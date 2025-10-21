Ultima ora
Tinerii din Generația Z, amenințați de un „job-pocalips” pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială
Locurile de muncă pentru Generația Z / Foto: Recruise India Consulting

Un raport recent al British Standards Institution (BSI) avertizează că tot mai multe companii preferă să investească în soluții de inteligență artificială în loc să angajeze tineri aflați la început de carieră.

Studiul, realizat pe un eșantion de peste 850 de lideri de afaceri din șapte țări, arată că automatizarea devine prioritară în fața formării resurselor umane.

Potrivit raportului, 41% dintre directorii intervievați au declarat că AI le-a permis să reducă numărul de angajați, în timp ce aproape o treime (31%) afirmă că firmele lor analizează implementarea unor soluții de inteligență artificială înainte de a lua în considerare angajarea unei persoane, scrie The Guardian.

Jeff Bezos, optimist față de viitorul inteligenței artificiale: „Beneficiile vor fi uriașe, nu înțeleg cum cineva ar putea fi descurajat”
Cum ar reacționa românii la o zi de lucru de 13 ore: generația Z refuză, milenialii s-ar adapta

Mai mult, două cincimi dintre respondenți se așteaptă ca acest trend să devină normă în următorii cinci ani.

Rolurile de început de carieră, tot mai puțin atractive pentru companii

Un sfert dintre liderii de afaceri chestionați cred că majoritatea sarcinilor atribuite angajaților debutanți ar putea fi preluate de sisteme AI.

Totodată, 39% au confirmat că pozițiile de nivel entry au fost deja reduse sau eliminate datorită eficienței instrumentelor de automatizare folosite pentru cercetare sau sarcini administrative.

Susan Taylor Martin, directorul executiv al BSI, a atras atenția că „inteligența artificială oferă oportunități uriașe pentru mediul de afaceri global, dar în goana după productivitate și eficiență nu trebuie să uităm că oamenii rămân motorul progresului”.

Ea a subliniat importanța echilibrului între investițiile în AI și cele în dezvoltarea competențelor angajaților.

Analiza BSI mai arată că termenul „automatizare” apare de aproape șapte ori mai des decât „perfecționare” sau „recalificare” în rapoartele anuale ale companiilor, semn al unei priorități clare pentru reducerea costurilor prin tehnologie.

AI schimbă rapid piața muncii, dar aduce și îngrijorări

Trei sferturi dintre liderii chestionați se așteaptă ca noile instrumente bazate pe AI să aducă beneficii vizibile în următoarele 12 luni, în special prin creșterea eficienței și a productivității.

Totuși, peste jumătate dintre aceștia recunosc că se simt norocoși că și-au început cariera înainte de răspândirea tehnologiilor de inteligență artificială, iar 53% cred că impactul AI asupra locurilor de muncă va fi perturbator, deși per ansamblu pozitiv.

Pe fondul acestei transformări, tinerii din Generația Z, născuți între 1997 și 2012, riscă să fie primii afectați. Piața muncii din Marea Britanie, una dintre țările analizate, se răcește vizibil: rata șomajului a atins 4,7%, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. În paralel, tot mai mulți angajați își exprimă temerile privind pierderea locului de muncă din cauza automatizării.

Deși economiștii nu consideră că actuala scădere a angajărilor este exclusiv legată de AI, experții avertizează asupra riscului unei „bule bursiere” generate de evaluările excesive ale companiilor din domeniul inteligenței artificiale, un semn că transformarea digitală, deși inevitabilă, rămâne o sabie cu două tăișuri pentru viitorul forței de muncă.

