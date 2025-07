Electric Castle 2025 se va desfășura între 16 și 20 iulie la domeniul Bánffy din Bonțida, județul Cluj. Festivalul revine în Transilvania cu ediția a unsprezecea, găzduind peste 120 de ore de muzică live pe durata a cinci zile și nopți. Organizatorii au pregătit un line‑up extrem de diversificat, care combină artiști internaționali consacrați cu nume proaspete din muzica electronică, rock, hip‑hop, indie și electro‑pop.

Cei mai mari artiști care vin la Electric Castle 2025

Cap de afiş este Justin Timberlake, care va concerta joi seara, pe 17 iulie, pentru prima oară în România. Alături de el, festivalul aduce headlineri de calibru precum Queens of the Stone Age, YUNGBLUD, Justice și Bicep, dar și artiști ca RudimΞntal (fost Rudimental), Artemas, Róisín Murphy, Netsky, NGHTMRE, Hot Since 82, Jayda G, DJ Tennis, Anfisa Letyago și mulți alții, în total fiind prezenți peste 200 de artiști.

Festivalul este descris ca unul eclectic, divers și estetic plăcut. PR‑managerul Renate Rozenberg explică că anul acesta programul pe zile a fost anunțat mai devreme, astfel încât participanții își pot planifica outfit‑urile: „să știți tenișii pentru ce zi, bocancii pentru ce zi”.

Electric Castle 2025. Line‑up complet și programul pe zile

Mai jos găsești programul complet pe zile, așa cum a fost publicat de organizatori și preluat pe site‑uri de profil:

Miercuri, 16 iulie

Iris,

Yousuke Yukimatsu,

Krafty Kuts,

Fish56Octagon,

Deki Alem,

Volt,

JamBase.

Joi, 17 iulie

Justin Timberlake,

Inna,

Valeria Stoica,

SOFI TUKKER,

Âme,

The Sisters of Mercy,

Refused,

Bad Nerves,

Sofia Kourtesis,

Octo Octa,

Eris Drew,

Moonlight Breakfast,

Grimus,

Rava,

Oscar,

Calinacho,

On the Block.

Vineri, 18 iulie

Queens of the Stone Age,

Netsky,

NGHTMRE,

Artemas,

Róisín Murphy,

Jayda G,

Anfisa Letyago,

Leprous,

The Amazons,

Zdob și Zdub,

Deliric,

Silent Strike,

Dub Pistols,

Skeler,

SVDDEN DEATH,

FNX OMAR.

Sâmbătă, 19 iulie

YUNGBLUD,

Justice,

RudimΞntal,

Hot Since 82,

Nilüfer Yanya,

Joey Valence & Brae,

Rosa Pistola,

Grasu XXL,

Bon Entendeur,

Kings Of The Rollers,

Urbandawn,

Culture Shock,

Pauza,

IOVA,

Bianca Oance.

Duminică, 20 iulie

Shaggy,

Bicep,

Noga Erez,

Neil Frances,

DJ Tennis,

Romare,

Taraphonics (proiect organizatoric EC),

Girl Ultra,

Shanti Celeste,

Calyx,

C-C:DISCO!

Această structură pe zile permite festivalierilor să creeze un „playlist personal” și să aleagă ce gen predomină pe fiecare zi, în conformitate cu preferințele muzicale.

Genuri și direcții muzicale la Electric Castle 2025

Line‑up‑ul versatil acoperă mai multe genuri muzicale:

Indie rock și alternative rock : Queens of the Stone Age, Leprous, The Amazons, Zdob și Zdub, Refused, Sisters of Mercy, Iris etc.

: Queens of the Stone Age, Leprous, The Amazons, Zdob și Zdub, Refused, Sisters of Mercy, Iris etc. Electro‑pop și muzică electronică sofisticată : Justice, Bicep, Róisín Murphy, Netsky, NGHTMRE, Jayda G, DJ Tennis, Sofi Tukker etc.

: Justice, Bicep, Róisín Murphy, Netsky, NGHTMRE, Jayda G, DJ Tennis, Sofi Tukker etc. Hip‑hop, rap și trap: YUNGBLUD, Joey Valence & Brae, Young Nudy, Rosa Pistola, Grasu XXL, On the Block, Deliric x Silent Strike, Rava, Oscar, Călinacho etc.

YUNGBLUD, Joey Valence & Brae, Young Nudy, Rosa Pistola, Grasu XXL, On the Block, Deliric x Silent Strike, Rava, Oscar, Călinacho etc. Drum & bass, techno, house, acid, dance: RudimΞntal revine cu super-show‑ul vizual, Hot Since 82, Artemas, NV băsi de festival și DJ renumiți pentru set‑uri în toate subgenurile electro

YUNGBLUD deschide show-ul de pe mainstage pe 19 iulie și debutează în festival cu noul său single „Hello, Heaven, Hello!”, piesă de 9 minute primită entuziast de Generația Z.

Grupul RudimΞntal (RUDIMENTAL) vine cu un nou concept vizual sincronizat cu hiturile creației lor din ultimele două decenii.

În premieră în România, Artemas aduce un show emoționant și memorabil cu hitul viral „I like the way you kiss me”. Róisín Murphy, legenda electro‑pop, va interpreta live piese celebre ca „Sing it back” precum și piesele de pe albumul proaspăt lansat „Hot Parade”.

Preț bilete și abonamente la Electric Castle 2025

Conform surselor oficiale, abonamentele (5‑day passes) pentru ediția 2025 au prețuri de pornire începând de la 159 € + taxe, iar pentru tineri (Youth Pass până în 21 de ani) există o variantă specială la 199 € + taxe.

Pentru cei care aleg să campeze, pre‑pitched tent (cort preinstalat) costă de la 15 € pe noapte Cluj.info. Există, de asemenea, opțiuni Premium Access sau VIP, care includ acces extins, cazare hotel, tur backstage și transferuri – pachete disponibile prin platforme partenere, de exemplu un pachet VIP pentru două persoane costă în jur de 1.000 de euro și include hotel de 5 stele, cine elegante, tur de backstage, bilete Premium.

Pe site‑ul oficial Electric Castle se vând abonamente limitate sub formă de „Black Ticket” la 499 € + 8 % taxe, pentru acces complet și experiență exclusivă, numărul acestora fiind restrâns.

Informatii suplimentare și FAQ despre bilete, procedură de cumpărare și disponibilitate sunt afișate pe pagina oficială de vânzare ticketing și aplicația mobilă a festivalului.

Obiecte interzise la Electric Castle 2025

alcool, droguri, substanțe interzise

generatoare electrice

surse de foc

ventilatoare

animale de companie

arme albe sau de foc

cuțite sau bricege

biciclete, scutere, skateboard, segway, hoverboard

instrumente muzicale

umbrele

obiecte din sticla

mobila de gradina (doar scaune si mese pliante de mici dimensiuni)

drone

sistem audio

aparate electrocasnice.

Ediția Electric Castle 2025 promite o experiență muzicală complexă, memorabilă și accesibilă printr-o gamă largă de opțiuni de bilete și abonamente.

Cu headlineri de talie mondială precum Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, YUNGBLUD, Justice și Bicep, plus sute de artiști din toate genurile muzicale, festivalul este pregătit să ofere 120 de ore de muzică live și o atmosferă incredibilă la Castelul Bánffy.

Prețurile variate și programul detaliat pe zile facilitează planificarea perfectă pentru orice tip de festivalier, fie că preferi rock‑ul, muzica electronică, hip‑hop‑ul, indie‑ul sau electro‑pop‑ul sofisticat. Nu rata această ediție unică în peisajul festivalurilor europene!

