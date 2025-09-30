Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 09:01
de Ozana Mazilu

ACTUALITATE
Generația Z reinventează meseriile și transformă contabilitatea într-o carieră de succes
De ce tinerii aleg contabilitatea acum

Contabilitatea, profesie adesea privită drept monotonă sau lipsită de strălucire, capătă o nouă viață odată cu intrarea pe piața muncii a Generației Z. Dacă milenialii au evitat domenii considerate „plictisitoare”, tinerii născuți între 1997 și 2012 redescoperă valoarea acestor cariere și le transformă într-o sursă de stabilitate financiară și câștiguri impresionante. Un raport citat de publicația Fortune arată că această generație nu doar umple golurile lăsate de pensionarea baby boomerilor, ci și demonstrează că profesii tradiționale pot deveni oportunități profitabile într-un context economic marcat de schimbări rapide.

În ultimii cinci ani, aproximativ 340.000 de contabili au părăsit piața muncii, lăsând loc liber pentru noi profesioniști. Generația Z a sesizat potențialul și a început să se orienteze către contabilitate chiar din timpul facultății, atrasă atât de oportunitățile financiare, cât și de impactul pe care îl poate avea asupra comunităților.

Imaginea contabilului prins între calcule interminabile și birouri lipsite de culoare nu mai sperie Generația Z. Acești tineri văd în contabilitate o cale sigură către stabilitate financiară, dar și o șansă de afirmare profesională. Spre deosebire de mileniali, care au preferat domenii mai dinamice sau creative, noile generații par să valorizeze siguranța și veniturile substanțiale pe termen lung.

Potrivit Glassdoor, salariul mediu al unui contabil în Statele Unite este de aproximativ 93.000 de dolari pe an, în timp ce profesioniștii cu experiență pot ajunge la venituri de 122.000 de dolari anual. Mai mult, contabilii publici certificați (CPA) pot câștiga aproape 200.000 de dolari, un nivel salarial care concurează cu cel al multor profesii considerate mai atractive.

Dincolo de bani, există și o dimensiune practică și socială. În cadrul programului VITA (Volunteer Income Tax Assistance), sute de studenți din California au ajutat, doar în 2024, peste 9.000 de contribuabili cu venituri reduse să recupereze 11 milioane de dolari din rambursări de impozite și 3,6 milioane de dolari în credite fiscale. Această experiență arată că, dincolo de calcule, profesia le permite tinerilor să aibă un impact real asupra comunităților vulnerabile.

Cum s-a schimbat percepția asupra profesiei

Contabilitatea a fost mult timp catalogată ca o carieră „plictisitoare”, fiind plasată, într-un studiu din 2022, pe locul doi în topul celor mai stereotipice meserii considerate monotone, imediat după analiza de date. Însă realitatea de pe teren schimbă această percepție.

Rafael Efrat, directorul programului VITA de la California State University, afirmă că mulți studenți descoperă surprinși cât de complexă și interesantă este profesia după ce încep să lucreze efectiv. Odată ce înțeleg legăturile dintre contabilitate, economie și viața de zi cu zi a oamenilor, aceștia capătă o nouă apreciere pentru domeniu.

Generația Z aduce, de asemenea, o abordare diferită: tinerii sunt mai deschiși la digitalizare și folosesc tehnologia pentru a simplifica procesele repetitive. În loc să vadă contabilitatea ca pe o muncă mecanică, o percep ca pe o combinație între analiză, strategie și sprijin pentru indivizi sau companii. Astfel, profesia capătă mai mult dinamism și devine mai atractivă pentru cei care vor să îmbine competențele tehnice cu dorința de a produce schimbări tangibile.

Viitorul profesiilor tradiționale în era generației Z

Cazul contabilității ar putea fi doar începutul unei tendințe mai ample. Generația Z demonstrează că meserii considerate cândva banale sau neatractive pot fi revalorizate, mai ales atunci când există un deficit de forță de muncă și o cerere constantă. În plus, salariile competitive și stabilitatea pe termen lung sunt argumente puternice într-o lume unde multe locuri de muncă din domenii creative sau emergente sunt mai nesigure.

Revenirea interesului pentru profesii tradiționale poate schimba radical piața muncii în următorul deceniu. Tinerii nu mai privesc aceste meserii doar ca pe un mijloc de supraviețuire, ci ca pe oportunități de dezvoltare personală și profesională. Prin combinarea valorilor lor — dorința de stabilitate, impactul social și adaptarea la tehnologie — cu nevoile economice globale, Generația Z ar putea reface prestigiul unor domenii uitate.

În concluzie, ceea ce părea o carieră monotonă se dovedește a fi o alegere strategică și profitabilă. Generația Z readuce în prim-plan meserii neglijate, demonstrând că succesul nu stă doar în joburile spectaculoase, ci și în capacitatea de a vedea potențial acolo unde alții nu mai caută. Contabilitatea, odată asociată cu rutina și plictiseala, devine acum simbolul unei cariere de viitor, cu stabilitate, venituri generoase și un rol esențial în societate.

