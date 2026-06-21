Taxă pentru noul buletin electronic. Data de la care românii vor fi nevoiți să plătească pentru el

Măsura vine după perioada în care costurile de emitere au fost acoperite prin fonduri alocate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Introducerea cărții electronice de identitate a reprezentat un proiect susținut de autorități, iar în primul an de implementare cetățenii au putut beneficia gratuit de acest document.

Astfel, persoanele al căror act de identitate expiră în perioada următoare sau cei care doresc să facă trecerea la noul format au posibilitatea să evite plata taxei dacă solicită documentul înainte de termenul anunțat.

Peste 1,4 milioane de români au ales deja noul document

Interesul pentru cartea electronică de identitate a crescut constant de la lansarea sa.

Datele prezentate de autorități arată că, din momentul în care noul document a început să fie emis anul trecut și până în luna aprilie a acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul clasic la cel electronic.

În perioada rămasă până la introducerea taxei, este de așteptat ca un număr suplimentar de persoane să depună cereri pentru a beneficia de gratuitatea oferită până acum.

Și buletinul fără cip presupune plata unei taxe

Românii care nu doresc să opteze pentru cartea electronică de identitate au în continuare posibilitatea de a solicita documentul fără cip.