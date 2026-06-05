LG vine cu cele mai luminoase televizoare OLED de până acum și introduce o tehnologie complet nouă

OLED evo, adică mai multă luminozitate și procesare AI de generație nouă

Una dintre principalele noutăți ale generației 2026 este tehnologia Hyper Radiant Color, prin care LG promite îmbunătățiri vizibile ale culorilor, nivelului de negru și luminozității. Aceste beneficii sunt susținute de noul procesor Alpha 11 AI Gen3, care folosește o arhitectură Dual AI Engine pentru a optimiza simultan reducerea zgomotului de imagine și păstrarea detaliilor fine.

Vedeta noii game este modelul OLED evo W6, care marchează revenirea conceptului Wallpaper TV. Televizorul are un profil extrem de subțire, de aproximativ 9 milimetri, și este proiectat pentru a se integra discret în decorul locuinței.

Modelul folosește tehnologia True Wireless, ceea ce înseamnă că toate dispozitivele externe se conectează la o unitate separată, Zero Connect Box, care poate fi amplasată la o distanță de până la 10 metri. Astfel, ecranul rămâne complet lipsit de cabluri și poate fi montat aproape oriunde în încăpere.

LG susține că noul Wallpaper TV poate atinge niveluri de luminozitate de până la 3,9 ori mai mari decât cele ale televizoarelor OLED convenționale. Pentru reducerea reflexiilor, compania utilizează un nou tip de panou certificat Reflection Free Premium de către Intertek. În plus, modelul a primit și premiul iF Design Award 2026 pentru integrarea tehnologiei într-un design minimalist.

Un alt element nou este platforma LG Gallery+, care transformă televizorul într-un obiect decorativ atunci când nu este utilizat pentru vizionare. Utilizatorii au acces la mii de imagini, fotografii personale și conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale, completate de muzică ambientală.

G6 și C6 aduc tehnologiile premium către mai multe categorii de utilizatori

LG OLED evo G6 devine noul model de referință al companiei. Acesta combină tehnologia Hyper Radiant Color cu cea mai avansată versiune Brightness Booster Ultra și este prezentat drept cel mai luminos OLED produs vreodată de LG.

Televizorul beneficiază de certificarea Reflection Free Premium și păstrează caracteristicile pentru care tehnologia OLED este apreciată: contrast foarte ridicat, nivel de negru profund și reproducere fidelă a culorilor. Procesorul Alpha 11 AI Gen3 gestionează optimizarea imaginilor, iar suportul pentru Dolby Vision și Dolby Atmos completează experiența cinematografică.