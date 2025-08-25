Plasticul în agricultură, relația dintre util și nociv: sateliții arată suprafețe imense acoperite cu folie

Cercetătorii de la Universitatea din Augsburg au folosit tehnologii moderne de teledetecție pentru a analiza răspândirea foliei de plastic pe terenurile agricole din Germania.

Studiul publicat în Scientific Reports relevă că plasticul acoperă suprafețe uriașe, oferind avantaje pentru culturile agricole, dar ridicând totodată preocupări pentru mediu.

Plasticul este folosit pe scară largă în special la cultivarea sparanghelului, căpșunilor și legumelor. Folia ajută la creșterea producției, reduce consumul de apă și limitează utilizarea pesticidelor.

Spre deosebire de datele statistice anterioare, care estimau suprafețele doar la nivel de landuri sau districte, tehnologiile satelitare permit acum o monitorizare detaliată la nivel de parcelă.

Prin combinarea imaginilor satelitare în spectrul vizibil și radar cu metode de învățare automată, cercetătorii au reușit să identifice cu precizie suprafețele agricole acoperite de folie, scrie agarheute.com.

Tipuri de folie și extinderea lor în Germania

Analiza a evidențiat două tipuri principale de folie folosită în agricultură:

Folia de mulcire, care acoperă solul direct, contribuind la creșterea temperaturii solului primăvara, menținerea umidității și reducerea buruienilor.

Acoperiri de plastic peste vegetație, incluzând tuneluri și mini-solarii, care protejează plantele de condițiile meteo și creează un mediu favorabil pentru dezvoltare.

Potrivit lui Alessandro Fabrizi și echipei sale, în 2020 au fost identificate aproximativ 140.000 de hectare de agricultură acoperite cu folie în Germania, comparativ cu estimările statistice din 2019 de circa 100.000 de hectare.

Suprafața este echivalentă cu o zonă de aproximativ o dată și jumătate mai mare decât Berlinul.

Aceste date oferă o bază solidă pentru monitorizarea pe termen lung a utilizării foliei în agricultură și pentru analiza impactului asupra mediului.

Riscuri și oportunități pentru agricultura sustenabilă

Deși folia de plastic aduce beneficii agricole importante, utilizarea sa implică și riscuri pentru sol și mediu.

Fragmentele de plastic pot rămâne în sol chiar și după recoltare, iar folia subțire este dificil de colectat și reciclat complet.

O monitorizare precisă a suprafețelor acoperite este esențială pentru a evalua impactul ecologic și pentru a dezvolta strategii care să reducă efectele negative.

Studiul arată, totodată, potențialul tehnologiilor satelitare și al inteligenței artificiale în monitorizarea mediului și în sprijinirea unei agriculturi mai sustenabile.

Datele obținute pot ghida deciziile autorităților, ale cercetătorilor și ale fermierilor, oferind instrumente pentru optimizarea utilizării foliei de plastic, reducerea riscurilor ecologice și creșterea eficienței agricole.

Concret, prin combinarea tehnologiilor moderne cu bune practici agricole, agricultura cu folie poate fi transformată într-o activitate mai responsabilă din punct de vedere ecologic, păstrând beneficiile pentru culturile agricole și limitând impactul negativ asupra mediului.