurant, ceea ce îl plasează printre cele mai puțin accesibile orașe din Europa.

Cât costă cafeaua și berea în marile orașe din țară

Analiza a luat în calcul și cheltuielile zilnice pentru băuturi populare precum cafeaua și berea. Din acest punct de vedere, Brașovul ocupă din nou o poziție defavorabilă. Potrivit datelor, localnicii care își cumpără zilnic un cappuccino ajung să cheltuiască peste 10% din salariul lunar doar pe cafea. Comparativ, procentul este de 6,9% în București și 7,7% în Cluj.

În privința berii, diferențele nu sunt la fel de dramatice, însă Brașovul rămâne cel mai scump dintre marile orașe, cu 3,1% din salariu alocat acestei băuturi, față de 2,4% în București.

Cod roșu de ploi în Spania. Valencia, Castellon și Tarragona sub „pericol extraordinar” de inundații
Recomandări
Veste bună pentru românii cu buletin electronic: aplicația care citește datele de domiciliu e din nou activă
Veste bună pentru românii cu buletin electronic: aplicația care citește datele de domiciliu e din nou activă
Doi adolescenți olandezi arestați pentru tentativă de spionaj cibernetic în favoarea Rusiei
Doi adolescenți olandezi arestați pentru tentativă de spionaj cibernetic în favoarea Rusiei
O artistă de circ de 27 de ani a murit în timpul spectacolului, sub privirile publicului
O artistă de circ de 27 de ani a murit în timpul spectacolului, sub privirile publicului
Primul mesaj transmis de Maia Sandu după victoria în alegeri: „Ne-am protejat țara”
Primul mesaj transmis de Maia Sandu după victoria în alegeri: „Ne-am protejat țara”
Ce se întâmplă dacă vinzi casa fără să faci succesiunea. Poți pierde dreptul de proprietate?
Ce se întâmplă dacă vinzi casa fără să faci succesiunea. Poți pierde dreptul de proprietate?
Nicușor Dan felicită Republica Moldova: „Știm că nu a fost ușor. Respectul nostru!”. Reacția lui Zelenski
Nicușor Dan felicită Republica Moldova: „Știm că nu a fost ușor. Respectul nostru!”. Reacția lui Zelenski
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Alegeri la Chișinău. Emmanuel Macron, mesaj în română pentru moldoveni, după victoria pro-europeană
Alegeri la Chișinău. Emmanuel Macron, mesaj în română pentru moldoveni, după victoria pro-europeană
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...