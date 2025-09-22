Cât costă ciocolata pentru care o femeie a zburat mii de kilometri? A venit în Cluj-Napoca special pentru deliciu: „Nu se găseşte în Marea Britanie”

Pasiunea pentru dulciuri poate depăși orice limită, iar povestea lui Kate Takacs, o britanică de 35 de ani, dovedește acest lucru într-un mod spectaculos. Bucătăreasă de profesie și originară din Cluj-Napoca, Kate a zburat peste 3.800 de kilometri, din Londra până în România, doar pentru a-și reface proviziile de ciocolată. Totul într-o excursie-fulger de numai 24 de ore, care a costat în total aproximativ 150 de dolari.

De la Londra la Cluj-Napoca pentru ciocolată

„Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus că plec într-o excursie de o zi ca să cumpăr dulciuri”, a mărturisit ea, cu un zâmbet care lasă să se înțeleagă cât de mult iubește acest desert. Aventura a început într-o seară obișnuită, după ce și-a terminat tura la muncă. La ora 22:00 a pornit spre aeroport, iar la 3:15 dimineața a aterizat la Cluj-Napoca, potrivit Pro TV.

Ziua petrecută în orașul natal a fost dedicată în principal ciocolatei mult dorite, dar și unei plimbări prin magazine, câtorva cumpărături de suveniruri și inevitabilului magnet de frigider pe care îl adaugă în colecție la fiecare călătorie. La finalul zilei, în jurul orei 22:00, a urcat din nou în avion, ajungând la Londra înainte de miezul nopții.

Costul acestei escapade – bilete de avion, cumpărături și cheltuieli ocazionale – a fost de numai 150 de dolari, o sumă pe care Kate o consideră mai mult decât rezonabilă pentru satisfacția obținută.

Totuși, prietenii ei nu au fost la fel de încântați de decizie. „Toți au crezut că sunt nebună, mai ales că unele dintre produsele pe care le-am cumpărat pot fi găsite și în magazine românești din Londra”, a explicat ea. Dar motivul real pentru această călătorie a fost unul clar și irezistibil: „Motivul a fost strict ciocolata Ferrero Rocher Pocket Coffee (nu se găsește în Marea Britanie), iar dacă nu ați încercat-o încă, vă rog să o faceți și să-mi mulțumiți mai târziu”, a declarat Kate.

Cât costă ciocolata pentru care a făcut drumul

Pralinele de ciocolată menționate de Kate se găsesc la cutii de 62,5 g și costă aproximativ 8,5 lei cutia, în funcție de magazinul de unde sunt achiziționate.

Ceea ce pare pentru mulți o extravaganță, pentru ea este deja un stil de viață. Nu este prima dată când alege o astfel de aventură, ba chiar recunoaște că este „dependentă de excursii extreme de o zi”. Până acum a bifat nu mai puțin de 17 astfel de călătorii, iar planurile pentru viitor includ multe altele.

„Îmi place să explorez locuri noi și e o oportunitate minunată să văd o altă țară cu un buget foarte mic. Pentru mine, e vorba despre adrenalină, emoție și satisfacția pe care o simt când îmi cumpăr magnetul de frigider. Cred că mai mulți oameni ar trebui să facă excursii extreme de o zi. Sunt distractive”, a povestit britanica.

Deși există riscul ca o simplă întârziere de zbor să dea planurile peste cap, Kate spune că experiențele ei au fost, în general, fără probleme. Iar atunci când este întrebată dacă merită cu adevărat toate aceste eforturi pentru câteva cutii de ciocolată, răspunsul vine prompt și fără ezitare: „Sunt fericită și mulțumită? Absolut. Aș face-o din nou? Cu siguranță!”