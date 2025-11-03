Ultima ora
03 nov. 2025 | 16:44
de Iulia Kelt

Serialul animat „The Simpsons” ajunge în jocul video Fortnite: Noul eveniment aduce Springfield și personaje iconice în joc

Gaming
Serialul animat „The Simpsons” ajunge în jocul video Fortnite: Noul eveniment aduce Springfield și personaje iconice în joc
The Simpsons, în Fortnite / Foto: AV Club

Fanii serialului „The Simpsons” și ai popularului joc Fortnite au acum un motiv comun de entuziasm.

Epic Games a lansat o colaborare amplă între cele două francize, transformând lumea Springfield într-o arenă explozivă în care jucătorii pot explora, lupta și debloca personaje iconice din serialul animat, scrie AVClub.

Parteneriatul marchează una dintre cele mai complexe colaborări din istoria jocului, aducând nu doar skinuri tematice, ci și o hartă completă dedicată universului „The Simpsons”, precum și o serie de scurtmetraje animate realizate special pentru acest eveniment.

Springfield devine câmp de luptă în Fortnite

Noua hartă „Springfield Island” reproduce fidel decorurile clasice din serial, de la casa familiei Simpson și până la taverna lui Moe, reinterpretată însă pentru publicul tânăr al jocului. În această versiune, localul nu mai servește bere Duff, ci băuturi energizante, potrivite pentru ritmul alert al universului Fortnite.

Printre personajele disponibile în Battle Pass se numără Homer, Marge și Ned Flanders, fiecare având variante speciale.

Trailerul evenimentului sugerează și prezența lui Bart și Lisa în costume mecanizate, iar alte personaje din Fortnite primesc reinterpretări inspirate din lumea Springfield, de exemplu, peștele cu trei ochi, devenit simbol vizual al colaborării.

Scopul evenimentului este de a combina umorul specific serialului cu acțiunea tipică a jocului, într-un mediu în care jucătorii pot recrea scene amuzante sau confruntări absurde, cum ar fi cele dintre Homer și Flanders.

Scurtmetraje animate și reacții din partea fanilor

În paralel cu lansarea din joc, studioul Gracie Films a produs o serie de scurtmetraje animate care vor fi difuzate atât în Fortnite, cât și pe Disney+.

Acestea folosesc un stil vizual simplificat, adaptat mediului digital, și îi readuc pe actorii originali de voce ai serialului.

Deși unii fani au criticat calitatea mai modestă a animației și adaptarea pentru un public mai tânăr, colaborarea marchează o nouă etapă în modul în care serialele clasice ajung în cultura gamingului.

The Simpsons” intră astfel într-o tradiție deja consolidată de Fortnite, care a mai integrat universuri precum Dragon Ball, Star Wars și Marvel.

Evenimentul confirmă încă o dată strategia Epic Games de a transforma Fortnite într-o platformă culturală în sine, capabilă să reunească generații și fandomuri diferite.

Pentru fanii serialului, ocazia de a explora Springfield dintr-o perspectivă interactivă este o premieră care îmbină nostalgia cu spiritul competitiv al jocului.

