România construiește cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume, la Brașov. Țara noastră, parteneriat cu Rheinmetall: „Un proiect cu o miză uriașă”

România va deveni gazda celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție din lume, printr-un parteneriat cu gigantul european de apărare Rheinmetall. Investiția, evaluată la 535 de milioane de euro, va fi realizată în orașul Victoria, județul Brașov, și va crea aproximativ 700 de locuri de muncă directe. Construcția va începe în 2026 și este programată să dureze trei ani, oferind industriei de apărare românești capacitatea de a produce materie primă esențială atât pentru necesarul intern, cât și pentru export.

Contract finalizat și ceremonie internațională

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat miercuri finalizarea contractului pentru realizarea fabricii de pulberi pentru muniție. Evenimentul a avut loc în Germania, în prezența CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, a secretarului general NATO, Mark Rutte, a ministrului Apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarului german Lars Klingbeil și a președintelui Bulgariei, Rumen Radem.

„Ceremonia de astăzi vine după câteva săptămâni intense de discuţii şi negocieri, de muncă serioasă, cu respect faţă de parteneri, dar cu fermitatea de a apăra interesul României”, a precizat MEDAT.

Ministrul Radu Miruţă a subliniat că negocierile au permis României să obțină condiții comerciale mai avantajoase:

„Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate „bătute în cuie”. Nu am putut accepta condiţii mai puţin avantajoase decât avem azi pentru România. Azi, am demonstrat că, dacă negociezi corect şi ferm, se poate schimba şi ceea ce alţii spuneau că e imposibil.”

Beneficii economice și strategice pentru România

Pe lângă crearea celor 700 de locuri de muncă, fabrica va asigura statului român un drept de veto asupra deciziilor majore, implicarea furnizorilor locali și o participație clară în proiect. Aceasta va reduce costurile licențelor și va permite economii estimate la peste 93 de milioane de euro față de forma contractuală inițială.

„Acesta este motivul pentru care insist ca în fruntea companiilor de stat să fie profesionişti: pentru ca investiţii strategice ca aceasta să aibă cadrul şi oamenii potriviţi. Nu cedez. Şi nu voi ceda atunci când e vorba de interesul României”, a afirmat Radu Miruţă.

Prin această investiție, România își consolidează poziția ca actor regional relevant în domeniul industriei de apărare, asigurându-și materia primă pentru producția de armament și sprijinind modernizarea capacităților militare conform standardelor NATO.

Rheinmetall și expansiunea în Europa

Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, investește intens în Europa pentru a răspunde cererii crescute generate de criza din Ucraina și de eforturile de modernizare a apărării. În Bulgaria, compania va produce praf de pușcă și proiectile de artilerie de 155 mm în cadrul unor acorduri joint venture, cu o investiție comună de peste 1 miliard de euro.

Compania colaborează și cu alte firme internaționale, precum Leonardo din Italia și Lockheed Martin din Statele Unite, pentru a-și menține capacitatea de producție la nivel european și pentru a furniza echipamente armatei germane și Ucrainei. În România, Rheinmetall a achiziționat anul trecut pachetul majoritar din Automecanica Mediaș și a anunțat recent producția transportoarelor blindate Lynx în această unitate.

O perspectivă locală și regională

Fabrica din Victoria va fi construită de la zero și va include tehnologie de ultimă generație, fiind proiectată să devină un punct de referință la nivel mondial în domeniul pulberilor pentru muniție. Statul român și partenerii germani vor urmări ca furnizorii locali să participe activ la realizarea proiectului, consolidând astfel industria românească și creând oportunități economice în regiune.