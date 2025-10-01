Ultima ora
Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum
01 oct. 2025 | 12:39
de Ozana Mazilu

Țara care va interzice pesimiștii de pe internet, un nou nivel al cenzurii și scopul acesteia

TEHNOLOGIE
Țara care va interzice pesimiștii de pe internet, un nou nivel al cenzurii și scopul acesteia
China interzice pesimismul online: noile reguli vizează tonul negativ de pe internet

Autoritățile chineze au lansat o campanie națională de două luni pentru a combate conținutul pesimist de pe rețelele sociale, platformele de streaming și aplicațiile video scurte. Dacă până acum cenzura viza în special critica politică sau referirile la evenimente istorice sensibile, acum vizorul s-a mutat asupra mesajelor considerate „nihiliste” sau „demoralizatoare”.

Campania este coordonată de Administrația Cyberspațiului din China, care susține că astfel de conținuturi amplifică sentimentele de disperare, răspândesc zvonuri economice sau exploatează anxietățile legate de locuri de muncă și educație. Măsura vine pe fondul unei crize economice care a adâncit nemulțumirile și a alimentat trenduri precum „lying flat”, stil de viață adoptat de mulți tineri ce aleg simplitatea și renunțarea la presiunea socială, scrie CNN.

De la „lying flat” la noile expresii ale nemulțumirii

În ultimii ani, încetinirea economică, criza imobiliară și șomajul ridicat au accentuat lipsa de perspectivă a tinerilor chinezi. Potrivit datelor oficiale, rata șomajului pentru grupa de vârstă 16–24 de ani (excluzând studenții) a atins în august 2025 nivelul de 18,9%, cel mai mare din ultimii doi ani.

Vezi și:
Un nou grup de hackeri legați de China atacă guverne și sisteme de telecomunicații. Ce se știe despre Phantom Taurus, spaima internetului
Obsesia pentru nemurire a primului împărat al Chinei – Cum a încercat să găsească elixirul vieții veșnice

Pe fondul acestor dificultăți, pe internet au apărut forme inedite de protest cultural, precum fenomenul „lying flat” (a „sta întins”), care promovează o viață lipsită de competiția acerbă pentru carieră și bani. Recent, a prins contur și termenul „rat people”, asociat cu tinerii care preferă să rămână în casă, comandând mâncare online și evitând ieșirile, un mod ironic de a reflecta lipsa de motivație.

Autoritățile au început deja să șteargă videoclipuri și conturi de pe platforme populare precum Weibo, Kuaishou sau Xiaohongshu, în special pe cele care documentau astfel de stiluri de viață. Oficialii susțin că acest tip de conținut ar putea „întări panica socială” și ar submina încrederea publicului în stat.

Platformele online, puse la zid pentru „conținut nociv”

Campania nu vizează doar utilizatorii, ci și marile platforme digitale. Companii precum Weibo, Kuaishou și Xiaohongshu au fost sancționate luna aceasta pentru că nu au reușit să modereze suficient de bine conținutul. Printre motive se numără atât mesajele pesimiste, cât și promovarea excesivă a vieții celebrităților sau a „trivialităților” în secțiunile de trending.

În comunicatul oficial, autoritățile au menționat că sunt interzise mesajele care:

  • incită la confruntări între grupuri,
  • răspândesc frică și anxietate,
  • promovează idei „defetiste” de tipul „efortul este inutil”,
  • exploatează grijile legate de locuri de muncă, întâlniri sau educație pentru a vinde cursuri și produse.

Cetățenii au fost încurajați să raporteze cazurile de „negativitate” online, iar presa de stat a descris campania drept „o reacție oportună la haosul existent pe internet”.

Între controlul sentimentelor și realitățile economice

Experții atrag atenția că acest tip de campanie are o miză dublă: pe de o parte, cenzura urmărește reducerea tensiunilor sociale, pe de altă parte, autoritățile încearcă să stimuleze încrederea consumatorilor pentru a susține creșterea economică.

Ja Ian Chong, profesor de științe politice la Universitatea Națională din Singapore, subliniază că este „rezonabil” ca Beijingul să încerce să gestioneze starea de spirit a populației pentru a încuraja consumul. Totuși, avertizează că simpla schimbare a tonului online nu poate modifica realitatea: „Fără perspective mai bune de carieră și viață, sentimentele generale de pesimism vor continua. Utilizatorii chinezi au găsit mereu modalități de a-și exprima frustrările, chiar dacă limbajul evoluează constant.”

În timp ce guvernul vizează o creștere economică anuală de 5%, indicatorii recenți arată dificultăți majore: producția fabricilor și vânzările cu amănuntul au scăzut la cele mai slabe niveluri din ultimele 9–12 luni. În acest context, eforturile de a ascunde nemulțumirile online ar putea fi percepute mai degrabă ca o cosmetizare a realității decât ca o soluție reală.

Campania împotriva pesimismului marchează o nouă etapă în controlul strict al spațiului digital din China. Dacă anterior cenzura viza în principal critica politică, acum ținta o reprezintă stările emoționale colective, reflectate în postări și comentarii. Rămâne de văzut dacă ștergerea mesajelor va reuși să restabilească optimismul sau, dimpotrivă, va alimenta noi forme de rezistență culturală, prin care tinerii să își exprime frustrarea în fața unui viitor incert.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?
Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?
Informațiile de pe Wikipedia vor fi mai accesibile pentru AI: Proiectul care vrea să ducă platforma în era inteligenței artificiale
Informațiile de pe Wikipedia vor fi mai accesibile pentru AI: Proiectul care vrea să ducă platforma în era inteligenței artificiale
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, după o amenințate cu bombă și explozie Update
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, după o amenințate cu bombă și explozie Update
Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa
Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa
Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025
Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Un european, surprins de pâinea la conservă găsită în supermarketurile din America. Cum arată: „Are şi instrucţiuni”
Un european, surprins de pâinea la conservă găsită în supermarketurile din America. Cum arată: „Are şi instrucţiuni”
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Anda Adam şi Mara Bănică şi-au aruncat cuvinte grele. Cele două concurente „Asia Express” au răbufnit: „Cea mai perversă”
Playtech Știri
Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...