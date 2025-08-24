Telefonul T1 „patriotic” lansat de Donald Trump este de fapt în imagine un Samsung Galaxy S25 Ultra photoshopat

Promovat ca primul smartphone „patriotic” al Americii, T1, lansat sub brandul Trump Mobile, a stârnit valuri de ironii online după ce internauții au descoperit că fotografia oficială de prezentare era de fapt un Samsung Galaxy S25 Ultra editat în Photoshop. Dispozitivul, anunțat inițial ca fiind „made in America”, pare să fie învăluit în tot mai multe controverse privind originea și autenticitatea sa.

De la promisiunea „made in America” la realitatea fabricilor din Asia

Trump Mobile a anunțat la începutul anului modelul T1, un smartphone cu ecran AMOLED de 6,25 inci, 256 GB de stocare și o baterie de 5.000 mAh, la un preț de 499 de dolari. Donald Trump, acum din nou președinte al Statelor Unite, a insistat de mai multe ori asupra ideii că telefoanele ar trebui produse pe teritoriul american, criticând Apple pentru fabricarea iPhone-urilor în China.

Totuși, Statele Unite nu dispun de infrastructura necesară pentru producția tuturor componentelor esențiale, iar investigațiile făcute de utilizatori au arătat că specificațiile T1 coincid aproape la virgulă cu un model de smartphone ieftin fabricat în Asia. În iunie, mențiunea „fabricat în America” a dispărut discret de pe site-ul oficial al companiei.

Un Samsung cu husă Spigen, rebranduit ca T1

Controversa a explodat pe 19 august, când contul oficial Trump Mobile a postat pe X (fostul Twitter) o imagine promoțională a T1, descris ca având „finisaj auriu” și „putere mare”. Utilizatorii au remarcat rapid că telefonul prezentat era identic cu un Samsung Galaxy S25 Ultra, peste care fusese aplicată digital o husă Spigen decorată cu steagul american.

Verificările au confirmat suspiciunile: chiar și logo-ul Spigen era încă vizibil sub stratul grafic adăugat. Postarea a fost ulterior semnalată printr-o notă de fact-check de tip Community Notes, care a explicat clar situația, notează publicația de specialitate Mashable.

Curios este că pe site-ul oficial Trump Mobile apare o altă imagine a T1, complet diferită de cea de pe rețelele sociale, în care telefonul are module foto dispuse oblic, asemănător modelelor iPhone Pro, și nu vertical, ca la Samsung.

Un proiect mai mult politic decât tehnologic

Inițiativa Trump Mobile pare să se înscrie în linia de proiecte simbolice asociate cu fostul și actualul președinte american, menite să transmită ideea de „independență tehnologică” și patriotism economic. Totuși, lipsa de transparență și confuziile generate în jurul modelului T1 ridică semne de întrebare despre fezabilitatea proiectului.

Pentru moment, nu este clar dacă T1 va ajunge efectiv pe piață și în ce măsură va fi fabricat sau asamblat pe teritoriul Statelor Unite. Cert este că, deocamdată, primul telefon „patriotic” al Americii rămâne doar o promisiune photoshopată, prinsă între ambițiile politice ale lui Donald Trump și realitățile industriei globale de smartphone-uri.