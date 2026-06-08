Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026. Când vor afla elevii dacă au promovat examenul

În primul rând, este necesară susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor și a probelor scrise. De asemenea, elevii trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de cel puțin 6.

Un candidat care obține o medie peste 6, dar are o notă sub 5 la una dintre probele scrise, nu este declarat promovat.

Peste 130.000 de candidați sunt așteptați la examen

Ministerul Educației estimează că peste 130.000 de candidați participă la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026. Printre aceștia se află atât absolvenți din promoția curentă, cât și persoane care susțin din nou anumite probe nepromovate în anii anteriori.

Pentru mulți dintre ei, rezultatele din luna iulie vor reprezenta un moment decisiv, deoarece de promovarea examenului depind înscrierea la facultate, accesul la anumite locuri de muncă și continuarea parcursului profesional.

După afișarea rezultatelor finale din 13 iulie, elevii care nu au promovat examenul vor avea posibilitatea să participe la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026.