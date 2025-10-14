The Cure și Twenty One Pilots, capete de afiș la Electric Castle 2026. Tot ceea ce știm până acum despre festivalul de la Bonțida de anul viitor

Electric Castle revine în forță în vara anului 2026, cu o ediție ce promite să adune fani din toată lumea pe domeniul Banffy din Bonțida.

Organizatorii Electric Castle au confirmat două dintre cele mai așteptate nume: legendara trupă britanică The Cure și duo-ul american Twenty One Pilots, într-un lineup ce combină influențe alternative, rock și indie.

Abonamentele sunt deja disponibile pe site-ul oficial, electriccastle.ro, la un preț promoțional valabil doar până pe 16 octombrie 2025.

The Cure revin cu un nou suflu, la fel de creativ

Cu o carieră începută în 1978, The Cure rămâne una dintre cele mai influente formații din istoria rockului alternativ. De la piese cu sonorități post-punk precum A Forest la baladele melancolice Just Like Heaven și Friday I’m in Love, trupa condusă de Robert Smith a reușit să-și păstreze identitatea muzicală inconfundabilă.

După o pauză îndelungată, britanicii au revenit în 2024 cu albumul Songs of a Lost World, apreciat unanim de critici pentru profunzimea versurilor și pentru compozițiile elaborate.

De altfel, într-o perioadă dominată de piese scurte și ușor de digerat, The Cure a ales să ofere fanilor un material complex, cu o estetică aproape poetică, fără dar și poate o dovadă a faptului că autenticitatea muzicală poate traversa generațiile.

Iubiți de artiști tineri precum Yungblud, Olivia Rodrigo și Gracie Abrams, membrii The Cure au câștigat noi audiențe fără să-și schimbe stilul.

„Noi nu suntem trendy. Noi suntem permanenți”, spunea Robert Smith într-un interviu recent, o frază ce pare să definească perfect spiritul trupei, care va reveni în fața publicului român în iulie 2026.

Twenty One Pilots, între energie și vulnerabilitate

Pentru Twenty One Pilots, scena de la Bonțida nu este o necunoscută. În 2022, show-ul lor a fost considerat unul dintre cele mai intense momente ale festivalului.

Tyler Joseph și Josh Dun au continuat de atunci să evolueze, lansând două noi albume, Clancy (2024) și Breach (2025), care explorează teme personale într-un amestec de rock alternativ, hip-hop și pop.

Trupa deține recorduri impresionante, fiind prima din lume cu toate piesele de pe două albume certificate RIAA Gold, și având nu mai puțin de 12 piese pe primul loc în topul Alternative Airplay.

În ciuda succesului comercial, Twenty One Pilots continuă să experimenteze sonor și liric, demonstrând că vulnerabilitatea și energia pot coexista într-un spectacol autentic.

Concertul lor de la Electric Castle 2026 va fi unul dintre ultimele susținute în Europa, înainte ca turneul mondial să se mute pe alte continente până în 2029.

Detalii despre biletele de la Electric Castle 2026

Pentru cei care vor să trăiască experiența completă a festivalului, abonamentele pentru toate cele patru zile sunt disponibile la prețuri promoționale: 159 de euro + taxe (standard), 279 de euro + taxe (VIP) și 139 de euro + taxe pentru tinerii sub 21 de ani (Youth Pass 21). Oferta este valabilă până joi, 16 octombrie, la miezul nopții, după care prețurile vor crește.

Ediția din 2026 promite să fie una dintre cele mai spectaculoase din istoria Electric Castle, marcând întâlnirea dintre două generații de artiști care continuă să inspire fani din întreaga lume.