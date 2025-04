Electric Castle 2025- Justin Timberlake, Queens of the Stone Age și Yungblu, capete de afiș: Lista completă a artiștilor care vor urca pe scenă

Electric Castle 2025 dezvăluie lineup-ul complet, cu 120 de ore de muzică live și 200 de artiști din toate colțurile lumii.

O altă veste bună este că abonamentele și biletele de o zi vor fi disponibile din 9 aprilie.

Electric Castle 2025 – Un lineup spectaculos pentru ediția de anul acesta / Afișul final, lansat oficial

Festivalul Electric Castle din 2025 promite să fie unul de neuitat, cu o selecție impresionantă de artiști care vor urca pe scenele de la Bonțida între 16 și 20 iulie. De altfel, putem spune că se continuă tradiția din fiecare an.

Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud și Justice sunt doar câțiva dintre headlinerii ediției din acest an.

Aceștia se alătură altor nume de renume internațional, precum Bicep, Netsky și Nghtmre, dar și unei selecții de artiști inovatori din muzica electronică, rock, trap și hip-hop.

În plus, în premieră, artiștii români Inna și Valeria Stoica vor deschide show-ul lui Justin Timberlake pe scena principală, pe 17 iulie, o ocazie rară pentru publicul din România de a-i vedea live alături de un superstar de talie globală, așa cum este Timberlake.

Ce altceva mai știm despre EC 2025

Yungblud, cunoscut ca fiind un rebel al pop-punk-ului, este unul dintre numele care a stârnit cele mai multe reacții în rândul fanilor. Cunoscut pentru amestecul de muzică plină de energie, activism și note experimentale, Yungblud va susține un concert aparte la Electric Castle, pe fondul succesului global al ultimelor sale piese, inclusiv single-ul de 9 minute „Hello, Heaven, Hello!”.

De asemenea, Róisín Murphy, legendă a muzicii electro-pop, va bucura publicul cu stilul deja cunoscut ca fiind de-a dreptul teatral și sofisticat, în timp ce RUDIMENTAL revine în forță, sub numele de RUDIM3NTAL, pregătind un spectacol vizual care promite să devină unul de neuitat.

Pe lângă aceștia, scena va fi animată și de artiști precum Bad Nerves, Refused, Leprous și Sisters of Mercy, dar și de nume din muzica locală, precum Iris și Zdob și Zdub.

De asemenea, scena hip-hop-ului va fi, la rândul ei, mai vie ca niciodată, cu artiști internaționali ca Joey Valence & Brae, Young Nudy și Rosa Pistola, alături de staruri locale precum Grasu XXL, Deliric x Silent Strike și On the Block.

Pentru a încheia, TARAPHONICS, un proiect muzical inovator, va adăuga o notă specială festivalului, fuzionând muzica lăutărească cu influențe pop din România.

Programul complet al festivalului, alături de informații despre abonamentele și biletele disponibile, poate fi consultat pe site-ul oficial al evenimentului, www.electriccastle.ro.

Electric Castle va avea loc în perioada 16-20 iulie, la Castelul Bánffy, ca de obicei.