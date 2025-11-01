Ultima ora
Telefonul „patriotic" T1 al lui Trump e nicăieri. Mega-lansarea promisă a fost amânată din nou
01 nov. 2025
de Andrei Simion

TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Telefonul „patriotic” T1 al lui Trump e nicăieri. Mega-lansarea promisă a fost amânată din nou
Telefonul T1 rămâne „dat dispărut” după trei luni de la startul precomenzilor.

Anunțat cu surle și trâmbițe în iunie, împreună cu un abonament „patriotic” de 47 de dolari pe lună, telefonul T1 al lui Donald Trump încă nu există pe piață. Promisiunea inițială vorbea despre o lansare în august, apoi termenul a fost mutat pe site în septembrie, iar un purtător de cuvânt neidentificat a indicat ulterior luna octombrie. A trecut și octombrie, iar T1 rămâne un mare semn de întrebare – fără dată fermă, fără precomenzi active, fără demonstrații credibile ale produsului.

Promisiuni schimbate, liniște pe canale și un moment jenant

În ultimele luni, comunicarea oficială s-a subțiat până la tăcere. Conturile de social media ale proiectului au înghețat de la final de august, imediat după un episod stânjenitor: o imagine editată stângaci a unui Samsung Galaxy S25 Ultra a fost postată ca „T1” și apoi ștearsă. Între timp, pagina de magazin a renunțat la formularea „fabricat în America” și s-a rezumat la un vag „mai târziu în acest an”.

Șirul de amânări pune sub semnul întrebării existența reală a modelului T1 (versiunea „8002” aurie a fost cea fluturată în vizualuri). Trump Mobile nu a oferit răspunsuri concrete la solicitările repetate de actualizare privind data lansării, iar lipsa oricărei apariții publice funcționale ridică inevitabil suspiciunea de „vaporware” — produs promis, dar care nu ajunge niciodată în mâinile clienților.

Telefonul-Trump-1

Telefonul Trump 1.

Ce știm (puțin) și ce nu știm (aproape tot) despre T1

Pe hârtie, T1 ar fi un smartphone Android de mijloc de gamă cu finisaj auriu și branding puternic politic, „împachetat” alături de un plan mobil propriu. Dincolo de aceste generalități, proiectul nu a prezentat specificații verificabile (chipset, camere, autonomie, certificări), nici demonstrații independente. Niciun operator sau retailer major nu a anunțat listarea produsului, iar absența testelor sau a hands-on-urilor reale e neobișnuită pentru un dispozitiv aflat „la câteva săptămâni” de lansare.

În practică, sunt posibile câteva scenarii: fie telefonul este un rebrand al unui model existent (ceea ce ar explica vizualurile reciclate), fie există probleme de producție, certificare sau aprovizionare, fie proiectul a devenit pur și simplu o campanie de marketing fără final hardware. Până la o demonstrație credibilă — o prezentare live a unui prototip funcțional, listare oficială cu specificații și o dată de livrare clară – T1 rămâne o promisiune elastică.

Pentru cumpărătorii interesați de astfel de proiecte, regula de aur rămâne valabilă: fără detalii tehnice, parteneri confirmați și termene ferme de livrare, riscul de dezamăgire este maxim. Până una-alta, întrebarea rămâne aceeași: unde este telefonul T1 „patriotic” și când (sau dacă) îl vom vedea în realitate?

