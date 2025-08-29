Ultima ora
Tăierea tomatelor la sfârșit de vară. Trucurile grădinarilor experimentați
29 aug. 2025
de Bianca Dumbrăveanu

Pe măsură ce vara se apropie de final, tufele de roșii pot deveni greu de gestionat. Frunzișul des și lăstarii care cresc rapid pot face ca plantele să pară scăpate de sub control, iar grădinarul se întreabă dacă mai este momentul potrivit pentru tăiere. Răspunsul nu este simplu, pentru că depinde de zonă, de stadiul plantei și de apropierea primului îngheț. Chiar dacă tăierea nu este o operațiune opțională, ea nu poate fi făcută oricând și oricum. O strategie corectă, adaptată sfârșitului de sezon, poate salva recolta și poate îmbunătăți calitatea fructelor.

De ce tăierea nu poate fi amânată la nesfârșit

Tomatele au un sezon de creștere destul de lung, dar asta nu înseamnă că pot fi tăiate în orice moment. În regiunile mai reci, o tăiere puternică făcută târziu în sezon poate împiedica roșiile rămase să se coacă înainte de primul îngheț. În schimb, în zonele sudice, unde temperaturile se mențin ridicate până târziu în toamnă, tăierea este încă posibilă și chiar recomandată.

Soluții atunci când este prea târziu pentru o tăiere completă

Dacă momentul pentru o tăiere majoră a trecut, există totuși metode prin care plantele pot fi ajutate să își concentreze energia pe fructele deja formate. Îndepărtarea florilor noi și a fructelor mici care nu mai au timp să se coacă ajută planta să își redirecționeze resursele către roșiile aflate pe cale să ajungă la maturitate. Totodată, frunzele îngălbenite sau bolnave pot fi eliminate pentru a îmbunătăți circulația aerului și a reduce riscul apariției bolilor.

O altă metodă folosită de grădinari este tăierea vârfului plantei, astfel încât energia să fie folosită doar pentru fructele existente. În apropierea primului îngheț, plantele încărcate de roșii verzi pot fi scoase cu tot cu rădăcini și atârnate cu capul în jos într-un spațiu adăpostit. În acest fel, fructele continuă să se coacă, chiar dacă planta nu mai este în grădină.

Importanța vremii în ziua tăierii

Nu doar momentul din sezon contează, ci și condițiile meteo din ziua în care are loc tăierea. Cea mai bună perioadă este într-o zi caldă și uscată, pentru că astfel rănile de pe tulpină se vindecă rapid. Dacă aerul este umed sau dacă se taie după ploaie, riscul apariției bolilor crește semnificativ. De asemenea, este indicat ca operațiunea să fie făcută ziua, nu seara.

Un aspect esențial este igiena uneltelor. Foarfecile sau cuțitele folosite trebuie să fie curate și bine ascuțite pentru a evita transmiterea bolilor și pentru a face tăieturi precise, care se vindecă mai repede.

Pericolul tăierii excesive

Un alt risc des întâlnit este tăierea exagerată. Chiar dacă plantele au nevoie să fie curățate, eliminarea unei cantități prea mari de frunziș poate slăbi serios tufa. O regulă importantă este ca niciodată să nu fie îndepărtată mai mult de o treime din masă verde la o singură sesiune. În caz contrar, planta intră în șoc și nu mai are suficientă energie pentru a susține fructele.

O tăiere treptată și atentă ajută planta să își păstreze echilibrul între producerea de roșii și refacerea frunzișului.

Greșeli frecvente de evitat

Pe lângă tăierea excesivă, există și alte greșeli care apar des în grădină:

  • folosirea uneltelor murdare, care pot transmite boli;
  • tăierea soiurilor determinate, care nu au nevoie de acest proces, spre deosebire de soiurile nedeterminate;
  • efectuarea tăierii pe plante umede, imediat după ploaie sau când frunzișul nu s-a uscat complet.

Tăierea tomatelor la sfârșitul verii poate părea un subiect complicat, dar cu câteva reguli simple poate fi transformată într-o practică eficientă. Alegerea momentului potrivit, folosirea uneltelor curate și evitarea exagerărilor sunt pași esențiali. În funcție de zona geografică și de apropierea primului îngheț, plantele pot fi tunse mai mult sau mai puțin, iar atunci când timpul a trecut, soluțiile alternative pot salva recolta. O îngrijire atentă și adaptată sezonului face diferența dintre câteva roșii verzi și o recoltă bogată și gustoasă.

