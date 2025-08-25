Țara care inaugurează prima fermă complet autonomă: recolte de grâu cu 20% mai mari grație AI

În satul Zhangzhuangli, provincia Henan, soarele strălucește peste câmpuri de grâu aurii, dar în locul muncitorilor umani, drone inteligente patrulează cerul, iar combinele autonome recoltează cu o precizie impresionantă.

Aceasta este realitatea primei ferme chinezești complet autonome, specializată în rotația grâu-porumb, în județul Qingfeng. Implementarea tehnologiei a dus la o creștere cu 20% a recoltei de grâu, conform statisticilor oficiale, scrie AgroPages.

Fermă autonomă în China: „caii de fier” ai agriculturii

Acoperind 233 de hectare, ferma este un proiect pilot al Universității Agricole Henan, derulat prin programul „sci-tech backyard”.

Operațiunile, aratul, semănatul, gestionarea culturilor și recoltarea, sunt complet automatizate. Tractorul și combinele autonome, sechestrarea aeriană a semințelor, sistemele de irigație de precizie și dronele de monitorizare sunt integrate și coordonate prin sateliții chinezești Beidou.

În camera de control, ecranele uriașe afișează date în timp real despre umiditatea solului, densitatea plantelor și alertările privind dăunătorii, oferind o „dublură digitală” a câmpurilor.

Eficiență, sustenabilitate și precizie

Automatizarea integrală a adus avantaje semnificative. Timpul de recoltare s-a redus de la șapte la patru zile, iar nevoia de muncă pentru irigații și fertilizare a scăzut cu 80%, reducând costurile umane totale cu 40%.

Drona patrulează zilnic, colectând date de la zece puncte la fiecare 30 de minute. Modelele predictive transformă aceste informații în prognoze de creștere, estimări de recoltă și necesarul exact de apă.

Sistemul de irigație de precizie împarte câmpul în șase zone și furnizează apă doar acolo unde este necesar, reducând consumul și munca cu 90%.

Fertilizarea precisă scade utilizarea chimicalelor cu 20% și crește eficiența absorbției cu 30%. „Secretul constă în adaptarea exactă a apei și fertilizatorilor la nevoile culturii. Rezultatul: input redus, calitate superioară și o agricultură sustenabilă”, explică Ye Youliang, fondatorul programului „sci-tech backyard”.

Directorul Wang Qiang consideră modelul Qingfeng ca un prototip scalabil pentru modernizarea agriculturii chinezești.

Tehnologiile autonome și AI-ul nu doar cresc recoltele, ci și transformă fundamental modul în care este gestionată producția alimentară, promițând o agricultură mai inteligentă, mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul.

Concret, această fermă reprezintă un exemplu clar de integrare a AI, roboticii și analizelor de date mari în agricultură, arătând că viitorul recoltelor nu depinde doar de muncă umană, ci și de tehnologie de vârf.