Studiu: peste 80% dintre români consideră că taxele sunt prea mari. Mulți spun că și-au consumat economiile în ultimul an

Românii critică nivelul taxelor și direcția politicilor fiscale

Datele studiului arată că 81% dintre respondenți consideră că taxele și impozitele din România sunt prea ridicate. În ceea ce privește politicile fiscale actuale, doar 20,2% apreciază că acestea se îndreaptă într-o direcție bună.

La polul opus, peste jumătate dintre participanți, respectiv 50,6%, consideră că direcția este greșită, în timp ce 29,3% spun că nu observă o strategie clară în domeniul fiscal.

Rezultatele sugerează o lipsă de încredere în măsurile economice adoptate și o percepție negativă asupra modului în care statul gestionează povara fiscală suportată de populație și de companii.

Mulți români și-au consumat economiile

Studiul evidențiază și presiunile financiare cu care se confruntă populația. Aproape patru din zece respondenți, mai exact 39,1%, spun că au fost nevoiți să își folosească economiile în ultimele 12 luni pentru a-și acoperi cheltuielile.

Alți 15,1% afirmă că au rămas complet fără economii. În schimb, 22,5% au reușit să pună deoparte sume mici, iar doar 4,9% spun că economisesc mai mult decât în trecut.

Pentru 18,4% dintre participanți, veniturile și cheltuielile s-au aflat într-un echilibru relativ, fără posibilitatea de a acumula rezerve financiare suplimentare.

Mediul de afaceri, perceput ca insuficient susținut de stat

Percepția asupra relației dintre autorități și mediul privat este, de asemenea, una critică. Aproape 72% dintre respondenți consideră că instituțiile statului nu încurajează suficient dezvoltarea afacerilor și nu oferă sprijin real economiei.