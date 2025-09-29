Telefoanele Xiaomi 17, răspunsul de buget la iPhone 17, prezentate oficial de producătorul chinez

Xiaomi a lansat noua serie 17, într-o prezentare online, poziționându-se direct împotriva iPhone 17 și subliniind ambițiile sale în domeniul smartphone-urilor și vehiculelor electrice.

Co-fondatorul și directorul executiv al Xiaomi, Lei Jun, a dezvăluit, printr-un eveniment transmis live, noua gamă de telefoane Xiaomi 17, concepute să rivalizeze cu recent lansatul iPhone 17, scrie Bloomberg.

Prețul de pornire al modelului de bază este de 4.499 yuani (aproximativ 631 de dolari), cu peste 100 de dolari mai puțin decât varianta standard a smartphone-ului Apple. Gama include versiuni Pro și Pro Max, după modelul consacrat al companiei americane.

În timpul prezentării, CEO-ul Xiaomi a făcut comparații directe între noile telefoane și iPhone 17, analizând autonomia bateriei, calitatea ecranului și performanțele camerelor foto.

Prin această strategie, Lei a confirmat intenția firmei din Beijing de a concura frontal cu Apple pe segmentul premium al pieței globale de smartphone-uri.

Ambițiile Xiaomi dincolo de telefoane: mașini electrice și cipuri proprii

În cadrul aceluiași eveniment, Lei Jun a făcut și o paralelă între mașinile electrice produse de Xiaomi și modelele Tesla, vizând în special SUV-ul Model Y.

Intrarea pe piața auto a fost un succes notabil pentru companie, valoarea de piață a Xiaomi aproape triplându-se într-un singur an. Lansarea celui de-al doilea model, YU7 SUV, a avut loc în iunie 2025, iar vânzările au depășit deja performanțele Tesla Model 3 la scurt timp de la debut.

Lei a descris segmentul vehiculelor electrice drept ultima sa mare provocare antreprenorială și a subliniat că planurile companiei vizează diversificarea dincolo de electronice de consum.

Printre direcțiile majore se află dezvoltarea de procesoare proprii, Xiaomi investind 7 miliarde de dolari în acest proiect și având o echipă de peste 2.500 de specialiști. În mai 2025, firma a prezentat cipul Xring O1, destinat unei noi generații de produse, inclusiv tabletei Xiaomi Tablet 7 Ultra.

Piața globală e în fierbere: Se anunță confruntarea cu Apple și Tesla

Deși Xiaomi și-a asigurat o poziție solidă pe piața auto chineză, unde concurează direct cu BYD și Tesla, provocarea majoră rămâne consolidarea pe segmentul premium al smartphone-urilor.

Potrivit Counterpoint Research, Apple deține aproximativ 62% din vânzările globale de telefoane de peste 600 de dolari, în timp ce Xiaomi are doar un procent cu o singură cifră.

Compania își propune să extindă vânzările de mașini electrice și pe piețele internaționale, inclusiv în Europa, până în 2027.

Cererea rămâne ridicată, în ciuda unui incident din vară, când un accident mortal implicând un model SU7 a atras atenția autorităților.

Xiaomi a reacționat prin rechemarea a peste 116.000 de vehicule și printr-un update software menit să îmbunătățească sistemele de asistență la condus.

Valoarea de piață a gigantului chinez se apropie de 200 de miliarde de dolari, investitorii pariază pe extinderea în domeniul auto și pe consolidarea în segmentul premium al tehnologiei mobile.

Lansarea seriei Xiaomi 17 marchează cel mai ambițios pas de până acum în competiția directă cu Apple, iar pariul pe vehicule electrice și cipuri proprii ar putea redefine viitorul companiei.