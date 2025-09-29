Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 11:33
de Iulia Kelt

Xiaomi a desfăcut trei mașini de-ale lui Elon Musk pentru a vedea ce au în interior. Motivul pentru care compania chineză este interesată de Tesla Model Y

AUTO
Xiaomi a desfăcut trei mașini de-ale lui Elon Musk pentru a vedea ce au în interior. Motivul pentru care compania chineză este interesată de Tesla Model Y
Xiaomi U7 și Tesla Model Y / Foto: CarsGuide

CEO-ul companiei, Lei Jun, a declarat că echipa sa a analizat fiecare componentă a mașinii americane pentru a-și îmbunătăți propriul model electric.

La conferința anuală susținută la Beijing, directorul general al Xiaomi, Lei Jun, a dezvăluit modul în care producătorul chinez de tehnologie și automobile electrice își studiază competitorii.

El a spus că la începutul acestui an compania a achiziționat trei unități Tesla Model Y, care au fost complet demontate pentru a fi examinate în detaliu.

Vezi și:
Cum speli corect mașina la o spălătorie self-service. Așa nu rămân urme pe ea
Toyota Aygo X Full Hybrid 2025, consum record de 30 km cu un litru în oraș. Cât va costa, cu aproximație, noua hibridă a gigantului auto japonez

„Am cumpărat trei exemplare de Model Y, le-am desfăcut piesă cu piesă și am analizat fiecare componentă separat”, a precizat Lei Jun în fața audienței de la Beijing National Convention Center. În timpul prezentării, pe ecran era afișată o comparație directă între Model Y și noul SUV electric al Xiaomi, YU7, scrie Business Insider.

Mașina electrică Xiaomi YU7, alternativa chinezească la Model Y

Șeful Xiaomi a afirmat că Model Y este „o mașină deosebit de reușită” și a subliniat că publicul care nu alege YU7 poate lua în considerare varianta Tesla.

Totuși, el a insistat că designul final al SUV-ului dezvoltat de compania sa este la același nivel cu cel al Model Y, inclusiv în ceea ce privește spațiul interior.

De asemenea, Lei Jun a comparat autonomia bateriei celor două mașini, susținând că YU7 oferă performanțe foarte bune raportat la preț.

„Nu critic Model Y, pentru că este o mașină excelentă. Dar cred că YU7 reușește să ofere o experiență competitivă”, a adăugat CEO-ul Xiaomi.

Declarațiile vin într-un moment în care piața chineză a automobilelor electrice devine tot mai competitivă. Xiaomi concurează direct cu producători locali precum Xpeng și Nio, care lansează mașini la prețuri mai accesibile decât Tesla.

Piața chineză, „un ghimpe în coaste” pentru Tesla

Conform datelor Asociației Chineze a Producătorilor de Automobile, Tesla a înregistrat în august 2025 o scădere de 4% a vânzărilor față de aceeași lună a anului precedent, cu 83.200 de unități comercializate.

În același timp, Xiaomi a atras atenția pieței prin lansarea YU7. Modelul a generat peste 240.000 de precomenzi în primele 24 de ore de la prezentarea oficială din iunie, semn că există o cerere uriașă pentru alternativele locale la brandurile internaționale.

Pe fondul acestui interes crescut, declarațiile lui Lei Jun privind analiza detaliată a Model Y au fost interpretate ca o confirmare a ambițiilor Xiaomi de a concura direct cu Tesla.

Strategia pare să îmbine inspirația din modelele existente cu inovațiile proprii, pentru a atrage clienții care caută atât performanță, cât și prețuri mai avantajoase.

Trei zile de ploi și frig în România. ANM anunță că temperaturile scad și mai mult în toată țara
Recomandări
Centrele de date OpenAI vor consuma mai multă energie decât întregul New York. Care vor fi consecințele
Centrele de date OpenAI vor consuma mai multă energie decât întregul New York. Care vor fi consecințele
Cine sunt cele două femei care au murit în urma incendiului de la hotelul din Prahova. Unitatea funcționa fără autorizație ISU
Cine sunt cele două femei care au murit în urma incendiului de la hotelul din Prahova. Unitatea funcționa fără autorizație ISU
Noua formulă de calcul pentru profesorii plătiți cu ora. Câți bani primesc dascălii
Noua formulă de calcul pentru profesorii plătiți cu ora. Câți bani primesc dascălii
Dr. Ana Maria Bîțică, MedLife: „Testul Babeș-Papanicolau și secvențierea genetică HPV nu se înlocuiesc, ci se completează. Virusul HPV e cameleonic și rămâne latent în organism mulți ani”
Dr. Ana Maria Bîțică, MedLife: „Testul Babeș-Papanicolau și secvențierea genetică HPV nu se înlocuiesc, ci se completează. Virusul HPV e cameleonic și rămâne latent în organism mulți ani”
Al șaptelea copil a murit din cauza bacteriei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași
Al șaptelea copil a murit din cauza bacteriei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași
Aplicația care îți taie pofta de mâncare, la propriu. Cum ar ajuta să nu mai mănânci fără limite
Aplicația care îți taie pofta de mâncare, la propriu. Cum ar ajuta să nu mai mănânci fără limite
Moartea agențiilor de turism, inevitabilă? De ce ai mai apela la agenți dacă ai ChatGPT care „știe tot”
Moartea agențiilor de turism, inevitabilă? De ce ai mai apela la agenți dacă ai ChatGPT care „știe tot”
Pensia pentru limită de vârstă, în 2025. Stagiul minim de cotizare
Pensia pentru limită de vârstă, în 2025. Stagiul minim de cotizare
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...