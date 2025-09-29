Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 09:28
de Iulia Kelt

Telefoanele Xiaomi 17, răspunsul de buget la iPhone 17, prezentate oficial de producătorul chinez

TEHNOLOGIE
Telefoanele Xiaomi 17, răspunsul de buget la iPhone 17, prezentate oficial de producătorul chinez
Răspunsul Xiaomi pentru iPhone 17 / Foto: Xiaomi

Xiaomi a lansat noua serie 17, într-o prezentare online, poziționându-se direct împotriva iPhone 17 și subliniind ambițiile sale în domeniul smartphone-urilor și vehiculelor electrice.

Co-fondatorul și directorul executiv al Xiaomi, Lei Jun, a dezvăluit, printr-un eveniment transmis live, noua gamă de telefoane Xiaomi 17, concepute să rivalizeze cu recent lansatul iPhone 17, scrie Bloomberg.

Prețul de pornire al modelului de bază este de 4.499 yuani (aproximativ 631 de dolari), cu peste 100 de dolari mai puțin decât varianta standard a smartphone-ului Apple. Gama include versiuni Pro și Pro Max, după modelul consacrat al companiei americane.

Vezi și:
Bruxelles avertizează Facebook, Google, TikTok, Apple și alți giganți tech să respecte DMA atunci când integrează AI în servicii
iPhone 17 fabricat de muncitori exploatați, cu ture de noapte și neplătiți la timp, arată o investigație

În timpul prezentării, CEO-ul Xiaomi a făcut comparații directe între noile telefoane și iPhone 17, analizând autonomia bateriei, calitatea ecranului și performanțele camerelor foto.

Prin această strategie, Lei a confirmat intenția firmei din Beijing de a concura frontal cu Apple pe segmentul premium al pieței globale de smartphone-uri.

Ambițiile Xiaomi dincolo de telefoane: mașini electrice și cipuri proprii

În cadrul aceluiași eveniment, Lei Jun a făcut și o paralelă între mașinile electrice produse de Xiaomi și modelele Tesla, vizând în special SUV-ul Model Y.

Intrarea pe piața auto a fost un succes notabil pentru companie, valoarea de piață a Xiaomi aproape triplându-se într-un singur an. Lansarea celui de-al doilea model, YU7 SUV, a avut loc în iunie 2025, iar vânzările au depășit deja performanțele Tesla Model 3 la scurt timp de la debut.

Lei a descris segmentul vehiculelor electrice drept ultima sa mare provocare antreprenorială și a subliniat că planurile companiei vizează diversificarea dincolo de electronice de consum.

Printre direcțiile majore se află dezvoltarea de procesoare proprii, Xiaomi investind 7 miliarde de dolari în acest proiect și având o echipă de peste 2.500 de specialiști. În mai 2025, firma a prezentat cipul Xring O1, destinat unei noi generații de produse, inclusiv tabletei Xiaomi Tablet 7 Ultra.

Piața globală e în fierbere: Se anunță confruntarea cu Apple și Tesla

Deși Xiaomi și-a asigurat o poziție solidă pe piața auto chineză, unde concurează direct cu BYD și Tesla, provocarea majoră rămâne consolidarea pe segmentul premium al smartphone-urilor.

Potrivit Counterpoint Research, Apple deține aproximativ 62% din vânzările globale de telefoane de peste 600 de dolari, în timp ce Xiaomi are doar un procent cu o singură cifră.

Compania își propune să extindă vânzările de mașini electrice și pe piețele internaționale, inclusiv în Europa, până în 2027.

Cererea rămâne ridicată, în ciuda unui incident din vară, când un accident mortal implicând un model SU7 a atras atenția autorităților.

Xiaomi a reacționat prin rechemarea a peste 116.000 de vehicule și printr-un update software menit să îmbunătățească sistemele de asistență la condus.

Valoarea de piață a gigantului chinez se apropie de 200 de miliarde de dolari, investitorii pariază pe extinderea în domeniul auto și pe consolidarea în segmentul premium al tehnologiei mobile.

Lansarea seriei Xiaomi 17 marchează cel mai ambițios pas de până acum în competiția directă cu Apple, iar pariul pe vehicule electrice și cipuri proprii ar putea redefine viitorul companiei.

Primele oraşe în care se va depune zăpadă în următoarele ore. Anunţ de la meteorologi
Recomandări
Muzicienii simt durerea diferit față de restul oamenilor, conform cercetătorilor. Studiul care îți arată cât de diferiți sunt acești artiști
Muzicienii simt durerea diferit față de restul oamenilor, conform cercetătorilor. Studiul care îți arată cât de diferiți sunt acești artiști
Incendiu puternic la un hotel din Prahova. Două persoane date dispărute
Incendiu puternic la un hotel din Prahova. Două persoane date dispărute
Cum îți faci dosarul de pensionare cu bani mai puțini dați pe adeverințe. Autoritățile au intervenit
Cum îți faci dosarul de pensionare cu bani mai puțini dați pe adeverințe. Autoritățile au intervenit
29 septembrie în istorie: tragedii maritime, decizii politice și nașteri care au modelat cultura și spiritualitatea
29 septembrie în istorie: tragedii maritime, decizii politice și nașteri care au modelat cultura și spiritualitatea
Românca ce modelează viitorul inteligenței artificiale și al sustenabilității
Românca ce modelează viitorul inteligenței artificiale și al sustenabilității
De la experiment eșuat la inovație: mașina care îți face piese flexibile pe loc, din plastic reciclat. Invenția care îți permite să creezi obiecte acasă, cu matrițe printate 3D (INTERVIU )
EXCLUSIV
De la experiment eșuat la inovație: mașina care îți face piese flexibile pe loc, din plastic reciclat. Invenția care îți permite să creezi obiecte acasă, cu matrițe printate 3D (INTERVIU )
Filmul Avatar: Fire and Ash aduce o nouă aventură spectaculoasă pe Pandora. Trailer și data de lansare
Filmul Avatar: Fire and Ash aduce o nouă aventură spectaculoasă pe Pandora. Trailer și data de lansare
Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă: Ce știu să facă, motive pentru care ar trebui să le cumperi
Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă: Ce știu să facă, motive pentru care ar trebui să le cumperi
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Playtech Știri
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...