Xiaomi a desfăcut trei mașini de-ale lui Elon Musk pentru a vedea ce au în interior. Motivul pentru care compania chineză este interesată de Tesla Model Y

CEO-ul companiei, Lei Jun, a declarat că echipa sa a analizat fiecare componentă a mașinii americane pentru a-și îmbunătăți propriul model electric.

La conferința anuală susținută la Beijing, directorul general al Xiaomi, Lei Jun, a dezvăluit modul în care producătorul chinez de tehnologie și automobile electrice își studiază competitorii.

El a spus că la începutul acestui an compania a achiziționat trei unități Tesla Model Y, care au fost complet demontate pentru a fi examinate în detaliu.

„Am cumpărat trei exemplare de Model Y, le-am desfăcut piesă cu piesă și am analizat fiecare componentă separat”, a precizat Lei Jun în fața audienței de la Beijing National Convention Center. În timpul prezentării, pe ecran era afișată o comparație directă între Model Y și noul SUV electric al Xiaomi, YU7, scrie Business Insider.

Mașina electrică Xiaomi YU7, alternativa chinezească la Model Y

Șeful Xiaomi a afirmat că Model Y este „o mașină deosebit de reușită” și a subliniat că publicul care nu alege YU7 poate lua în considerare varianta Tesla.

Totuși, el a insistat că designul final al SUV-ului dezvoltat de compania sa este la același nivel cu cel al Model Y, inclusiv în ceea ce privește spațiul interior.

De asemenea, Lei Jun a comparat autonomia bateriei celor două mașini, susținând că YU7 oferă performanțe foarte bune raportat la preț.

„Nu critic Model Y, pentru că este o mașină excelentă. Dar cred că YU7 reușește să ofere o experiență competitivă”, a adăugat CEO-ul Xiaomi.

Declarațiile vin într-un moment în care piața chineză a automobilelor electrice devine tot mai competitivă. Xiaomi concurează direct cu producători locali precum Xpeng și Nio, care lansează mașini la prețuri mai accesibile decât Tesla.

Piața chineză, „un ghimpe în coaste” pentru Tesla

Conform datelor Asociației Chineze a Producătorilor de Automobile, Tesla a înregistrat în august 2025 o scădere de 4% a vânzărilor față de aceeași lună a anului precedent, cu 83.200 de unități comercializate.

În același timp, Xiaomi a atras atenția pieței prin lansarea YU7. Modelul a generat peste 240.000 de precomenzi în primele 24 de ore de la prezentarea oficială din iunie, semn că există o cerere uriașă pentru alternativele locale la brandurile internaționale.

Pe fondul acestui interes crescut, declarațiile lui Lei Jun privind analiza detaliată a Model Y au fost interpretate ca o confirmare a ambițiilor Xiaomi de a concura direct cu Tesla.

Strategia pare să îmbine inspirația din modelele existente cu inovațiile proprii, pentru a atrage clienții care caută atât performanță, cât și prețuri mai avantajoase.