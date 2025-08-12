Țara din Europa în care navighezi pe internet doar cu buletinul

Noua lege de siguranță online din Marea Britanie, intrată în vigoare în această lună, schimbă radical modul în care cetățenii pot folosi internetul. Fără un act de identitate valid, un selfie pentru verificarea feței sau un abonament la un serviciu VPN, milioane de britanici nu mai pot accesa platforme de socializare, site-uri de streaming, magazine online sau jocuri video. Autoritățile justifică măsura prin nevoia de a proteja minorii de conținut violent, pornografic și de pericolele rețelelor sociale, însă criticii acuză o formă de cenzură și supraveghere masivă.

Adoptată în 2023 sub numele de Online Safety Act, legea a fost pregătită timp de doi ani și prevede sancțiuni uriașe pentru companiile care nu implementează sisteme de verificare a vârstei. Ofcom, autoritatea care reglementează internetul în Regatul Unit, a primit puteri extinse pentru a obliga platformele să se conformeze.

Accesul la internet, condiționat de identificare strictă

Potrivit noilor reguli, utilizatorii trebuie să își dovedească vârsta prin mai multe metode: încărcarea unei fotografii cu cartea de identitate, furnizarea datelor bancare, un selfie pentru scanare facială sau un test automat de estimare a vârstei. Măsura se aplică pentru orice platformă care găzduiește conținut interzis minorilor – de la site-uri pornografice și rețele sociale, la magazine online și enciclopedii digitale.

BBC estimează că 14 milioane de britanici accesează lunar platforme pornografice, iar The Guardian arată că 8% dintre aceștia sunt minori. În acest context, guvernul susține că legislația este necesară pentru a opri expunerea copiilor la conținut dăunător. În paralel, datele oficiale arată o creștere alarmantă a sinuciderilor în rândul adolescenților, iar rețelele sociale sunt văzute drept un factor agravant.

Totuși, măsura lovește și platforme care nu au legătură directă cu pornografia sau violența explicită. Chiar și Wikipedia a fost blocată în Marea Britanie după ce Fundația Wikimedia a refuzat să colecteze date de identificare ale utilizatorilor, acuzând că noua lege contravine principiului minimizării datelor.

Explozia abonamentelor la VPN și reacția industriei tech

De la intrarea în vigoare a legii, numărul abonaților la servicii VPN din Regatul Unit a crescut cu 1400%, potrivit Financial Times. Mulți internauți încearcă astfel să ocolească restricțiile și să navigheze ca și cum s-ar afla în altă țară. Fenomenul amintește de situația din Franța, unde o legislație similară a dus la o creștere de 1000% a abonamentelor la Proton VPN și la blocarea accesului pe Pornhub în semn de protest.

Platforme precum Pornhub și YouPorn s-au conformat rapid noilor cerințe din Regatul Unit, însă alți giganți digitali, precum Facebook, Instagram, TikTok, X sau YouTube, au nevoie de timp pentru a adapta sistemele de verificare. Unele dintre ele au anunțat introducerea tehnologiei de scanare facială bazată pe inteligență artificială.

Industria jocurilor video este și ea afectată: platforme precum Steam, Epic Games Store sau EA Play cer acum încărcarea unui act de identitate pentru acces. Discord și Telegram au anunțat măsuri similare pentru grupurile dedicate adulților, iar PC Gamer notează că filtrele automate pot fi păcălite cu imagini realiste din jocuri video.

Îngrijorări privind confidențialitatea și libertatea online

Cei mai vocali critici ai legii sunt utilizatorii adulți care văd în aceste măsuri un pas spre un internet controlat de stat. Organizații pentru drepturile digitale avertizează că centralizarea unor date sensibile, precum biometria și documentele de identitate, crește riscul de abuzuri și scurgeri de informații.

Mai mult, există temeri că implementarea acestor verificări ar putea fi extinsă treptat către toate zonele internetului, transformând navigarea online într-o activitate monitorizată permanent. Deja, unele companii de tehnologie au avut dispute cu guvernul britanic în trecut, cum a fost cazul Meta, care a amenințat că va retrage WhatsApp din Regatul Unit dacă i se cere să slăbească securitatea criptării mesajelor.

Pe termen lung, măsurile ar putea schimba fundamental modul în care oamenii percep confidențialitatea online. În timp ce autoritățile susțin că noua lege va face internetul „cel mai sigur din lume”, tot mai mulți utilizatori caută metode să iasă din zona de control, iar VPN-ul devine soluția preferată pentru libertate digitală.

Dacă situația actuală va duce la protejarea reală a minorilor sau doar la o polarizare și mai mare între autorități și cetățeni rămâne de văzut. Cert este că Marea Britanie tocmai a făcut un pas decisiv spre un internet în care anonimatul devine o raritate.