Președintele Xi Jinping va sta la baza unei inteligențe artificiale cu o investiție fabuloasă. AI-ul va ajuta la „educarea” poporului
China face un nou pas spre integrarea inteligenței artificiale în mecanismele sale de comunicare politică și control informațional. Xinhuanet, companie deținută de agenția oficială de presă Xinhua, intenționează să investească peste 1,1 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 162 de milioane de dolari, într-un sistem AI dedicat promovării gândirii politice a președintelui Xi Jinping. Informația apare în documente depuse la Bursa din Shanghai și confirmă o direcție tot mai clară a Beijingului: tehnologia nu este doar un motor economic, ci și un instrument de consolidare ideologică.
Proiectul poartă numele „Xinhua Yudian”, tradus aproximativ ca „lexiconul Xinhua”, și este descris drept un agent inteligent pentru învățarea, cercetarea și diseminarea „Gândirii Xi Jinping despre socialismul cu caracteristici chineze pentru o nouă eră”. Dincolo de formularea oficială, inițiativa arată cum inteligența artificială poate deveni o interfață prin care statul stabilește ce informație este considerată corectă, ce interpretare este acceptabilă și cum trebuie prezentată doctrina politică publicului larg.
Un AI construit pentru ideologie, nu doar pentru răspunsuri rapide
Spre deosebire de instrumentele comerciale de inteligență artificială, care sunt promovate de obicei ca soluții pentru productivitate, căutare, programare sau creație de conținut, Xinhua Yudian are o misiune explicit politică. Sistemul ar urma să ofere utilizatorilor explicații, sinteze și materiale legate de discursurile, politicile și doctrina lui Xi Jinping, folosind o bază de date controlată de stat.
Potrivit relatărilor internaționale, instrumentul va fi construit pe o bibliotecă de conținut descrisă de Xinhua drept „pură și curată”, o formulare care indică selecția strictă a surselor și a interpretărilor permise. În practică, acest lucru înseamnă că AI-ul nu va funcționa ca un motor deschis de explorare a ideilor, ci ca un filtru oficial, menit să livreze răspunsuri conforme cu linia Partidului Comunist Chinez.
Un element important al proiectului este rolul de verificator de citate politice. AI-ul ar urma să ajute la folosirea corectă a formulărilor lui Xi Jinping în documente oficiale, interpretări de politici publice și materiale educaționale. Cu alte cuvinte, sistemul nu va fi doar o unealtă de informare, ci și una de standardizare a limbajului politic.
Această funcție poate părea tehnică, dar are o miză majoră. Într-un stat în care mesajul oficial este esențial pentru administrație, educație și media, un AI care verifică și normalizează referințele la lider poate deveni un mecanism de disciplină instituțională. Nu doar ce spui contează, ci și cum formulezi, ce citezi și ce nuanțe eviți.
De la aplicații de propagandă la agenți AI
China nu este la prima încercare de a folosi tehnologia pentru răspândirea ideologiei oficiale. În 2019, autoritățile au promovat aplicația „Xuexi Qiangguo”, tradusă aproximativ ca „Studiază pentru a face China puternică”. La un moment dat, aplicația a ajuns extrem de populară în magazinul Apple din China, fiind prezentată ca un instrument de studiu politic pentru cetățeni, funcționari și membri de partid.
Diferența este că un agent AI poate merge mult mai departe decât o aplicație cu texte, teste și materiale video. Un astfel de sistem poate conversa, poate rezuma documente, poate recomanda conținut, poate interpreta întrebări și poate adapta răspunsurile în funcție de utilizator. Tocmai această flexibilitate îl face mult mai eficient ca instrument de educare politică, dar și mai problematic din perspectiva transparenței.
Xinhua Yudian se înscrie și în strategia mai largă „AI+”, prin care Beijingul încurajează integrarea inteligenței artificiale în economie, administrație, industrie și servicii publice. Lansată ca direcție națională de dezvoltare, această abordare arată că AI-ul nu este văzut doar ca o tehnologie competitivă în raport cu SUA, ci și ca infrastructură de guvernare internă.
În acest context, investiția de peste 1,1 miliarde de yuani devine mai mult decât un proiect media. Este un semnal că statul chinez vrea să controleze nu doar platformele pe care circulă informația, ci și instrumentele prin care oamenii o caută, o înțeleg și o reutilizează.
Ce înseamnă pentru cetățeni și pentru lumea tehnologiei
Publicul țintă al unui astfel de sistem include studenți, funcționari, profesioniști, jurnaliști din ecosistemul media controlat de stat și utilizatori interesați de informații politice. Pentru Beijing, avantajul este evident: în loc ca fiecare utilizator să caute interpretări disparate, AI-ul poate furniza rapid versiunea considerată corectă de autorități.
Pentru utilizatori, sistemul poate fi prezentat ca o soluție împotriva dezinformării, confuziei și excesului de informație. Aceasta este una dintre cele mai importante nuanțe ale proiectului. În loc să fie promovat exclusiv ca instrument de propagandă, AI-ul este încadrat oficial ca o soluție de încredere într-un mediu digital aglomerat, în care oamenii ar avea nevoie de repere sigure.
Problema este că aceeași tehnologie care poate reduce ambiguitatea poate reduce și pluralismul. Dacă un singur sistem stabilește ce este corect, ce este relevant și ce trebuie citat, inteligența artificială devine o prelungire a autorității politice. În acest scenariu, AI-ul nu mai este doar un asistent, ci un participant activ la modelarea percepției publice.
Pentru comunitatea internațională de tehnologie, cazul Xinhua Yudian va fi urmărit cu atenție. El ridică întrebări despre bias algoritmic, cenzură, transparență, controlul datelor și rolul statului în antrenarea sistemelor AI. În același timp, arată că lupta globală pentru inteligență artificială nu se duce doar în zona semiconductorilor, a centrelor de date sau a modelelor lingvistice, ci și în spațiul ideilor.
AI-ul ca instrument de stat
Investiția Xinhua arată o transformare importantă: inteligența artificială devine parte din arhitectura politică a statelor, nu doar din economia digitală. În China, această tendință este vizibilă prin modul în care AI-ul este integrat în educație, media, administrație și comunicare oficială. Xinhua Yudian ar putea funcționa ca un model pentru alte platforme similare, dedicate standardizării discursului public și consolidării narațiunilor oficiale.
Pe termen scurt, instrumentul poate ajuta la redactarea documentelor, verificarea citatelor și distribuirea coerentă a mesajelor politice. Pe termen lung, însă, miza este mai mare. Dacă AI-ul devine principalul intermediar între cetățean și informația politică, atunci statul nu mai controlează doar sursele, ci și conversația dintre utilizator și realitate.
Într-o lume în care multe țări discută despre etica inteligenței artificiale, reglementare și siguranță, China oferă un exemplu diferit: AI-ul ca instrument de guvernare ideologică. Nu este neapărat o surpriză, dar este un moment relevant pentru felul în care tehnologia poate fi folosită pentru a întări puterea politică.
Xinhua Yudian nu este doar un chatbot despre Xi Jinping. Este un semn că inteligența artificială intră într-o nouă etapă, în care modelele lingvistice, bazele de date și agenții conversaționali pot deveni mecanisme de educare, verificare și aliniere ideologică. Iar această etapă va conta nu doar pentru China, ci pentru întreaga dezbatere globală despre viitorul AI.