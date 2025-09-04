Xiaomi continuă campania Back-to-School cu gadgeturi de top la reduceri substanțiale – de la telefoane și aspiratoare, de la televizoare la friteuze

Xiaomi prelungește în septembrie campania Back-to-School pe www.mi.com/ro, cu reduceri consistente, cadouri la anumite produse și oferte exclusiv online. Gândită pentru elevi, studenți și, în general, pentru oricine vrea un upgrade de tehnologie la început de an școlar, campania acoperă tot ecosistemul: smartphone-uri, dispozitive pentru casă inteligentă, televizoare și electrocasnice smart.

Accentul este pe valoare reală la achiziție. Pe lângă discounturile directe, care ajung până la 1.600 de lei, unele pachete includ ceasuri inteligente cadou sau cupoane suplimentare de reducere. Practic, poți configura rapid un setup complet pentru învățare, lucru și timp liber, fără să sari bugetul.

Telefoane pentru școală și campus

În centrul ofertelor se află modelele noi de smartphone. Redmi Note 14 Pro+ 5G în varianta Gold coboară temporar de la 2.699 lei la 1.999 lei până pe 7 septembrie și vine la pachet cu un Redmi Watch 5 Active, ceea ce îl transformă într-un combo foarte atractiv pentru cursuri online, foto și gaming casual. Este genul de telefon care bifează ușor productivitatea zilnică, dar și partea de divertisment.

POCO F7 Ultra rămâne alegerea pentru pasionații de performanță, pe tot parcursul lunii septembrie la 2.799 lei, cu o reducere de 900 de lei și un Redmi Watch 5 Lite inclus. Dacă vrei un echilibru între preț, putere și cameră, POCO F7 Pro scade de la 2.699 la 2.099 lei și primește același Redmi Watch 5 Lite cadou, tot în perioada 1–30 septembrie. Toate sunt livrate cu 5G și interfață fluidă, deci nu vei pierde timp așteptând aplicațiile.

Echipamente smart care-ți fac viața mai ușoară

În zona de smart home, Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro e gândit să-ți redea timpul înapoi. În septembrie, prețul scade de la 3.799,99 lei la 2.199,99 lei și se adaugă și un cupon de 10% reducere, pentru un efort financiar și mai mic. Îl setezi în aplicație, îi programezi rutele și, cât ești la cursuri sau la birou, îți lasă casa curată.

Pentru mese rapide și sănătoase, Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black ajunge la 479,99 lei, redus de la 549,99 lei, cu încă 10% cupon de reducere în intervalul 1–30 septembrie. Volumul generos e potrivit pentru un apartament împărțit cu colegii sau pentru familii, iar rețetele presetate te ajută să te descurci fără efort în zilele aglomerate.

Televizoare pentru cursuri online și entertainment

Dacă vrei un ecran mare pentru prezentări, cursuri online sau seri de filme, Xiaomi TV A 50” 2025 scade la 1.549,99 lei, de la 2.399,99 lei. Pe lângă preț, primești și un cupon de 10% și un bonus de 400 lei în programul de trade-in pe tot parcursul lunii septembrie. Este un mod eficient de a face upgrade fără costuri inutile și cu trecere lină către o experiență audio-video actuală.

Combinația între un televizor cu sistem smart rapid și un smartphone Xiaomi din campanie îți oferă un ecosistem coerent pentru streaming, casting și lucru în echipă. Treci ușor de la proiecte la relaxare, iar integrarea cu aplicațiile populare îți simplifică foarte mult rutina zilnică.

Cum profiți de reduceri și cadouri

Ofertele sunt active în septembrie pe www.mi.com/ro, cu perioade diferite în funcție de produs, așa că merită să verifici paginile individuale înainte să plasezi comanda. De exemplu, pachetul cu Redmi Note 14 Pro+ 5G Gold și ceasul inclus e limitat până pe 7 septembrie, în timp ce prețurile speciale la POCO F7 Ultra și F7 Pro se mențin până pe 30 septembrie.

Cea mai bună strategie este să îți faci o listă de priorități: telefon pentru cursuri și fotografie, un aspirator robot care îți salvează timp, un TV pentru conținut și întâlniri online. Cu reducerile directe de până la 1.600 lei, cupoanele adiționale și cadourile din pachete, campania Back-to-School de la Xiaomi chiar livrează un raport preț/performanță greu de ignorat la început de an școlar.