The Last of Us ar putea avea chiar și un al patrulea sezon. Cine a dat vestea, ce știm despre viitorul serialului HBO

După încheierea celui de-al doilea sezon al serialului The Last of Us produs de HBO, noi informații sugerează că producătorii planifică extinderea poveștii până în sezonul 4.

Declarațiile recente ale compozitorului Jake Staley, alături de comentariile showrunner-ului Craig Mazin, par să confirme această direcție narativă.

În cadrul podcastului oficial The Last of Us: Savage Starlight, Jake Staley a dat de înțeles că povestea va continua cel puțin încă două sezoane.

„Vor fi cel puțin două sezoane în plus, fără îndoială. Mai mult nu pot să spun”, a afirmat el. Indiciul a alimentat speculațiile conform cărora HBO lucrează deja la sezonul 4, chiar dacă sezonul 3 nu are încă un calendar oficial de filmări sau o dată de lansare, scrie publicația GameSpot.

Craig Mazin: „E imposibil să spunem întreaga poveste în doar trei sezoane”

Craig Mazin, showrunner-ul seriei, a confirmat și el că echipa de producție nu ar putea încheia povestea în doar trei sezoane.

Într-un interviu acordat publicației Collider, Mazin a explicat: „Nu putem finaliza această narațiune într-un al treilea sezon. Sperăm să fim suficient de buni încât să ne câștigăm locul și să revenim cu un al patrulea sezon care să încheie povestea”.

Tot el a mai spus că sezonul 3 va fi probabil mai lung decât sezonul anterior, sugerând că este nevoie de spațiu narativ suplimentar pentru a reda fidel evenimentele din jocul The Last of Us Part II.

Sezonul 2 s-a încheiat recent și a deschis calea pentru perspectiva personajului Abby (interpretată de Kaitlyn Dever), concentrându-se pe prima ei zi în Seattle, o secvență narativă importantă ce pare să aibă un rol central în sezonul 3.

Un drum lung până la sezonul 3 și un final estimat în sezonul 4

În ciuda planurilor ambițioase, fanii vor avea de așteptat. Filmările pentru sezonul 3 nu au început încă, ceea ce înseamnă că lansarea ar putea avea loc abia în 2027, dacă se va respecta ritmul anterior de producție. Sezonul 1 a fost difuzat în 2023, iar cel de-al doilea a ajuns pe ecrane în aprilie 2025.

HBO a menționat anterior că intenționează să încheie serialul după patru sezoane. Astfel, o structură narativă în patru părți pare să fie forma aleasă pentru a adapta în întregime povestea din jocurile The Last of Us.

În timp ce telespectatorii se pregătesc pentru o așteptare îndelungată, fanii jocurilor rămân în continuare fără o confirmare oficială privind apariția The Last of Us Part III, la cinci ani după lansarea părții a doua.