LG vine cu cele mai luminoase televizoare OLED de până acum și introduce o tehnologie complet nouă
LG a prezentat oficial noua generație de televizoare pentru 2026, într-una dintre cele mai ample actualizări de portofoliu din ultimii ani. Compania extinde familiile OLED evo și QNED evo, introduce noua tehnologie Micro RGB și adaugă funcții bazate pe inteligență artificială care promit o experiență mai personalizată pentru utilizatori.
Noua gamă este construită în jurul unor îmbunătățiri importante la capitole precum luminozitate, contrast, reproducerea culorilor și reducerea reflexiilor. În paralel, LG continuă să dezvolte ecosistemul webOS și funcțiile AI integrate, mizând pe recomandări personalizate, control vocal mai avansat și protecție suplimentară a datelor utilizatorilor.
OLED evo, adică mai multă luminozitate și procesare AI de generație nouă
Una dintre principalele noutăți ale generației 2026 este tehnologia Hyper Radiant Color, prin care LG promite îmbunătățiri vizibile ale culorilor, nivelului de negru și luminozității. Aceste beneficii sunt susținute de noul procesor Alpha 11 AI Gen3, care folosește o arhitectură Dual AI Engine pentru a optimiza simultan reducerea zgomotului de imagine și păstrarea detaliilor fine.
Vedeta noii game este modelul OLED evo W6, care marchează revenirea conceptului Wallpaper TV. Televizorul are un profil extrem de subțire, de aproximativ 9 milimetri, și este proiectat pentru a se integra discret în decorul locuinței.
Modelul folosește tehnologia True Wireless, ceea ce înseamnă că toate dispozitivele externe se conectează la o unitate separată, Zero Connect Box, care poate fi amplasată la o distanță de până la 10 metri. Astfel, ecranul rămâne complet lipsit de cabluri și poate fi montat aproape oriunde în încăpere.
LG susține că noul Wallpaper TV poate atinge niveluri de luminozitate de până la 3,9 ori mai mari decât cele ale televizoarelor OLED convenționale. Pentru reducerea reflexiilor, compania utilizează un nou tip de panou certificat Reflection Free Premium de către Intertek. În plus, modelul a primit și premiul iF Design Award 2026 pentru integrarea tehnologiei într-un design minimalist.
Un alt element nou este platforma LG Gallery+, care transformă televizorul într-un obiect decorativ atunci când nu este utilizat pentru vizionare. Utilizatorii au acces la mii de imagini, fotografii personale și conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale, completate de muzică ambientală.
G6 și C6 aduc tehnologiile premium către mai multe categorii de utilizatori
LG OLED evo G6 devine noul model de referință al companiei. Acesta combină tehnologia Hyper Radiant Color cu cea mai avansată versiune Brightness Booster Ultra și este prezentat drept cel mai luminos OLED produs vreodată de LG.
Televizorul beneficiază de certificarea Reflection Free Premium și păstrează caracteristicile pentru care tehnologia OLED este apreciată: contrast foarte ridicat, nivel de negru profund și reproducere fidelă a culorilor. Procesorul Alpha 11 AI Gen3 gestionează optimizarea imaginilor, iar suportul pentru Dolby Vision și Dolby Atmos completează experiența cinematografică.
Seria OLED evo C6 primește, la rândul său, o actualizare importantă. Pentru prima dată, modelul utilizează același procesor Alpha 11 AI Gen3 prezent pe modelele de top. Versiunile de 77 și 83 de inch beneficiază inclusiv de tehnologia Hyper Radiant Color și de panouri OLED tandem îmbunătățite, care permit creșterea nivelului de luminozitate fără sacrificarea avantajelor specifice OLED.
Gaming la 165 Hz și compatibilitate cu noul controller Razer
LG continuă să acorde o atenție specială segmentului de gaming. Modelele OLED evo 2026 oferă suport pentru rezoluție 4K la 165 Hz, compatibilitate cu NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium, timp de răspuns de 0,1 milisecunde și funcția Auto Low Latency Mode.
Compania afirmă că noua gamă este prima din industrie certificată VESA DSC pentru gaming la rate foarte ridicate de reîmprospătare.
În plus, platforma LG Gaming Portal devine compatibilă cu controllerul Razer Wolverine V3 Bluetooth, care folosește tehnologia Bluetooth Ultra-Low Latency pentru reducerea întârzierilor în jocuri.
La nivel software, televizoarele includ integrarea Microsoft Copilot și funcții AI capabile să răspundă la întrebările utilizatorilor prin comandă vocală. Protecția datelor este gestionată de sistemul LG Shield, recompensat la CES 2026 pentru inovațiile sale în domeniul securității.
QNED evo și noile ecrane gigant de până la 115 inch
Pe lângă OLED, LG extinde și seria QNED evo Mini LED. În oferta din 2026 apar modele cu diagonale de 100 și 115 inch, orientate către utilizatorii care își doresc experiențe apropiate de cele dintr-o sală de cinema.
Noile televizoare utilizează tehnologiile Dynamic QNED Color Pro și Precision Dimming Ultra pentru îmbunătățirea contrastului și controlului iluminării. Procesorul Alpha 8 AI Gen3 este responsabil pentru optimizarea imaginii prin funcții precum AI Super Upscaling, AI Picture Pro și Dynamic Tone Mapping Pro.
Pe partea audio, AI Sound Pro poate genera un efect virtual surround 11.1.2, iar platforma webOS 26 aduce recomandări personalizate și funcții dedicate pasionaților de sport și jocuri video.
Micro RGB, poate cea mai importantă noutate din portofoliul LG
Poate cea mai interesantă lansare a anului este însă noua tehnologie Micro RGB. LG o poziționează ca un pas înainte față de Mini LED și susține că folosește cele mai mici LED-uri RGB individuale integrate vreodată într-un televizor al companiei.
Modelul de vârf, Micro RGB evo AI, utilizează procesorul Alpha 11 AI Gen3 și beneficiază de tehnologia RGB Primary Color Ultra, care permite reproducerea unui spectru foarte larg de culori. Televizorul a obținut certificări pentru acoperirea completă a standardelor BT.2020, DCI-P3 și Adobe RGB, fiind potrivit inclusiv pentru activități profesionale precum editarea foto și video.
Sistemul Micro Dimming Ultra controlează peste o mie de zone de iluminare individuale, contribuind la obținerea unui contrast foarte ridicat și a unor detalii mai clare atât în scenele luminoase, cât și în cele întunecate.
LG lansează și seria Mini RGB evo, care transferă o parte dintre avantajele tehnologiei RGB către segmentul LCD premium. Modelele beneficiază de tehnologia Tandem LED și de certificări pentru acoperirea integrală a spațiilor de culoare DCI-P3 și Adobe RGB.
Când îl poți cumpăra din România
Odată cu noua generație de televizoare, compania introduce și programul LG Premium Care. Acesta include mai multe pachete de servicii, cu beneficii precum extinderea garanției, protecție împotriva daunelor accidentale și servicii de instalare pentru anumite produse.
LG anunță că televizoarele OLED evo, QNED evo, Micro RGB și Mini RGB din generația 2026 vor fi disponibile treptat pe piețele internaționale în cursul acestui an. În România, primele modele sunt programate să ajungă în magazine începând din luna iunie.