Apa care picură de la aerul condiționat te poate costa până la 5.000 de lei. Ce trebuie să știe proprietarii de apartamente

Condensul evacuat necorespunzător poate atrage amenzi

În România nu există o sancțiune unică valabilă la nivel național pentru această situație. Autoritățile locale au posibilitatea de a stabili prin regulamente proprii ce fapte constituie contravenții și ce amenzi se aplică.

Din acest motiv, valoarea sancțiunilor diferă de la un oraș la altul. În funcție de prevederile locale și de gravitatea situației, amenzile pot varia de la câteva sute de lei până la câteva mii de lei.

În unele localități, proprietarii care permit scurgerea necontrolată a apei provenite de la aparatele de aer condiționat pot fi sancționați cu amenzi care ajung până la 5.000 de lei.

Un caz a ajuns chiar în instanță

Problema nu este una teoretică. În Constanța, proprietara unui spațiu a fost amendată după ce apa provenită de la două aparate de aer condiționat era evacuată necorespunzător. Sancțiunea aplicată a fost de 500 de lei, iar instanța a decis menținerea acesteia.

Judecătorii au apreciat că scurgerea necontrolată a condensului produce disconfort și încalcă normele locale privind utilizarea proprietăților și a spațiilor comune.

Ce trebuie să facă proprietarii

Specialiștii recomandă ca evacuarea condensului să fie realizată astfel încât apa să nu ajungă pe domeniul public, pe trotuare, pe fațada clădirii sau pe proprietățile vecinilor.

În cele mai multe situații, soluția constă în racordarea sistemului de evacuare la o scurgere existentă sau în colectarea apei într-un mod care să nu creeze disconfort.