Setările Windows 11 care îți consumă bateria laptopului fără să știi. Cum le dezactivezi și câștigi ore în plus de autonomie

Dacă folosești frecvent laptopul departe de priză, merită să verifici aceste opțiuni. În unele cazuri, diferența poate însemna chiar câteva ore suplimentare de utilizare.

Funcțiile ascunse care consumă energie în fundal

Una dintre cele mai mari consumatoare de baterie este rata ridicată de reîmprospătare a ecranului. Multe laptopuri moderne vin cu display-uri de 120 Hz sau chiar mai rapide. Deși oferă o experiență vizuală mai fluidă, acestea solicită mai mult procesorul grafic și reduc autonomia.

O altă funcție care poate afecta bateria este sincronizarea permanentă a serviciilor cloud. Aplicații precum OneDrive verifică și actualizează constant fișierele, iar acest proces rulează în fundal chiar și atunci când nu lucrezi activ cu documentele respective.

De asemenea, aplicațiile configurate să pornească automat odată cu sistemul de operare pot consuma resurse inutile. Multe programe instalate adaugă servicii care rulează permanent și folosesc atât procesorul, cât și memoria RAM.

Nu trebuie ignorate nici efectele vizuale din Windows 11. Animațiile, transparențele și alte elemente grafice moderne oferă un aspect plăcut, însă pot contribui la consumul suplimentar de energie, mai ales pe laptopurile mai vechi.

Localizarea activă permanent reprezintă un alt factor. Dacă nu folosești aplicații care depind de poziționare, menținerea acestei funcții pornite nu aduce beneficii reale și poate influența autonomia.

Cum optimizezi Windows 11 pentru o baterie care rezistă mai mult

Primul pas este activarea modului Energy Saver, disponibil direct în setările sistemului. Acesta limitează anumite procese de fundal și reduce consumul general de energie.