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EDUCAȚIE

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026. Când vor afla elevii dacă au promovat examenul

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Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026. Când vor afla elevii dacă au promovat examenul
După susținerea probelor scrise, candidații vor putea afla dacă au promovat examenul maturității

Mii de absolvenți de liceu din întreaga țară așteaptă cu emoție afișarea rezultatelor la Bacalaureat 2026. După susținerea probelor scrise, candidații vor putea afla dacă au promovat examenul maturității și dacă își pot continua planurile pentru admiterea la facultate sau pentru angajare.

Cuprins
  1. Când se afișează notele la Bacalaureat 2026
  2. Calendarul contestațiilor la Bacalaureat 2026
  3. Ce medie trebuie să obțină elevii pentru a promova Bacalaureatul
  4. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați la examen

Potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației, rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe data de 7 iulie, până la ora 12:00.

Când se afișează notele la Bacalaureat 2026

În ziua de 7 iulie, elevii vor putea consulta rezultatele atât la centrele de examen, cât și online, pe platformele oficiale ale Ministerului Educației.

Ca și în anii anteriori, rezultatele vor fi publicate anonimizat, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic primit la începutul examenului.

După afișarea notelor, elevii vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații dacă consideră că nota obținută nu reflectă nivelul real al răspunsurilor oferite.

Calendarul contestațiilor la Bacalaureat 2026

Conform calendarului oficial, depunerea contestațiilor începe chiar în ziua afișării rezultatelor.

Programul este următorul:

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  • 7 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor între orele 14:00 și 18:00;
  • 8-9 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
  • 9-10 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Notele obținute după recorectare devin definitive și nu mai pot fi contestate.

Ce medie trebuie să obțină elevii pentru a promova Bacalaureatul

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții.

În primul rând, este necesară susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor și a probelor scrise. De asemenea, elevii trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de cel puțin 6.

Un candidat care obține o medie peste 6, dar are o notă sub 5 la una dintre probele scrise, nu este declarat promovat.

Peste 130.000 de candidați sunt așteptați la examen

Ministerul Educației estimează că peste 130.000 de candidați participă la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026. Printre aceștia se află atât absolvenți din promoția curentă, cât și persoane care susțin din nou anumite probe nepromovate în anii anteriori.

Pentru mulți dintre ei, rezultatele din luna iulie vor reprezenta un moment decisiv, deoarece de promovarea examenului depind înscrierea la facultate, accesul la anumite locuri de muncă și continuarea parcursului profesional.

După afișarea rezultatelor finale din 13 iulie, elevii care nu au promovat examenul vor avea posibilitatea să participe la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026.

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