Apa care picură de la aerul condiționat te poate costa până la 5.000 de lei. Ce trebuie să știe proprietarii de apartamente
În timpul verii, aparatele de aer condiționat funcționează aproape continuu în multe locuințe. Puțini proprietari știu însă că un detaliu aparent minor poate genera reclamații din partea vecinilor și chiar sancțiuni din partea autorităților locale.
Problema nu este consumul de energie sau zgomotul produs de aparat, ci modul în care este evacuat condensul rezultat în timpul funcționării. Dacă apa se scurge necontrolat pe fațada clădirii, pe trotuar, pe balcoanele vecinilor sau în alte spații comune, proprietarul poate fi sancționat.
Condensul evacuat necorespunzător poate atrage amenzi
În România nu există o sancțiune unică valabilă la nivel național pentru această situație. Autoritățile locale au posibilitatea de a stabili prin regulamente proprii ce fapte constituie contravenții și ce amenzi se aplică.
Din acest motiv, valoarea sancțiunilor diferă de la un oraș la altul. În funcție de prevederile locale și de gravitatea situației, amenzile pot varia de la câteva sute de lei până la câteva mii de lei.
În unele localități, proprietarii care permit scurgerea necontrolată a apei provenite de la aparatele de aer condiționat pot fi sancționați cu amenzi care ajung până la 5.000 de lei.
Un caz a ajuns chiar în instanță
Problema nu este una teoretică. În Constanța, proprietara unui spațiu a fost amendată după ce apa provenită de la două aparate de aer condiționat era evacuată necorespunzător. Sancțiunea aplicată a fost de 500 de lei, iar instanța a decis menținerea acesteia.
Judecătorii au apreciat că scurgerea necontrolată a condensului produce disconfort și încalcă normele locale privind utilizarea proprietăților și a spațiilor comune.
Ce trebuie să facă proprietarii
Specialiștii recomandă ca evacuarea condensului să fie realizată astfel încât apa să nu ajungă pe domeniul public, pe trotuare, pe fațada clădirii sau pe proprietățile vecinilor.
În cele mai multe situații, soluția constă în racordarea sistemului de evacuare la o scurgere existentă sau în colectarea apei într-un mod care să nu creeze disconfort.
Problemele apar frecvent în blocurile mai vechi, unde furtunul de evacuare este lăsat să picure direct în exterior. În sezonul cald, această practică generează numeroase reclamații din partea vecinilor, mai ales atunci când apa cade pe pervazuri, balcoane sau ferestre.
Conflictele dintre vecini se înmulțesc vara
Odată cu creșterea temperaturilor și utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat, cresc și disputele dintre locatari. Deși poate părea un detaliu lipsit de importanță, modul în care este instalat și utilizat aparatul poate avea consecințe financiare serioase.
Pe lângă amenda contravențională, proprietarul poate fi obligat să remedieze problema și, în anumite situații, să suporte eventualele prejudicii provocate vecinilor sau spațiilor comune.
Din acest motiv, verificarea modului de evacuare a condensului este una dintre măsurile simple care pot preveni atât conflictele dintre vecini, cât și sancțiunile aplicate de autorități.