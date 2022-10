The Simpsons intră pe teren minat: parodia Death Note ți-i arată pe Homer, Lisa, Marge și Bart într-o nouă ipostază

Cea mai cunoscută familie din Springfield este reimaginată în stil anime, în ceea ce va purta numele de Death Tome, în „Treehouse of Horror XXXIII”.

Episodul este cel de-al doilea aparținând „Treehouse of Horror”, de la The Simpsons, din 2022, și va fi difuzat în data de 30 octombrie.

Centrat pe parodierea horror-urilor, „Treehouse of Horror XXXIII” se pregătește să preia o gamă largă de genuri. Începând cu Marge Simpson (Julie Kavner) care se confruntă cu o entitate inspirată de The Babadook, până la Homer (Dan Castellaneta) care face ravagii în Westworld.

Omagiu pentru unul dintre cele mai iubite anime-uri din toate timpurile

Cu toate acestea, al treilea segment al episodului va reimagina Springfield, schimbând stilul de grafică, iar asta pentru că The Simpsons vrea să aducă omagiu seriei de anime și manga venită de la Tsugumi Ohba și Takeshi Obata, Death Note.

În timp ce parodia „Treehouse of Horror” s-a îndepărtat deja de tradiția de Halloween a serialului, „Death Tome” s-a remarcat printre programele speciale de sezon din 2022 pentru stilul de animație, care este incredibil de fidel materialului sursă.

Ce-i drept, sezoanele ulterioare de la The Simpsons s-au confruntat cu critici venite din partea fanilor, dar chiar și așa, serialul a continuat să experimenteze cu formatul.

De la parodia Fargo, din episodul în două părți, din sezonul 33 „A Serious Flanders” și neașteptată întorsătură meta din sezonul 34, „Lisa the Boy Scout”, serialul a tratat publicul cu noi interpretări ale serialului și vrea, într-o oarecare măsură, să reinventeze „bătrâna” franciză.

„Death Tome,” din „Treehouse of Horror XXXIII”, reimaginează complet lumea The Simpsons și aduce a anime realizat la mijlocul anilor 2000. Rămâne de văzut cât va „prinde” la public noua ghidușie a desenatorilor și scenariștilor The Simpsons și, mai ales, dacă vor reuși să păstreze, măcar un pic, spiritul care a consacrat, timp de atâția ani, The Simpsons.