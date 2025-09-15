Revoluție digitală în această țară: Tinerii și-au ales un nou prim-ministru pe Discord. Așa schimbă Generația Z totul

Nepal traversează o perioadă fără precedent după ce protestele conduse de tineret au dus la prăbușirea guvernului.

Blocarea social media și inegalitățile economice au declanșat ciocniri violente în capitala Kathmandu, soldate cu peste 50 de victime și incendierea mai multor clădiri guvernamentale.

În urma acestor evenimente, premierul Sharma Oli și-a dat demisia, iar tinerii s-au organizat rapid pentru a alege un nou lider printr-o metodă total neconvențională: Discord.

Parlamentul Nepalului s-a mutat pe Discord

Grupurile de tineri activiști, majoritar din generația Z, au folosit platforma Discord, cunoscută mai ales pentru jocurile video, pentru a discuta și a vota asupra viitorului țării.

Servere precum „Youth Against Corruption” au adunat peste 145.000 de membri, folosind funcțiile de chat text, video și voce pentru a organiza o mini-elecție.

Potrivit moderatorului Shaswot Lamichhane, tinerii au creat un sistem de vot care simula alegerile naționale, iar Sushila Karki, fostă judecătoare șefă, a ieșit pe primul loc.

Astfel, Karki a devenit prima femeie prim-ministru din Nepal, fiind considerată de platforma Polymarket „primul lider mondial ales prin Discord.”

Evenimentul a fost urmărit și pe televiziunea națională, demonstrând puterea social media și a tehnologiei digitale în perioade de criză.

Un utilizator de Discord a scris că asistă la „prima revoluție născută pe internet,” iar alegerea lui Karki marchează un precedent global în utilizarea platformelor online pentru procese democratice.

Care sunt provocările pe termen lung pentru Nepal, dar și pentru lumea întreagă

Specialiștii atrag atenția că, deși alegerea digitală a fost eficientă în momentul de criză, aceasta nu garantează stabilitate politică pe termen lung.

Steven Feldstein, expert în mișcări sociale la Carnegie Endowment for International Peace, avertizează că astfel de mecanisme digitale pot fi greu de transpus într-o structură guvernamentală durabilă, potrivit Futurism.

În prezent, comunitatea internațională este chemată să susțină guvernul interimar și dialogul între toate forțele politice. Vijay Kant Karna, președintele Centrului pentru Incluziune Socială și Federalism din Nepal, arată nevoia ca discuțiile democratice să aibă loc la reședința președintelui, și nu în cazarma armatei, pentru a evita escaladarea tensiunilor.

Această serie de evenimente arată cum tinerii pot transforma tehnologia într-un instrument de schimbare politică rapidă. Nepal devine astfel un exemplu de „guvern digital” în acțiune, ridicând întrebări globale despre rolul social media în democrație și despre modul în care platformele online pot influența procesele politice tradiționale.