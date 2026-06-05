Președintele Xi Jinping va sta la baza unei inteligențe artificiale cu o investiție fabuloasă. AI-ul va ajuta la „educarea” poporului

Un AI construit pentru ideologie, nu doar pentru răspunsuri rapide

Spre deosebire de instrumentele comerciale de inteligență artificială, care sunt promovate de obicei ca soluții pentru productivitate, căutare, programare sau creație de conținut, Xinhua Yudian are o misiune explicit politică. Sistemul ar urma să ofere utilizatorilor explicații, sinteze și materiale legate de discursurile, politicile și doctrina lui Xi Jinping, folosind o bază de date controlată de stat.

Potrivit relatărilor internaționale, instrumentul va fi construit pe o bibliotecă de conținut descrisă de Xinhua drept „pură și curată”, o formulare care indică selecția strictă a surselor și a interpretărilor permise. În practică, acest lucru înseamnă că AI-ul nu va funcționa ca un motor deschis de explorare a ideilor, ci ca un filtru oficial, menit să livreze răspunsuri conforme cu linia Partidului Comunist Chinez.

Un element important al proiectului este rolul de verificator de citate politice. AI-ul ar urma să ajute la folosirea corectă a formulărilor lui Xi Jinping în documente oficiale, interpretări de politici publice și materiale educaționale. Cu alte cuvinte, sistemul nu va fi doar o unealtă de informare, ci și una de standardizare a limbajului politic.

Această funcție poate părea tehnică, dar are o miză majoră. Într-un stat în care mesajul oficial este esențial pentru administrație, educație și media, un AI care verifică și normalizează referințele la lider poate deveni un mecanism de disciplină instituțională. Nu doar ce spui contează, ci și cum formulezi, ce citezi și ce nuanțe eviți.

De la aplicații de propagandă la agenți AI

China nu este la prima încercare de a folosi tehnologia pentru răspândirea ideologiei oficiale. În 2019, autoritățile au promovat aplicația „Xuexi Qiangguo”, tradusă aproximativ ca „Studiază pentru a face China puternică”. La un moment dat, aplicația a ajuns extrem de populară în magazinul Apple din China, fiind prezentată ca un instrument de studiu politic pentru cetățeni, funcționari și membri de partid.

Diferența este că un agent AI poate merge mult mai departe decât o aplicație cu texte, teste și materiale video. Un astfel de sistem poate conversa, poate rezuma documente, poate recomanda conținut, poate interpreta întrebări și poate adapta răspunsurile în funcție de utilizator. Tocmai această flexibilitate îl face mult mai eficient ca instrument de educare politică, dar și mai problematic din perspectiva transparenței.

Xinhua Yudian se înscrie și în strategia mai largă „AI+”, prin care Beijingul încurajează integrarea inteligenței artificiale în economie, administrație, industrie și servicii publice. Lansată ca direcție națională de dezvoltare, această abordare arată că AI-ul nu este văzut doar ca o tehnologie competitivă în raport cu SUA, ci și ca infrastructură de guvernare internă.