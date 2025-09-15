Ultima ora
Emmy 2025: Adolescence, The Studio și The Pitt domină o seară plină de surprize. Lista completă a premiilor pentru cele mai bune seriale
15 sept. 2025 | 14:54
de Iulia Kelt

Revoluție digitală în această țară: Tinerii și-au ales un nou prim-ministru pe Discord. Așa schimbă Generația Z totul

TEHNOLOGIE
Revoluție digitală în această țară: Tinerii și-au ales un nou prim-ministru pe Discord. Așa schimbă Generația Z totul
Revoluție atipică, pe Discord / Foto: Colaj Playtech (AI)

Nepal traversează o perioadă fără precedent după ce protestele conduse de tineret au dus la prăbușirea guvernului.

Blocarea social media și inegalitățile economice au declanșat ciocniri violente în capitala Kathmandu, soldate cu peste 50 de victime și incendierea mai multor clădiri guvernamentale.

În urma acestor evenimente, premierul Sharma Oli și-a dat demisia, iar tinerii s-au organizat rapid pentru a alege un nou lider printr-o metodă total neconvențională: Discord.

Vezi și:
Site-urile uitate ale internetului anilor 2000: ce platforme nu mai cunosc tinerii din 2025
Securitatea cibernetică, o problemă costisitoare pentru tinerii cu mai multe locuri de muncă. Consecințele nebănuite al stilului ”polyworking”

Parlamentul Nepalului s-a mutat pe Discord

Grupurile de tineri activiști, majoritar din generația Z, au folosit platforma Discord, cunoscută mai ales pentru jocurile video, pentru a discuta și a vota asupra viitorului țării.

Servere precum „Youth Against Corruption” au adunat peste 145.000 de membri, folosind funcțiile de chat text, video și voce pentru a organiza o mini-elecție.

Potrivit moderatorului Shaswot Lamichhane, tinerii au creat un sistem de vot care simula alegerile naționale, iar Sushila Karki, fostă judecătoare șefă, a ieșit pe primul loc.

Astfel, Karki a devenit prima femeie prim-ministru din Nepal, fiind considerată de platforma Polymarket „primul lider mondial ales prin Discord.”

Evenimentul a fost urmărit și pe televiziunea națională, demonstrând puterea social media și a tehnologiei digitale în perioade de criză.

Un utilizator de Discord a scris că asistă la „prima revoluție născută pe internet,” iar alegerea lui Karki marchează un precedent global în utilizarea platformelor online pentru procese democratice.

Care sunt provocările pe termen lung pentru Nepal, dar și pentru lumea întreagă

Specialiștii atrag atenția că, deși alegerea digitală a fost eficientă în momentul de criză, aceasta nu garantează stabilitate politică pe termen lung.

Steven Feldstein, expert în mișcări sociale la Carnegie Endowment for International Peace, avertizează că astfel de mecanisme digitale pot fi greu de transpus într-o structură guvernamentală durabilă, potrivit Futurism.

În prezent, comunitatea internațională este chemată să susțină guvernul interimar și dialogul între toate forțele politice. Vijay Kant Karna, președintele Centrului pentru Incluziune Socială și Federalism din Nepal, arată nevoia ca discuțiile democratice să aibă loc la reședința președintelui, și nu în cazarma armatei, pentru a evita escaladarea tensiunilor.

Această serie de evenimente arată cum tinerii pot transforma tehnologia într-un instrument de schimbare politică rapidă. Nepal devine astfel un exemplu de „guvern digital” în acțiune, ridicând întrebări globale despre rolul social media în democrație și despre modul în care platformele online pot influența procesele politice tradiționale.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Trei bărbați au încercat să spargă casa unui român din Italia, ce a urmat e de film
Trei bărbați au încercat să spargă casa unui român din Italia, ce a urmat e de film
Descoperire arheologică de excepție în Vâlcea: noi dovezi despre viața și ritualurile dacilor
Descoperire arheologică de excepție în Vâlcea: noi dovezi despre viața și ritualurile dacilor
Scandal uriaș într-un avion Tel Aviv – București: 7 pasageri s-au luat la bătaie din motive religioase
Scandal uriaș într-un avion Tel Aviv – București: 7 pasageri s-au luat la bătaie din motive religioase
Cât de greu le-a fost actorilor din filmul The Long Walk, după romanul lui Stephen King, să-și interpreteze rolurile. Marșul cel Lung, poate unul dintre cele mai așteptate filme de la cinema
Cât de greu le-a fost actorilor din filmul The Long Walk, după romanul lui Stephen King, să-și interpreteze rolurile. Marșul cel Lung, poate unul dintre cele mai așteptate filme de la cinema
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
Rabla 2025, criticat dur de producători: sprijin insuficient pentru mașinile electrice
Rabla 2025, criticat dur de producători: sprijin insuficient pentru mașinile electrice
Traian Băsescu, atac dur la ministrul Apărării după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al României: „Să fie cinstit cu populația, nu cu povești despre vegetația uscată”
Traian Băsescu, atac dur la ministrul Apărării după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al României: „Să fie cinstit cu populația, nu cu povești despre vegetația uscată”
Ce este diverticuloza intestinală, legătura cu sănătatea colonului. Cum o previi, conform medicilor
Ce este diverticuloza intestinală, legătura cu sănătatea colonului. Cum o previi, conform medicilor
Revista presei
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 16 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la bani
Playtech Știri
Tatăl Olgăi Barcari a murit. Concurenta de la Asia Express trece prin momente grele
Playtech Știri
Cum să coci vinetele pentru a nu fi amare. Aşa salvezi salata preferată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...