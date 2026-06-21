Studiu: peste 80% dintre români consideră că taxele sunt prea mari. Mulți spun că și-au consumat economiile în ultimul an
Majoritatea românilor sunt nemulțumiți de nivelul taxelor și impozitelor și consideră că politicile fiscale actuale nu merg în direcția potrivită. În același timp, tot mai mulți spun că au fost nevoiți să își folosească economiile pentru a face față cheltuielilor curente, iar unii au rămas complet fără rezerve financiare, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare APSAP.
Cercetarea, desfășurată între august 2025 și iunie 2026, a inclus 3.308 participanți din toate regiunile țării și oferă o imagine asupra modului în care românii percep situația economică, fiscalitatea și relația dintre stat și mediul de afaceri.
Românii critică nivelul taxelor și direcția politicilor fiscale
Datele studiului arată că 81% dintre respondenți consideră că taxele și impozitele din România sunt prea ridicate. În ceea ce privește politicile fiscale actuale, doar 20,2% apreciază că acestea se îndreaptă într-o direcție bună.
La polul opus, peste jumătate dintre participanți, respectiv 50,6%, consideră că direcția este greșită, în timp ce 29,3% spun că nu observă o strategie clară în domeniul fiscal.
Rezultatele sugerează o lipsă de încredere în măsurile economice adoptate și o percepție negativă asupra modului în care statul gestionează povara fiscală suportată de populație și de companii.
Mulți români și-au consumat economiile
Studiul evidențiază și presiunile financiare cu care se confruntă populația. Aproape patru din zece respondenți, mai exact 39,1%, spun că au fost nevoiți să își folosească economiile în ultimele 12 luni pentru a-și acoperi cheltuielile.
Alți 15,1% afirmă că au rămas complet fără economii. În schimb, 22,5% au reușit să pună deoparte sume mici, iar doar 4,9% spun că economisesc mai mult decât în trecut.
Pentru 18,4% dintre participanți, veniturile și cheltuielile s-au aflat într-un echilibru relativ, fără posibilitatea de a acumula rezerve financiare suplimentare.
Mediul de afaceri, perceput ca insuficient susținut de stat
Percepția asupra relației dintre autorități și mediul privat este, de asemenea, una critică. Aproape 72% dintre respondenți consideră că instituțiile statului nu încurajează suficient dezvoltarea afacerilor și nu oferă sprijin real economiei.
Doar 12,3% cred că mediul de afaceri beneficiază de susținere din partea statului, în timp ce aproape 16% nu au exprimat o opinie clară.
În ceea ce privește veniturile, cea mai numeroasă categorie este reprezentată de persoanele care câștigă între 5.001 și 7.000 de lei net pe lună, acestea reprezentând 25,1% dintre participanții la studiu.
Puțini văd progrese în combaterea economiei subterane
Participanții au fost întrebați și despre măsurile luate pentru reducerea economiei la negru. Doar 5,6% consideră că în ultimii doi ani s-au înregistrat progrese importante în acest domeniu.
Aproape 35% spun că situația a rămas în mare parte neschimbată, iar peste 21% cred că fenomenul continuă să fie foarte răspândit. Totodată, 8,8% dintre respondenți sunt de părere că economia subterană s-a extins.
Studiul a analizat și percepția privind influența Uniunii Europene asupra legislației naționale. Aproape 45% dintre participanți consideră că recomandările și modificările promovate la nivel european aduc beneficii și contribuie la îmbunătățirea vieții cetățenilor.
Pe de altă parte, 33,8% cred că unele dintre măsurile recomandate de Uniunea Europeană sunt în dezavantajul populației, în timp ce 9% susțin că legislația României ar trebui să fie mai puțin influențată de deciziile europene.