Taxă pentru noul buletin electronic. Data de la care românii vor fi nevoiți să plătească pentru el
Persoanele care intenționează să își schimbe actul de identitate sau care doresc să treacă la noua carte electronică de identitate mai au la dispoziție o perioadă limitată pentru a beneficia de emiterea gratuită a documentului. Autoritățile au anunțat că facilitatea acordată în primul an de implementare a buletinului electronic se apropie de final, iar de la începutul lunii iulie emiterea acestuia va implica plata unei taxe.
Taxă pentru buletinul electronic începând cu 1 iulie
Cei care doresc să obțină noua carte electronică de identitate fără costuri trebuie să depună cererea în următoarele două săptămâni. După 1 iulie, pentru toate documentele de identitate electronice va fi percepută o taxă de 70 de lei.
Măsura vine după perioada în care costurile de emitere au fost acoperite prin fonduri alocate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Introducerea cărții electronice de identitate a reprezentat un proiect susținut de autorități, iar în primul an de implementare cetățenii au putut beneficia gratuit de acest document.
Astfel, persoanele al căror act de identitate expiră în perioada următoare sau cei care doresc să facă trecerea la noul format au posibilitatea să evite plata taxei dacă solicită documentul înainte de termenul anunțat.
Peste 1,4 milioane de români au ales deja noul document
Interesul pentru cartea electronică de identitate a crescut constant de la lansarea sa.
Datele prezentate de autorități arată că, din momentul în care noul document a început să fie emis anul trecut și până în luna aprilie a acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul clasic la cel electronic.
În perioada rămasă până la introducerea taxei, este de așteptat ca un număr suplimentar de persoane să depună cereri pentru a beneficia de gratuitatea oferită până acum.
Și buletinul fără cip presupune plata unei taxe
Românii care nu doresc să opteze pentru cartea electronică de identitate au în continuare posibilitatea de a solicita documentul fără cip.
Totuși, și în acest caz este necesară achitarea unei taxe.
Costul pentru emiterea buletinului fără cip este de aproximativ 40 de lei, sumă mai redusă decât cea care va fi percepută pentru documentul electronic începând cu luna iulie.
Diferența de cost este unul dintre elementele pe care cetățenii le pot lua în calcul atunci când aleg tipul de document pe care doresc să îl dețină.
Autoritățile încurajează trecerea la cartea electronică de identitate
Reprezentanții instituțiilor publice continuă să promoveze utilizarea cărții electronice de identitate și îi încurajează pe cetățeni să facă această tranziție.
Motivul principal este legat de informațiile suplimentare care pot fi stocate pe documentul electronic și de avantajele pe care acesta le oferă în relația cu administrația publică.
În același timp, autoritățile au desfășurat demersuri pentru a elimina dificultățile care ar fi putut apărea din cauza faptului că adresa de domiciliu nu este inscripționată pe noua carte electronică de identitate.
Scopul acestor măsuri este ca lipsa adresei tipărite pe document să nu creeze probleme cetățenilor în interacțiunea cu instituțiile statului.
Prin urmare, cei care intenționează să își schimbe actul de identitate și doresc să beneficieze de emiterea gratuită a cărții electronice mai au la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a depune solicitarea. După 1 iulie, noul document va putea fi obținut doar în schimbul taxei stabilite de autorități.