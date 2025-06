Telefonul patriotic „Trump T1”, o chinezărie aurie rebranduită, arată investigațiile presei de specialitate de peste ocean

Telefonul „Trump Mobile T1”, prezentat recent ca simbol al patriotismului american și al independenței digitale față de marile companii tech, este în realitate un smartphone produs în China, cu un design reciclat și un preț de vânzare exagerat. Sub poleiala aurie și retorica naționalistă se ascunde o simplă operațiune de rebranding, arată mai multe investigații realizate de publicații tech influente din SUA, precum The Verge, New York Magazine și Reuters.

Promovat ca un telefon „făcut în America” și destinat celor care „gândesc drept”, T1 este de fapt o versiune modificată a unui model produs de gigantul chinez Wingtech, deja vândut în SUA sub branduri low-cost precum REVVL. Cu specificații medii și un design generic, dispozitivul pare să fi fost împachetat într-o carcasă aurie și vândut la un preț triplu sub umbrela „Trump Mobile”.

Promisiunea „Made in USA” se spulberă la prima verificare

Trump Mobile T1 a fost lansat la începutul lunii iunie 2025, într-o campanie de promovare agresivă în rândul susținătorilor fostului președinte. Telefonul costă 499 de dolari și este disponibil împreună cu un abonament lunar denumit „Planul 47” — o referință la ambiția lui Donald Trump de a deveni cel de-al 47-lea președinte al SUA. Compania promite conectivitate 5G, un sistem de operare bazat pe Android și funcții suplimentare precum telemedicină și asistență rutieră.

Însă investigațiile jurnaliștilor americani arată că telefonul nu este nicidecum proiectat sau fabricat în SUA. Conform The Verge, designul, specificațiile și chiar imaginile de promovare sunt aproape identice cu cele ale modelului REVVL 7 Pro 5G — un telefon produs de Wingtech și vândut anterior de T-Mobile pentru doar 169 de dolari. Wingtech, compania din spatele acestor modele, produce telefoane sub contract pentru mai multe branduri occidentale, inclusiv Xiaomi, Motorola și Nokia.

Deși Trump Mobile susține că telefonul este „personalizat în SUA”, acest lucru pare să se limiteze la aplicarea unei sigle și la modificări de software minime. Dispozitivul nu are niciun element hardware fabricat în Statele Unite, iar termenul „Made in USA” nu apare pe niciuna dintre componentele sale, ceea ce ridică semne serioase de întrebare privind veridicitatea campaniei de marketing.

Trump Mobile, o rețea virtuală fără infrastructură proprie

La fel de discutabilă este și rețeaua mobilă în sine. Trump Mobile nu deține o infrastructură de telecomunicații proprie, ci funcționează ca un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) — un operator care închiriază rețelele altor companii. În cazul de față, rețeaua folosită este pusă la dispoziție de AT&T, Verizon sau T-Mobile, în funcție de regiune.

Potrivit New York Magazine, serviciul este furnizat printr-o companie intermediară numită DTTM Operations, care deține licența brandului „Trump” pentru astfel de produse. Sub capotă, nu există nimic care să sugereze vreo inovație tehnologică sau un control real asupra serviciului. Este vorba, în esență, despre o franciză comercială, vândută sub pretextul patriotismului.

În plus, clienții nu beneficiază de o politică de returnare a produsului, iar serviciul de asistență este minimal. Pentru 47,45 de dolari pe lună, utilizatorii primesc date mobile limitate și câteva servicii auxiliare, într-un pachet cu valoare discutabilă în raport cu prețul.

O chinezărie vândută pe valul retoricii MAGA

Analiza economică a acestui produs sugerează că Trump Mobile T1 este, mai degrabă, un simbol al marketingului politic decât al inovației tehnologice. Produsul exploatează sentimentele anti-Big Tech și anti-China, deși în realitate depinde exact de tehnologia chineză împotriva căreia pretinde că luptă.

Experți în securitate cibernetică atrag deja atenția că, în lipsa unei trasabilități clare a software-ului și a componentelor, nu pot fi excluse riscurile legate de confidențialitate. De altfel, pagina de confidențialitate a site-ului Trump Mobile recunoaște că datele utilizatorilor sunt colectate, partajate și folosite de zeci de parteneri pentru reclame personalizate — o practică des întâlnită, dar în contradicție cu mesajul de independență digitală transmis de brand.

Pe scurt, telefonul „Trump Mobile T1” este o chinezărie aurie, fără nicio legătură reală cu producția americană, promovată printr-o campanie abilă de rebranding politic. În loc de un „device patriotic”, avem de-a face cu un produs generic, supraevaluat, destinat celor care preferă imaginea în locul substanței.